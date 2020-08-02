Güne Başlarken | 2 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçiren vatandaşlar akşam saatlerinde İstiklal Caddesi’ne akın etti. Vatandaşlar nedeniyle caddede adım atacak yer kalmadı.

Galatasaray’ın 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon Pereira, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kulübüne transfer oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüs için önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada corona virüsün etkisinin on yıllarca sürebileceği ifade edildi.

Güne Dair Notlar

29 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6,97 TL, euro ise 8,21 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 23°C, 30°C Antalya, Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu. 26°C, 31°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 20°C, 32°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 25°C, 39°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ustasından yemek bir başka ama evde de künefe yapılır!

Künefe sevenler buraya! Pandemi sürecinde birçok şeyi evimizde yapar olduk. Ekmekle çıktığımız mutfak yolculuğunda künefe ile devam edelim. Evde künefe yapımı sandığınız kadar zor değil. Bir iki püf noktasıyla sevdiğiniz lezzette bir künefe siz de yapabilirsiniz.Peki künefe nasıl yapılır?

Künefe yapımında kullanılacak malzemeler:

200 gr tel kadayıf

100 gr tereyağ

200 gr dil peyniri

Şerbeti için:

1,5 su bardağı şeker,

1,5 su bardağı su,

3-4 damla limon suyu

Üzeri için kaymak

Künefe nasıl yapılır?

Şekerle suyu tencereye alın kaynayınca limonu sıkın ve ılımaya alın. Kadayıfları, oda sıcaklığındaki tereyağı ile iyice yoğurun. Diğer taraftan krep tavasını tereyağı ile yağlayın. Kadayıfları tavaya boşluk kalmayacak şekilde 1 cm kadar yayın, üzerine ağırlık koyarak iyice bastırın, Peynirleri kesip eşit şekilde dağıtın. Üzerini tekrar kadayıf ile kaplayıp yine baskı uygulayın, kadayıfların iç içe geçip birbirine yapıştığından emin olun. Kısık ateşte her iki tarafı da kızarana kadar pişirin. Künefe sıcak, şerbeti ılıkken üzerine dökün, bir iki dakika şerbette bekledikten sonra süsleyip servis edin.

Künefe yapmanın püf noktaları:

Peyniri ne kadar fazlaysa o kadar güzel oluyor, bütçenize göre arttırabilirsiniz.

Kızardığını kenarlardan anlayabilirsiniz.

Şerbet ılık, künefe sıcak olmalıdır, şerbet sıcakken dökerseniz künefeniz hamur olacaktır.

Televizyonda ne var?:

Çarkıfelek Bayram Özel (KANAL D), Sinema: Büyük Baskın (STAR), Sinema: Hızlı ve Öfkeli 4 (atv), Sinema: Salak Milyoner (SHOW), Sinema: Eski Köye Yeni Adet (FOX)

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2020)

KOÇ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz işler birikti. Buna çözüm bulmalısınız. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusundaki planlarınız size başarı getirecek.

Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz işler birikti. Buna çözüm bulmalısınız. Ele aldığınız konuları sonuna kadar sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusundaki planlarınız size başarı getirecek. BOĞA : Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek isteyeceksiniz. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek, değişik fikirler vereceksiniz. Çevreniz hareketleniyor.

: Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirmek isteyeceksiniz. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek, değişik fikirler vereceksiniz. Çevreniz hareketleniyor. İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin. Maddi konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı durumdasınız.

Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin. Maddi konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyonunuzu ayarlayın. Avantajlı durumdasınız. YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir açıdan bakıyorsunuz. Kurallara uygun hareket ettiğinizde işler kolay sonuçlanacak.

Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir açıdan bakıyorsunuz. Kurallara uygun hareket ettiğinizde işler kolay sonuçlanacak. ASLAN: Duygusal konularda kafanız karışabilir. İstek ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın. Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.

Duygusal konularda kafanız karışabilir. İstek ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın. Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir. BAŞAK : Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacak. Kendinize güveniyorsunuz.

: Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacak. Kendinize güveniyorsunuz. TERAZİ: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor. Sadece enerjinizi doğru kullanmalısınız.

Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor. Sadece enerjinizi doğru kullanmalısınız. AKREP: Fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun. Önemli organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz.

Fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Bugün bu konuda dikkatli olun. Önemli organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz. YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek tutmanız sizi zorluyor.

Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Hedeflerinizi yüksek tutmanız sizi zorluyor. OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün. Sezgilerinizde artış var.

Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün. Sezgilerinizde artış var. KOVA: Duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız.

Duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız. BALIK: Bugün düşüncelerinizde kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve çaresiz kalıyorlar.

2 Ağustos gününe damga vuran olaylar