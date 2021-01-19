Güne Başlarken | 19 Ocak 2021

Sen uyurken neler oldu?

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında riskli ülkeler listesini haftalık olarak güncelleyen Romanya, Türkiye’yi bu listeden çıkardı.

Sağlık Bakanı Koca, bugünden (19 Ocak Salı) itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler ve 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı şu ana kadar yüksek gelirli en az 49 ülkede 39 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını belirterek, yoksul ülkelere aşı tedarikinde ise "dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde" olduğu uyarısında bulundu.

olduğu uyarısında bulundu. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap Tavşanı, Şırnak'ın Uludere ilçesinde görüntülendi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Coşkun, bu türün üreme potansiyelinin çok yüksek olmaması nedeniyle IUCN'nin kırmızı listesine girmiş olabileceğini belirterek, "Bu tür biraz gizli bir tür. Geceleri çıkıyor, gündüzleri pek çıkmaz" dedi.

dedi. Elazığ'ın Palu ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.

Güne Dair Notlar

19 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7, 47 TL euro ise 9. 03 TL.

Gram altın 460 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -5°C, 3°C Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı Antalya, 5°C, 13°C Doğu kesimleri akşam saatlerinde sağanak yağışlı Ankara, 11°C, -2°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu Trabzon, 1°C, 6°C Kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, 0°C, 2°C Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Acısı dinmiyor. Onun yokluğunun yarattığı sarsıntıyı atlatabilmiş değiliz. Öldürülmesinden 7 ay önce (Mayıs 2006) Antalya’da birlikte katıldığımız bir açık oturumda Hrant sözlerine şöyle başlamıştı: “Türkiye’de hep dile getiririz. ‘Hoşgörülü bir ülke. Geçmişten gelen çok kültürlülük söz konusu.’ Ama ne yazık ki bu, çok gerçeği yansıtan bir durum değil. Türkiye’nin azınlık sicili çok temiz değil... Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...

Günün kitabı

Körlük/Jose Saramago

Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz’li yazar José Saramago’ya 1998’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dönemin liberal demokrasi anlayışına bir eleştiri mahiyetinde kaleme alınan roman, insanların gittikçe bencilleşip olaylar karşısında duyarsızlaşmasını bir körlük metaforu etrafında işliyor. Baştan sona heyecan verici olayların birbirini takip ettiği eser, sizi de derinden sarsacak. Güç ve iktidar oyunlarının insanlarda yarattığı vahşeti gözler önüne seren bu roman karşısında, bugünün toplumlarını düşünmeye başlayacaksınız. Kim bilir; belki de insanlığın sonunu, yine gittikçe duyarsızlaşan insanlığın ta kendisi getirecektir.

19 Ocak günlük burç yorumları