Güne Başlarken | 20 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 20 Ocak günü saat 07.51’de dolar 5,90 TL’den işlem görürken, euro ise 6,54 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Ağrı ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı. -4°C, 2°C

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu. 4°C, 7°C

İzmir: Parçalı bulutlu. 4°C, 10°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu. 3°C, 14°C

Antalya: Parçalı bulutlu. 7°C, 15°C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu. 4°C, 8°C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu. 6°C, 9°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı. -8°C, -1°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. 3°C, 6°C

Günün POSTA şiiri

Günün POSTA şiiri, Giresun'da yaşayan Kader Kutlu'dan.

KOÇ: Canlı bir gün. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyorsunuz. Elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken yardım alabilirsiniz.

BOĞA: Sıra dışı düşüncelere takılabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız konuşma olumlu sonuçlanacak.

İKİZLER: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız net olmayı denemekten başka çareniz yok. Maddi problemlerinizi hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize yansıtabileceksiniz.

YENGEÇ: Kendinize güveniniz artıyor. Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz önde olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli şekilde yürüteceksiniz.

ASLAN: İşteki problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İşbirliğine önem vermenize rağmen rutin işleri seviyorsunuz. Aşk gezegeni Venüs’ün artılarını doğru kullanarak kafanızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.

BAŞAK: Çevreyle ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmayın. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri hoşunuza gidecek.

TERAZİ: Bu dönem çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar yapacak, sosyal yapınızı desteklemek isteyeceksiniz. Hem para kazandıracak hem de ilişkilerinizi destekleyecek işler yapmak hedefiniz olacak.

AKREP: Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin ama evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz veya işbirliği içinde olacağınız kişilerin güçlü olmasına özen göstereceksiniz.

YAY: Fikirlerinizi kendinizden bile saklamak istediğiniz için gizemli davranışlar sergileyebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.

OĞLAK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı huzursuzluk duymayın. Sistemli hareket etmelisiniz.

KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla keyifli zaman yaşayacaksınız.

BALIK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken ilişkilerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olabilir.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

19 yaşındayım. Kız arkadaşımla cinsel ilişkiye giriyorum. Ben 5-6 kere boşalıyorum ama kız arkadaşım orgazm olmuyor. Acaba onda bir sıkıntı mı var? Tuvalete gittiğinde boşaldığını söylüyor, doğru mu?

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Bugün;

Fransa Kralı 16. Louis giyotinle idam edildi. 1793

Midilli Kruvazörü, İmroz açıklarındaki mayınlara çarparak battı. I. Dünya Savaşı'nın başında, 11 Ağustos 1914'te İngiliz filosunun izlediği Almanların Goeben ve Breslau gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçmiş ve ilkine ''Yavuz'' ikincisine ''Midilli'' adı verilmişti. 1918

İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) kabul edildi. 1921

Ali Şükrü Bey'in Ankara'da yayımladığı Tan gazetesinin ilk sayısı çıktı. 1923

Türkiye Büyük Millet Meclisi, gizli oturumunda Elcezire bölgesinde bir İstiklal Mahkemesi kurulması kararı aldı. 1923

Sinemaların esas filmle beraber bir de "öğretici film" göstermek zorunda olduğuna ilişkin kanun çıktı. 1936

Ankara'da Sanayi Kongresi toplandı. Toplantıda İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı kabul edildi. 1936

İngiltere'de eğitimini tamamlayan 50 Türkiyeli öğrenciye pilotluk brövesi verildi. 1945

Fransa'da Charles De Gaulle politikadan çekildiğini açıkladı ve görevinden istifa etti. 1947

Varlık dergisi Roman Armağanı'nı günü İnce Memed romanıyla Yaşar Kemal kazandı. 1956

John F. Kennedy ABD başkanı olarak göreve başladı. 1961

Londra Konferansı'nda Kıbrıslı Rumlar federal yönetim tezini reddetti. Bunun üzerine Kıbrıs Türk toplumu temsilcileri 1964 günü Konferans'tan çekildi. 1961

Türkiye- Fransa Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalandı. 1972

Tüm Memurlar Birleşme ve Dayanışma Derneği (Tüm-Der) kuruldu. 1975

Demokratik Sol Parti (DSP) ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) arasında yapılan "solda birlik" görüşmeleri kesildi. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Rahşan Ecevit "Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) ile yollarımız ayrıldı" dedi. 1986

Asil Nadir, Günaydın gazetesi, Gelişim yayınlarından sonra Güneş gazetesini de satın aldı. 1989

Anayasa Mahkemesi dini bayramlarda Bayram dışında gazete çıkarılmasını yasaklayan yasayı iptal etti. 1993



