Güne Başlarken | 20 Ekim 2020
Salı sabahından günaydın! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
20 Ekim 2020, Salı 07:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Amerika'da Alaska açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Şiddetli deprem sonrası yetkililer tarafından tsunami uyarısı yapıldı.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından kalabalık bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı ve vatandaşların binmemesi konusunda uyarıda bulundu.
- Antalya'nın Kumluca ilçesinde aniden bastıran dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, bölgedeki seralar da zarar gördü.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle paylaştığı iletisinde "Rahmetle, hürmetle, özlemle..." ifadesini kullandı. Erdoğan, paylaşımında İzzetbegoviç'in fotoğrafı ve "Hayat inanan ve salih amel işleyenler dışında kimsenin kazanamadığı bir oyundur." sözünün bulunduğu görsele de yer verdi.
- İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rus askeri istihbaratının, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleyici kuruluşlarına siber saldırı yaptığını iddia etti.
Güne Dair Notlar
- 20 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 89 TL, euro ise 9, 29 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 15°C, 20°C İl geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 24°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 11°C, 18°C Batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 17°C, 19°C Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 10°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Aldous Huxley- Cesur Yeni Dünya
İngiliz yazar Aldous Huxley’nin 1932 yılında yayımlanan Cesur Yeni Dünya adlı eseri, distopya edebiyatının dünyadaki en güçlü örnekleri arasında yer alıyor. Hiciv türünde yayımladığı eserler ile döneminin en dikkat çekici yazarlarından olan Huxley, Cesur Yeni Dünya’da eleştirel bakış açısını hayal gücü ve kara mizah ile harmanlıyor. Böylece yazar, eserinde geleceğin modern toplumuna ağır bir insanlık dersi veriyor.
Romanını Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönemde kaleme alan Aldous Huxley, okurlara 30’lu yılların karamsar atmosferini güçlü bir şekilde hissettiriyor. Savaşın ve gelişen teknolojinin insanlık üzerinde yarattığı etkiye dikkat çeken yazar, eserini 1946’da - İkinci Dünya Savaşı’nın bir yıl sonrasında - yeniden gözden geçiriyor. Kitaba bu süreçte eklediği önsöz ise Huxley’nin eleştiri gücünü en çarpıcı şekliyle ortaya koyuyor.
Günün köşe yazısı
Türkiye ile İsrail arasında bir sorun çıksa, parmakla sayılacak kadar azalmış Yahudi yurttaşlarımız medya tarafından sorguya çekilir, İsrail aleyhine demeç vermeleri beklenir. Yunanistan’la kriz mi var, mikrofonu bir Rum’a uzatır ve “yoklarsın”... Oral Çalışlar'ın yazısı...
20 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Başarınızın gölgelenmesini istemiyorsanız ortaklıklar ve iş konusunda dengenizi koruyun. Yatırımcı bir kafayla düşünüp maddi kazancınızı sorgulamalısınız. Harcamalarınız bütçenizi aşabilir.
- BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin davranışlarından hoşlanmayabilirsiniz. Bazı konularda herkesten farklı düşündüğünüz gerçek. Kendinizi ifade ederken çevrenin sizi engellediğini görüyorsunuz ve canınız sıkılıyor.
- İKİZLER: Kısa mesafeli yollardan beklediğiniz haberlerin gecikmesi ve iletişimde sorun çıkması, sizi üzülebilir. Yapacağınız her girişimde beklediğiniz kadar hızlı sonuçlar almanız her zaman mümkün olmayabilir.
- YENGEÇ: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Bugün, partnerinizin kesin tavırlarından etkileneceksiniz.
- ASLAN: Karşı cinsle aranızda sürtüşme söz konusu olacak. Ortaklıklar arasındaki fikir ayrılıkları canınızı sıkabilir. Olaylara kendi duygularınız doğrultusunda baktığınız için anında müdahale huyunuzdan vazgeçmelisiniz.
- BAŞAK: Duygusal anlamda kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Mesleki açıdan başarınızı perçinleyecek aktivitelere ihtiyacınız var. İş yaşantınızda bazı dostlarınızın yardımları ile önemli aşamalar kat edeceksiniz.
- TERAZİ: İlişkilerinizi olumlu kullanacağınız bir gün. Kendinize güveniyor ve olayları istediğiniz gibi yönlendiriyorsunuz. Arkadaşlarınızdan olumlu etkiler alıyor ve ortak etkinliklerde yaratıcı davranıyorsunuz.
- AKREP: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda sizin fikirlerinize ihtiyaç duyan kişiler olacak. Özellikle mantıklı yaklaşımlarınız ve olaylara kısa sürede çözüm getirme tarzınızla bugün yine çok takdir edileceksiniz.
- YAY: İnatçı ve idealist davranışlar içinde olmanız bazı kişilerin dikkatini çekecek. Özgürce hareket etmek isteyeceksiniz. Sosyal aktivitelerinizde hız kazanacaksınız. Yeni başlangıçlar için motivasyon gücünüz artıyor.
- OĞLAK: Öfkenizi içinizde sakladığınız için gergin bir gün geçirebilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün ve siz kendi şartlarınızı denetiminizden geçiriyorsunuz. Turistik amaçlı seyahatleriniz olacak.
- KOVA: Düşüncelerinizden kolay ödün vermeyen bir yapınız var. Gün içinde ortaya çıkacak olaylarla ilgili hatalarınızı gözden geçirme ihtiyacı içinde olacaksınız. Küçük kazalara müsait bir gün, dikkatli olun.
- BALIK: Yatırımlarınızı ve finans konularını gözden geçirmeniz gereken bir gün. Yakın ilişkilerinizde yanlış yönlendirmelerin getirdiği aksaklıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bugün, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.