Güne Başlarken | 20 Nisan 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 778 milyon 836 bin 264 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
20 Nisan 2020, Pazartesi 07:30 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 400 bini geçti.
İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta başlattığı iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) nedeniyle kullanımı artan bazı kelimelerin Türkçe karşılıklarını hatırlatmak amacıyla bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, "pandemi" yerine "salgın", "bulaş" yerine "bulaşı", "peak" yerine "zirve", "entübe" yerine "solunum", "droplet" yerine "damlacık", "immün" yerine "bağışıklık", "pnömoni" yerine "zatürre", "filiasyon" yerine "türevi, türevsel" kelimelerinin kullanımı önerildi.
- 20 Nisan günü saat 8.11'de dolar 6,90 TL euro ise 7,50 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 17°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 10°C, 20°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 10°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Stresle mücadele eden kahvaltı olmaz demeyin, çünkü olur.
Stresten tek kastımız da iş stresi değil. Sabah uykusuz, güçsüz, halsiz uyanan bir vücut da strestedir.
Önünde uzun bir iş günü olan, hayat şartlarından yorulan bir insan da strestedir.
Stresle başa çıkan kahvaltı şöyle:
- Bir fincan yeşil çay
- Bir adet armut
- Bir kase yulaf ve yulaf sütü
Güne bunlarla başlamak, vücudu stresten uzak tutacaktır.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Ya İstiklal Ya Ölüm (TRT 1)
Dizi önerisi: War And Peace (Napolyon'un hayatı) (2016)
Film önerisi: Dünyalı (The Man from Earth)
Kitap önerisi: Eski Türk Mitolojisi - Jean Paul Roux
Oyun önerisi: Pinball (nostalji)
Günlük burç yorumları (20 Nisan 2020)
- KOÇ: İş için katılacağınız ortamda ilginizi çekecek konular olacak. Burada mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz. Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği ilginç kişilerle tanışabilirsiniz.
- BOĞA: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Her türlü şartı gözden geçirmeli, duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.
- İKİZLER: Kariyerinizdeki gecikmelyi abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Bugün hedefleriniz ile ilgili değişim yapmaya kalkmayın.
- YENGEÇ: İletişimde her türlü donanıma sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz. Yeni projeler peşindesiniz.
- ASLAN: Özgürlüğünüzü kullanamıyorsunuz. Çünkü bugün karşıt burcunuzda savaşçı gezegen Mars, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalar yaptığınızda son derece huzursuz oluyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmeyin.
- BAŞAK: Artık çok gerilerde kalan nostaljik ilişkilerinizi bir kenara bırakın. Çünkü, hala aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız.
- TERAZİ: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel şey.
- AKREP: İş konusunda farklı düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.
- YAY: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız var ama ilişkilerinizde umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyor ve geriye çekiliyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.
- OĞLAK: Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.
- KOVA: Siz aşka daima çok önem veren birisiniz. Her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. İşinizin arasında gideceğiniz bir yerde birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.
- BALIK: Yeni işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Ama kesinlikle kararlı şekilde davranmaya devam etmelisiniz. Kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın, sinirlenmeyin.
20 Nisan gününe damga vuran olaylar
- Fransa, Avusturya'ya savaş ilan etti. 1972
- 1924 Anayasası yürürlüğe girdi. 1924
- Western Electric ve Warner Bros. şirketleri, filme ses eklemeyi mümkün kılan Vitaphone cihazını tanıttılar. 1926
- Kız öğrencilerin ipek çorap, topuklu ayakkabı ve kısa etek giymesi ve saçlarını kıvırması yasaklandı. 1942
- Türkiye, Almanya'ya krom ihracatını durdurdu. 1944
- Yedi Türk askeri Kore'deki esir değişimiyle geri alındı. 1953
- Dolandırıcılığı ile ünlü "Sülün Osman" cezaevinde "alınteri ile yaşamak" konulu bir konferans verdi. 1962
- Swiss Britannia şirketine ait bir yolcu uçağı Toronto'da düştü: 126 kişi öldü. 1967
- ABD Başkanı Richard Nixon "savaşı Vietnalaştırma süreci" kapsamında Vietnam'dan 150 bin kişilik bir Amerikan gücünün daha geri çekileceğini açıkladı. 1970
- Apollo 16, Ay'a iniş yaptı. 1972
- Kore Hava Yolları uçağı Sovyetler Birliği üzerinde uçarken inişe zorlandı. Murmansk'ın 300 km doğusunda donmuş bir göle yapılan zorunlu iniş sırasında iki kişi öldü ve pek çok kişi yaralandı. 1978
- Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Kürtçe televizyon önerisine Başbakan Süleyman Demirel ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) yetkilileri karşı çıktı. 1992
- Air France şirketine ait Boeing 727-200 tipi bir yolcu uçağı Bogota'dan (Kolombiya) kalktıktan sonra Cerro El Cable dağlarına çarparak düştü: 53 kişi öldü. 1998
- Galatasaray İngiltere'de oynanan karşılaşmada Leeds United futbol takımıyla 2-2 berabere kalarak UEFA Kupası'nda finale çıkan Türkiye'nin ilk takımı oldu. 2000
- Turgut Özakman'ın, Kurtuluş Savaşı'nı bir roman kurgusu içinde anlatan 'Şu Çılgın Türkler' kitabı yayımlandı. 2005
- Han Myeong-sook, Güney Kore'nin ilk kadın başbakanı olarak göreve başladı. 2006