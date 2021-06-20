Güne Başlarken | 20 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Mütefekkir Cemil Meriç’in oğlu, Prof. Dr. Ümit Meriç’in abisi avukat Mahmut Ali Meriç, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye ve ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da gözaltına alındı.

Galatasaray Kulübü´nde yapılan seçimde 38´inci başkan olarak göreve gelen Burak Elmas, seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Elmas, "Biz verdiğimiz sözlerin hepsini biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz. Ailemize söz verdik. Gereklerini yapacağız" dedi.

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’nda Almanya, Portekiz’i 4-2 mağlup etti.

Güne Dair Notlar

20 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,74 TL euro ise 10,37 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18°C, 25°C Antalya, Parçalı az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21°C, 30°C Ankara, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 16°C, 30°C Trabzon, Parçalı ve yer yer çok bulutlu. 20°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 19°C, 38°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Muhteşem teknolojisi, “Boy Band ve Girl Band” müzik grupları, romantik dizileri, tarihi alanları, özellikle sarayları ve ağzımıza layık “ocak başı” yemekleri… Gangnam Style bir seyahate hazır mısınız? İşte Seul; Güney Kore'nin başkenti ve en büyük şehri… “AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”… Pardon, sayfalarda Güney Kore’den bahsetmeye başlayınca, evimin önünde toplanan Ortaköylü K-POP fanları çığlık atmaya başladı sanırım. Pencereleri kapatıp hemen geliyorum… Burak Akkul'un köşe yazısı...

20 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ: Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanmayı başaracaksınız.

BOĞA: Günlük yaşantınızda farklı kişilerle bir araya geleceksiniz. Sizi eğlendirecek ve oyalayacak arkadaşlar ile görüşeceksiniz. Katılacağınız arkadaş toplantılarında eski dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz.

İKİZLER: Görüşeceğiniz kişilerin samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve duygularınızı kendinize saklamalısınız. Arkadaşlarınızla bir arada olmanın keyfini yaşıyorsunuz. İlginç haberler alacaksınız.

YENGEÇ: Ailenizle ilgili olayların günden kazanmasıyla sorunlarınızı arka plana atacaksınız. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacak. Tuhaf durumlardan uzaklaşmalısınız. Dostların size önereceği fikirler var.

ASLAN: Kariyer fırsatları karşınıza çıkacak. Sezgileriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak. Onlara güvenerek adımlarınızı atabilirsiniz. Hayatın içinde her şeyi çok kolay çözerek taşları yerine oturtacaksınız.

BAŞAK: Yakın ilişkilerinizde mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğlerseniz ilişkiniz yoluna girecek.

TERAZİ: Bazen gereğinden sert davranışlar sergiliyorsunuz. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler aşka dönüşebilir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Hassas bir durum ortaya çıkacak.

AKREP: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün sizi sıkan şartları daha fazla düşünmemelisiniz. Güven ihtiyacı içindesiniz. Elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden olabiliyor.

YAY: Derin düşünceler içindesiniz. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli şekilde uygulayın. Rüyalarla yaşanmayacağının farkında olmalısınız. Bugün duygularınızda fazla ileriye gitmemelisiniz.

OĞLAK: Duygusal konularda hatalı davranmaya müsaitsiniz. Konu mantıksa kafanız iyi çalışıyor. Kazançlarınız konusunda dikkatli davranmak ve kimseye gereksiz sözler vermek istemiyorsunuz.

KOVA: Her adımda güçlü dostlarınızın vereceği desteğin önemli olduğunun farkındasınız. Özgün fikirli kişileri sevmenize rağmen kuralcı tipleri tercih edeceksiniz. Değer yargılarınız sizin için çok önemli.

BALIK: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları başarıyla sonuçlandıracaksınız. İletişimde gerekli donanıma sahipsiniz. Estetik yönünüzü öne çıkarıyorsunuz.