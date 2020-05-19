Güne Başlarken | 19 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Corona virüs önlemleri nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine herkes evden katılacak. Saat 19.19’da Türkiye’deki tüm statlar ışıklandırılacak ve hoparlörlerden İstiklal Marşı çalınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm vatandaşları saat 19.19’da balkonlara çıkıp birlikte İstiklal Marşı okumaya çağırdı.

Milli futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun da aralarında bulunduğu Türk sporcular, 19 Mayıs'ı kutlayarak, evde kalınan bugünlerde herkese "hareketsiz kalmayın, spor yapın" çağrısında bulundu.

Sosyal Koruma Kalkanı ile vatandaşlara 11,5 milyar lira destek sağlandı

Massachusetts merkezli biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının, 1. faz klinik deney aşamasında, insan vücudunda, Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardıklarını duyurdu.





Güne Dair Notlar

19 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,87 TL, euro ise 7,50 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 26°C Az bulutlu ve açık Antalya, 27°C, 37°C İç kesimleri yer yer parçalı bulutlu Ankara, 15°C, 31°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 14°C, 19°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 13°C, 31°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ramazan ayı nasıl sağlıklı geçirilir?

Bazen çok fazla unutkanlık yaşadığınızı siz de fark etmişsinizdir. Bu durumda yediğimiz besinlerin etkileri oldukça önemli. Bazı besinler içerikleri vitamin, mineral ve besleyici değerler sayesinde beyni koruyor ve unutkanlığın önüne geçiyor. İşte her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz beyin dostu, hafızayı güçlendiren 11 besin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Hekimoğlu-Tekrar (Kanal D), Garip (Star TV), Güldür Güldür Show- Tekrar (SHOW)

Dizi önerisi: Kurtuluş (1994)

Film önerisi: Veda (2010)

Kitap önerisi: Turgut Özakman - 19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da

Günlük burç yorumları (19 Mayıs 2020)

KOÇ: Yatırım konusunda ilginç fikirler geliştireceksiniz. Sabah saatlerinde düşük olan enerjiniz günün ilerleyen saatlerinde düzelecek. Çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz. Bazı konularda farklı fikirlerdesiniz.

Yatırım konusunda ilginç fikirler geliştireceksiniz. Sabah saatlerinde düşük olan enerjiniz günün ilerleyen saatlerinde düzelecek. Çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz. Bazı konularda farklı fikirlerdesiniz. BOĞA: Alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı şekilde yaklaşmanız sizi ilginç biri yapıyor. Güçlü dostluklara önem veriyorsunuz. Bazen gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.

Alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak. Olaylara farklı şekilde yaklaşmanız sizi ilginç biri yapıyor. Güçlü dostluklara önem veriyorsunuz. Bazen gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz. İKİZLER: Durum değerlendirmesi yaparken mantık tarafınız ağır basıyor. Bugün, bulunduğunuz şartları benimsemekte tereddütleriniz var. Duygularınızdaki savaşın sizi rahatsız edecek boyuta gelmesine izin vermeyin.

Durum değerlendirmesi yaparken mantık tarafınız ağır basıyor. Bugün, bulunduğunuz şartları benimsemekte tereddütleriniz var. Duygularınızdaki savaşın sizi rahatsız edecek boyuta gelmesine izin vermeyin. YENGEÇ : Arkadaşlarınızın fikrinden yola çıkarak işinizle ilgili değişiklik yapabilirsiniz. Zeka ve iletişim gezegeni Merkür yatırımın hız kazanacağını gösteriyor. Çevre koşullarının düzeldiğini görmek sizi olumlu etkiliyor.

: Arkadaşlarınızın fikrinden yola çıkarak işinizle ilgili değişiklik yapabilirsiniz. Zeka ve iletişim gezegeni Merkür yatırımın hız kazanacağını gösteriyor. Çevre koşullarının düzeldiğini görmek sizi olumlu etkiliyor. ASLAN : Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Ama olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Bugün, kişisel zevkleriniz daha çok önem kazanıyor. Kendinizle ilgili bazı çalışmalar içinde olacaksınız.

: Hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Ama olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Bugün, kişisel zevkleriniz daha çok önem kazanıyor. Kendinizle ilgili bazı çalışmalar içinde olacaksınız. BAŞAK : Çevrenizden destek aldığınız zaman kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Birlik ve beraberlik duygularınız epey yoğun. İş hayatınızda sert bir görünüm sergilemenize rağmen yakınlarınız ne kadar sıcak olduğunuzu biliyor.

: Çevrenizden destek aldığınız zaman kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Birlik ve beraberlik duygularınız epey yoğun. İş hayatınızda sert bir görünüm sergilemenize rağmen yakınlarınız ne kadar sıcak olduğunuzu biliyor. TERAZİ: İnatçı yapınızı bilenler yenilikler konusunda sizi ikna edemiyorlar. Çevrenizin desteğini reddediyor, bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Bugün, yanlış konularda ısrarcı davranmanız yüzünden hatalar yapabilirsiniz.

İnatçı yapınızı bilenler yenilikler konusunda sizi ikna edemiyorlar. Çevrenizin desteğini reddediyor, bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Bugün, yanlış konularda ısrarcı davranmanız yüzünden hatalar yapabilirsiniz. AKREP : Uzun süredir beklediğiniz ortamı yakalayacaksınız. Aşırı davranışlardan uzak kalmayı başarabilirseniz kendinizi daha rahat ifade ettiğinizi göreceksiniz. Ailenin yaşlı kişileri ile duygusal bağlarınızı güçlendiriyorsunuz.

: Uzun süredir beklediğiniz ortamı yakalayacaksınız. Aşırı davranışlardan uzak kalmayı başarabilirseniz kendinizi daha rahat ifade ettiğinizi göreceksiniz. Ailenin yaşlı kişileri ile duygusal bağlarınızı güçlendiriyorsunuz. YAY: Bugün marjinal düşünceler içinde olmanıza rağmen hislerinizi kontrol altında tutmayı başarıyorsunuz. Aşk ve özgürlüğün bir arada olması mümkün değil ve siz oyunuzu özgürlükten yana kullanıyorsunuz. Zarar görebilirsiniz.

Bugün marjinal düşünceler içinde olmanıza rağmen hislerinizi kontrol altında tutmayı başarıyorsunuz. Aşk ve özgürlüğün bir arada olması mümkün değil ve siz oyunuzu özgürlükten yana kullanıyorsunuz. Zarar görebilirsiniz. OĞLAK : Bulunduğunuz ortamı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde sizi zorlayacak hareketlerden vazgeçin. Son günlerde gereksiz bir şekilde vücudunuza yükleniyorsunuz. Bazı işleri çevrenizle paylaşabilirsiniz.

: Bulunduğunuz ortamı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bugünlerde sizi zorlayacak hareketlerden vazgeçin. Son günlerde gereksiz bir şekilde vücudunuza yükleniyorsunuz. Bazı işleri çevrenizle paylaşabilirsiniz. KOVA: Son günlerde iş yaşantınızda değişimler yaşıyorsunuz. Aklınıza gelen çılgın düşüncelerden vazgeçmeli ve fırsatları kullanmalısınız. Çevrenizde sizin kontrolünüz dışında gelişen olaylara hazırlıklı olun.

Son günlerde iş yaşantınızda değişimler yaşıyorsunuz. Aklınıza gelen çılgın düşüncelerden vazgeçmeli ve fırsatları kullanmalısınız. Çevrenizde sizin kontrolünüz dışında gelişen olaylara hazırlıklı olun. BALIK: Çevrenizde gelişen olayların iyi takipçisiniz. Ama bugün duygularınızı kendinize saklamak istemeyeceksiniz. Otoriteye başkaldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Bugün sakin kalmayı denemelisiniz.

19 Mayıs gününe damga vuran olaylar

Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadeleyi başlatmak için, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrılarak Samsun'a çıktı. 19 Mayıs, 20 Haziran 1938 tarih ve 3466 sayılı kanunla millî bayram olarak kabul edildi. 1919

İstanbul Dolmabahçe Stadyumunun temeli atıldı. 1940

İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği ile İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliği birleşti. Böylece, kısa adı TMTF olan Türkiye Milli Talebe Federasyonu kuruldu. 1948

Güney Kore'de yapılan darbeden sonra, Başkan Po Sun Yun, görevinden istifa etti. 1961

Valery Giscard d'Estaing Fransa cumhurbaşkanlığına seçildi. 1974

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alpaslan Türkeş "Katil Ecevit", "Komünistler Moskova'ya", "Elde kuran, hedef Turan" sloganlarını yasakladı. 1977

1 Mayıs günü sokağa çıktıkları için tutuklanan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran ve 330 partili serbest bırakıldı. 1979

Türkiye, Fransa'dan Yılmaz Güney'in iadesini istedi. 1982





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