Güne Başlarken | 19 Ocak 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
19 Ocak 2021, Salı 07:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında riskli ülkeler listesini haftalık olarak güncelleyen Romanya, Türkiye’yi bu listeden çıkardı.
- Sağlık Bakanı Koca, bugünden (19 Ocak Salı) itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler ve 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını açıkladı.
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı şu ana kadar yüksek gelirli en az 49 ülkede 39 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını belirterek, yoksul ülkelere aşı tedarikinde ise "dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde" olduğu uyarısında bulundu.
- Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından türünün tehlike altında olmasından endişe duyulduğu gerekçesiyle kırmızı listede yer alan Arap Tavşanı, Şırnak'ın Uludere ilçesinde görüntülendi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yüksel Coşkun, bu türün üreme potansiyelinin çok yüksek olmaması nedeniyle IUCN'nin kırmızı listesine girmiş olabileceğini belirterek, "Bu tür biraz gizli bir tür. Geceleri çıkıyor, gündüzleri pek çıkmaz" dedi.
- Elazığ'ın Palu ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı.
Güne Dair Notlar
19 Ocak günü saat 7.40'ta dolar 7, 47 TL euro ise 9. 03 TL.
Gram altın 460 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, -5°C, 3°C Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı Antalya, 5°C, 13°C Doğu kesimleri akşam saatlerinde sağanak yağışlı Ankara, 11°C, -2°C Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu Trabzon, 1°C, 6°C Kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı Diyarbakır, 0°C, 2°C Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Acısı dinmiyor. Onun yokluğunun yarattığı sarsıntıyı atlatabilmiş değiliz. Öldürülmesinden 7 ay önce (Mayıs 2006) Antalya’da birlikte katıldığımız bir açık oturumda Hrant sözlerine şöyle başlamıştı: “Türkiye’de hep dile getiririz. ‘Hoşgörülü bir ülke. Geçmişten gelen çok kültürlülük söz konusu.’ Ama ne yazık ki bu, çok gerçeği yansıtan bir durum değil. Türkiye’nin azınlık sicili çok temiz değil... Oral Çalışlar'ın köşe yazısı...
Günün kitabı
Körlük/Jose Saramago
Distopik eserlere ilgi duyanların elinden düşürmediği Körlük, yayınlandığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz’li yazar José Saramago’ya 1998’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran eser, konusuyla olduğu kadar zekice kurgulanmış karakterleriyle de dikkat çekiyor. Dönemin liberal demokrasi anlayışına bir eleştiri mahiyetinde kaleme alınan roman, insanların gittikçe bencilleşip olaylar karşısında duyarsızlaşmasını bir körlük metaforu etrafında işliyor. Baştan sona heyecan verici olayların birbirini takip ettiği eser, sizi de derinden sarsacak. Güç ve iktidar oyunlarının insanlarda yarattığı vahşeti gözler önüne seren bu roman karşısında, bugünün toplumlarını düşünmeye başlayacaksınız. Kim bilir; belki de insanlığın sonunu, yine gittikçe duyarsızlaşan insanlığın ta kendisi getirecektir.
19 Ocak günlük burç yorumları
- KOÇ: Araştırma isteğiniz çok, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyorsunuz ama bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için bulundukları ortam çok önemli.
- BOĞA: Bugün heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Gireceğiniz topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız.
- İKİZLER: Tartışmaların ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalın. Bugünlerde agresif davranmanıza neden olacak tüm çevresel koşullar sizi tahrik edecek. Özel yaşadığınız duygular sizin için önemli olacak.
- YENGEÇ: Bugün Ay’ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken, çevrenizi güzelleştirmek içir çalışmalar yapacaksınız. Ayrıca iş toplantılarında ve aşk yaşamınızda fiziksel olarak etkileyici olmak istiyorsunuz.
- ASLAN: Bugün romantik davranacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda öncelikle sağduyulu davranarak karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Eski dostlar bir araya geliyor.
- BAŞAK: İnandığınız konularda taviz vermeyeceksiniz. Planlarınızı uygularken kibar ama ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara karşı koyacaksınız. Sabırlı olmanız çok önemli.
- TERAZİ: Yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ile ilgili konularla daha fazla ilgili olacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin yakın dostlarınızla ortak çalışmalar yapmak için kullanacaksınız.
- AKREP: Enerjinizin yüksekliğine diyecek yok doğrusu. Farkındasınız ve maddi konularda olağanüstü çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Bazılarınız yakın dostlarınızla sanatsal olaylara katılabilir, konuşmalar yapabilir.
- YAY: Küçük kaçamaklar sizi oyalasa bile sonu gelmeyecek maceralar yüzünden sorun yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda kontrollü olun. Bazı eleştirilere maruz kalmak sizi üzebilir.
- OĞLAK: Enerjiniz hayata hırslı ve adanmış bakmanız. Siz bir şey yapmadan önce sıkı düşünür ve hareket edersiniz. Düşünce mekanizmanız hız kazanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz.
- KOVA: Başkalarının davranışları altında sahte bir sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek ama çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz. Rakiplerinizin farkındasınız.
- BALIK: Coşkularınız ve yaratıcılığınız yine ön planda. İlişkinizi abartmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleri için olumlu çabalar içinde olacaksınız. Eski dostlarınız karşınıza çıkabilir.