Güne Başlarken | 20 Nisan 2020

Sen uyurken neler oldu?

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 400 bini geçti.

İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta başlattığı iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) nedeniyle kullanımı artan bazı kelimelerin Türkçe karşılıklarını hatırlatmak amacıyla bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, "pandemi" yerine "salgın", "bulaş" yerine "bulaşı", "peak" yerine "zirve", "entübe" yerine "solunum", "droplet" yerine "damlacık", "immün" yerine "bağışıklık", "pnömoni" yerine "zatürre", "filiasyon" yerine "türevi, türevsel" kelimelerinin kullanımı önerildi.

Güne Dair Notlar

20 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,90 TL euro ise 7,50 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 17°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 10°C, 20°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 10°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Stresle mücadele eden kahvaltı olmaz demeyin, çünkü olur.

Stresten tek kastımız da iş stresi değil. Sabah uykusuz, güçsüz, halsiz uyanan bir vücut da strestedir.

Önünde uzun bir iş günü olan, hayat şartlarından yorulan bir insan da strestedir.

Stresle başa çıkan kahvaltı şöyle:

Bir fincan yeşil çay

Bir adet armut

Bir kase yulaf ve yulaf sütü

Güne bunlarla başlamak, vücudu stresten uzak tutacaktır.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Ya İstiklal Ya Ölüm (TRT 1)

Dizi önerisi: War And Peace (Napolyon'un hayatı) (2016)

Film önerisi: Dünyalı (The Man from Earth)

Kitap önerisi: Eski Türk Mitolojisi - Jean Paul Roux

Oyun önerisi: Pinball (nostalji)

Günlük burç yorumları (20 Nisan 2020)

KOÇ: İş için katılacağınız ortamda ilginizi çekecek konular olacak. Burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği ilginç kişilerle tanışabilirsiniz.

İş için katılacağınız ortamda ilginizi çekecek konular olacak. Burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği ilginç kişilerle tanışabilirsiniz. BOĞA: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Her türlü şartı gözden geçirmeli, duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Her türlü şartı gözden geçirmeli, duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. İKİZLER : Kariyerinizdeki gecikmelyi abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Bugün hedefleriniz ile ilgili değişim yapmaya kalkmayın.

: Kariyerinizdeki gecikmelyi abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Bugün hedefleriniz ile ilgili değişim yapmaya kalkmayın. YENGEÇ: İletişimde her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.

İletişimde her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz. ASLAN: Özgürlüğünüzü kullanamıyorsunuz. Çünkü bugün karşıt burcunuzda savaşçı gezegen Mars, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalar yaptığınızda son derece huzursuz oluyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmeyin.

Özgürlüğünüzü kullanamıyorsunuz. Çünkü bugün karşıt burcunuzda savaşçı gezegen Mars, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalar yaptığınızda son derece huzursuz oluyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmeyin. BAŞAK: Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizi bir kenara bırakın. Çünkü, hala aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız.

Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizi bir kenara bırakın. Çünkü, hala aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız. TERAZİ: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel şey.

Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel şey. AKREP : İş konusunda farklı düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.

: İş konusunda farklı düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz. YAY : Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız var ama ilişkilerinizde umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyor ve geriye çekiliyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.

: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız var ama ilişkilerinizde umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyor ve geriye çekiliyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın. OĞLAK : Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

: Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz. KOVA: Siz aşka daima çok önem veren birisiniz. Her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. İşinizin arasında gideceğiniz bir yerde birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

Siz aşka daima çok önem veren birisiniz. Her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. İşinizin arasında gideceğiniz bir yerde birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz. BALIK: Yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Ama kesinlikle kararlı şekilde davranmaya devam etmelisiniz. Kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın, sinirlenmeyin.

20 Nisan gününe damga vuran olaylar