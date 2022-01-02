Türkiye Güne Başlarken | 2 Ocak 2022

Güne Başlarken | 2 Ocak 2022

Türkiye

Güne Başlarken | 2 Ocak 2022

Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!

02 Ocak 2022, Pazar 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?


Güne Dair Notlar

  • 2 Ocak günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise x TL.
Hava durumu ise şöyle:


Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

2 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ: İşinizi severek yapacak, ruh halinizi istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Kendinize güvenmeniz sayesinde çok iş başaracaksınız. Kibirli davranışlar sergileyebilir ve çevrenizin tepkilerini üzerinize çekebilirsiniz.

BOĞA: Bugün sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu, şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir.

İKİZLER: Bugün arkadaşlarınızla birlikte olmayı tercih edeceksiniz. Bazılarınız için kısa süreli aşklar da söz konusu olabilir. Bu flörtleri gözünüzde büyütmemeli ve olayları kendi akışına bırakmalısınız.

YENGEÇ: İşyerinde bazı değişimler söz konusu olabilir. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarını sizin de başınızı ağrıtabilir. Her türlü riskten uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissediyorsunuz.

ASLAN: Yolunda gitmeyen sosyal ilişkileriniz yön değiştirecek. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanırken ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Çevrenize yardım etme isteği içindesiniz.

BAŞAK: Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı enerjiyle birçok işi bir arada yürüteceksiniz. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

TERAZİ: Gücünüzün farkında olmanıza rağmen hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Gün içinde zincirleme konuları bağlayan çalışmalarla ilgili başarılı bir grafik sizi bekliyor.

AKREP: İlginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çabanız çok yüksek.

YAY: Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleriyle hareket etmek isteyebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için çok önemli.

OĞLAK: Duygularınızda farklı bir mantık var. Sizinle ilgili konulara başkaları tarafından yorum getirilmesine karşısınız. Yaşam kalitenizi artırmak için gösterdiğiniz çaba sonuç veriyor. Üst düzey görüşmeleriniz olacak.

KOVA: Birçoğunuz, arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler aşka dönüşebilir. Kalbi dolu olanlar için farklı konumlar söz konusu olacak.

BALIK: Bugün harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Siz para harcamayı çok seviyorsunuz. Özellikle zevklerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Yalnız kaldığınız zaman daha istikrarlı kararlar veriyorsunuz.

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