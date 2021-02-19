Güne Başlarken | 19 Şubat 2021

Sen uyurken neler oldu?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına ilişkin, "Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik" dedi.

Irak’ta İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine Kerkük’te sokağa çıkma yasağı uygulamasına başlandığı belirtildi.

Kilis’te, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi, sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Yabancı uyruklu kişinin, kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist olduğu belirlendi.

Uşak’ın Banaz ilçesinde bir dağ yolunun, kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Iğdır’da, Abbas Akdağ (56), evinin bulunduğu merdiven boşluğunda başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi. Abbas Akdağ’ın, oğlu Muhammet Çağrı Akdağ’ı (22) 2019 yılında trafik kazasında kaybettiği, bu yüzden bunalımda olduğu öğrenildi.

Güne Dair Notlar

19 Şubat günü saat 7.40'ta dolar 6,98 TL euro ise 8,44 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Çok bulutlu, kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. 2°C, 5°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 5°C, 16°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı. -6°C, 1°C Trabzon, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı. 0°C, 5°C Diyarbakır, Parçalı ve çok bulutlu. -5°C, 7°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Gara’da bir mağarada taammüden öldürülen o 13 kişiden fazlasının olduğunu HDP MYK’nın açıklamasıyla öğrendik. Bu durum, sıkıştığı anda PKK’nın yeni katliamlar yapabileceği anlamına geliyor. Murat Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Cesur Yeni Dünya / Aldous Huxley

*Cesur Yeni Dünya* bizi *Ford’dan sonra 632 yılına* götürür. Bu dünyanın cesur insanları kapısında *Cemaat, Özdeşlik, İstikrar* yazan Londra Merkez Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi’nde üretilirler. Kadınların döllenmesi yasak ve ayıp olduğu için, *annelik’ ve ‘babalık’ pornografik birer kavram olarak görülür Toplumsal istikrarın temel güvencesi olan şartlandırma hipnopedya uykuda eğitim ile sağlanır. Hipnopedya sayesinde herkes mutludur; herkes çalışır ve herkes eğlenir. *Herkes herkes içindir.*

19 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ: Gücünüzü karşı tarafa aktaracağınız ve iş birliklerinin önem kazanacağı bir gün. Bugün, hiçbir şekilde engellere takılmak istemiyorsunuz. Baskıcı davranışlardan sıkıldınız, duyguların özgür kalmasından yanasınız.

BOĞA: Yaratıcılıkta değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız olacak. Karşı tarafı ikna etmekte başarılı olacaksınız. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

İKİZLER: Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Fikir çatışmaları söz konusu olabilir.

YENGEÇ: Arkadaşlarınızın yaklaşımlarından etkilenebilirsiniz. Eki dostlarınızla bir araya gelme planları yapacaksınız. İlişkilerinizde gösterdiğiniz sadakat anlayışını karşınızdaki kişilerden göremeyebilirsiniz.

ASLAN: Geçmişten ders almasını bilen ender kişilerdensiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmak istiyorsunuz. Karşıt düşüncelerin verdiği sıkıntılar yüzünden motivasyonunuz düşüyor.

BAŞAK: Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü var. Farklı davranışlarınız ailede yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Israrcı ve aceleci olmamalısınız.

TERAZİ: İlişiklerinizde yaşadığınız çatışmaları çalışma arkadaşlarınıza olumsuz bir şekilde yansıtabilirsiniz. Denge insanısınız ve davranışlarınız çevrenizde tepki oluşmasına neden oluyor. Bugün, araştırma içindesiniz.

AKREP: Bolluk gezegeni Jüpiter’in Kova burcunda ilerlemesiyle aile ilişkileri lehinize gelişiyor. Yoğun enerjiniz sizi keyifsiz yapabilir. Bugünlerde dinlenmeye özen göstermeli ve yediklerinize dikkat etmelisiniz.

YAY: İlişkinizle ilgili sabit ve sağlam değerler üzerinde duracaksınız. Uzun soluklu yoğunluk yaşamak istemiyor ve askıda kalan işlerden hoşlanmıyorsunuz. İş birliği yaptığınız kişilerle paylaşım içindesiniz.

OĞLAK: iç disiplininiz mükemmel gelişecek. Bolluk gezegeni Jüpiter’in Akrep’teki konumu partnerinizle istediğiniz iletişim şartlarını sağlayacağınızı gösteriyor. Yaşam kalitenizi yüksek tutmak isteyeceksiniz.

KOVA: Geri giden iletişim gezegeni Merkür, sizi etkilemeye devam ediyor. Sosyal ilişkilerinizde artış var. Uyumlu işbirliği içinde olacaksınız. Bilgilerinizi kullanıp kısa yollar yapmak için birçok fırsat bulacaksınız.

BALIK: Çevrenin onaylamayacağı ilişkiler içinde olabilirsiniz. Bugün, alışkanlıklarınızın sizi zorlamasına izin vermek istemiyorsunuz. Sıra dışı düşüncelerin farklı taraflarınızı ortaya çıkarmasına siz bile şaşırabilirsiniz.