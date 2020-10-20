Güne Başlarken | 20 Ekim 2020





Sen uyurken neler oldu?

Amerika'da Alaska açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli deprem sonrası yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından kalabalık bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı ve vatandaşların binmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, bölgedeki seralar da zarar gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle paylaştığı iletisinde "Rahmetle, hürmetle, özlemle..." ifadesini kullandı. Erdoğan, paylaşımında İzzetbegoviç'in fotoğrafı ve "Hayat inanan ve salih amel işleyenler dışında kimsenin kazanamadığı bir oyundur." sözünün bulunduğu görsele de yer verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rus askeri istihbaratının, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleyici kuruluşlarına siber saldırı yaptığını iddia etti.

Güne Dair Notlar

20 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 89 TL, euro ise 9, 29 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 20°C İl geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 24°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 18°C Batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 17°C, 19°C Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 10°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Aldous Huxley- Cesur Yeni Dünya

İngiliz yazar Aldous Huxley’nin 1932 yılında yayımlanan Cesur Yeni Dünya adlı eseri, distopya edebiyatının dünyadaki en güçlü örnekleri arasında yer alıyor. Hiciv türünde yayımladığı eserler ile döneminin en dikkat çekici yazarlarından olan Huxley, Cesur Yeni Dünya’da eleştirel bakış açısını hayal gücü ve kara mizah ile harmanlıyor. Böylece yazar, eserinde geleceğin modern toplumuna ağır bir insanlık dersi veriyor.

Romanını Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönemde kaleme alan Aldous Huxley, okurlara 30’lu yılların karamsar atmosferini güçlü bir şekilde hissettiriyor. Savaşın ve gelişen teknolojinin insanlık üzerinde yarattığı etkiye dikkat çeken yazar, eserini 1946’da - İkinci Dünya Savaşı’nın bir yıl sonrasında - yeniden gözden geçiriyor. Kitaba bu süreçte eklediği önsöz ise Huxley’nin eleştiri gücünü en çarpıcı şekliyle ortaya koyuyor.

Günün köşe yazısı

Türkiye ile İsrail arasında bir sorun çıksa, parmakla sayılacak kadar azalmış Yahudi yurttaşlarımız medya tarafından sorguya çekilir, İsrail aleyhine demeç vermeleri beklenir. Yunanistan’la kriz mi var, mikrofonu bir Rum’a uzatır ve “yoklarsın”... Oral Çalışlar'ın yazısı...

20 Ekim günlük burç yorumları