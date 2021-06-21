Güne Başlarken | 21 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
21 Haziran 2021, Pazartesi 07:29 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanlığınca, ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.41 itibarıyla 41 milyon 587 bin 659'a yükseldi.
Yetersiz yağış nedeniyle hububat ile bakliyatta rekolte sorunu ve pandemiden dolayı dünyada da rahat ürün bulamama riski nedeniyle makarna, un, ekmek, süt, peynir ve ette fiyat artışı olabileceği hesaplanıyor.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 yenilen A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, turnuvaya erken veda ettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.
Arjantin'de bir kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığı tespit edildiği bildirildi. Kara mantar hastalığı ilk kez Hindistan'da ortaya çıkmış ve giderek yayılmıştı.
Muğla'da tedavisi tamamlandıktan sonra uydu takip cihazı takılan ve "Talay" ismi verilen nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağası, 3 günde yaklaşık 30 kilometre yol gitti.
Erzurum'da, çaşır (çakşır) toplamak için dağa çıkan ve bir daha haber alınamayan Ahmet Korkmaz'ı (58) arayan ekipler, bölgede parçalanmış bir erkek cesedi buldu. Ayı ya da başka bir yırtıcı tarafından parçalandığı tahmin edilen cesedin, Kormaz'a ait olup olmadığı, otopsi sonucu ortaya çıkacak.
Güne Dair Notlar
- 21 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,78 TL euro ise 10,41 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 26°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 17°C, 27°C Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 20°C, 25°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 21°C, 39°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Başka bir ülkeye bu kadar (milyonlarca) mülteci gelseydi, millet sokağa dökülür, “Yeter” diye haykırır, isyan ederdi. Biz bunu yapmadık. “Kalbimiz bütçemizden büyüktür” diyerek sineye çektik. Rauf Tamer'in yazısı...
Günün kitabı
Kan Varsa - Stephen King
Kan varsa haber de vardır... Habercilerin kullandığı bir deyişti bu ve o gün bir bombanın patlatıldığı Albert Macready Ortaokulu’nda kesinlikle kan vardı. Finders Keepers Dedektiflik Ajansı'nda günlük işleriyle ilgilenen Holly Gibney'nin dikkatini çeken ise bambaşka bir ayrıntıydı. O, kanın kokusunu alıp ilk haberi yapan muhabire takılmıştı. Holly'nin adama odaklanmasının geçerli bir nedeni vardı, çünkü o bir Yabancı'ydı. Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor. Holly’nin ilk yalnız macerasının dışında Bay Harrigan’ın Telefonu, Chuck’ın Hayatı ve Sıçan öyküleri uykularınızı kaçıracak.
21 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Cesur, aktif ve risk almaya hazırsınız. Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız. Bugün olayları derin bir şekilde irdeleyeceksiniz. Sizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız. Akıllıca adımlar atmalısınız.
- BOĞA: Yaşamda hiçbir şey garanti değil. Bu yüzden hayatınızda olumlu olacak olayların kurgusu biraz da size bağlı, unutmayın. İleride birçok gelişmenin bugünlerdeki ilişkilerinize bağlı olarak gelişeceği kesin.
- İKİZLER: İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Her şeyin maddi değerler çerçevesinde değişmediğini görecek ve yaşantınızdan keyif alacaksınız.
- YENGEÇ: Bugün düşündüğünüz birçok şeyi gerçekleştirmeye yoğunlaşacaksınız. Eski alışkanlıklarınızı gözden geçirerek gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni şeyler yaratmakta gayretli olacaksınız.
- ASLAN: Maddi konularda ön sezilerinizin yüksek olması sizin için çok önemli. Bugün ön planda olan maddi kaygılarınız çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir.
- BAŞAK: Saygınlığınız ve güvenliğiniz çok önemli olacak. Kendinize güveniniz sayesinde çevrenizdeki kişileri doğru bir şekilde etkileyeceksiniz. İlginç biri olmanın keyfini çıkaracaksınız. Dünya etrafınızda dönecek.
- TERAZİ: Aşk hayatınızın mükemmel olmasını istemek güzel bir şey ama sonuçlar hep lehinize olmayabilir. Hiç kimse sizin partnerinizin yerinde olmak istemez. Yağlı besinlerden uzak durmanız gerekiyor.
- AKREP: İsteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size katkı sağlayacak her koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız. Bugün gerekli yerlerde beklemeli ve hareketlerinizi ayarlamalısınız.
- YAY: Bugün çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Bu dönemde imzalamanız gereken işlere ve risklere çok dikkat etmelisiniz.
- OĞLAK: İnsanları idare etme konusunda becerinizi göstermek zorundasınız. İşinizle eğlenceyle birleştirirseniz her şey sizden yana olacak. İş yaşamınızı biraz geri plana alıp özel ilişkileriniz için zaman ayırmalısınız.
- KOVA: Her türlü ilişki için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. Çevrenizdeki koşullarını siz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni konular eklemek isteyebilirsiniz.
- BALIK: Duygularınızda yanılma payı sizi çileden çıkarıyor. Bugün derin düşünceler içindesiniz. Yaşamınızı farklı yönlerden sorgulamanız sayesinde detayların arkasında saklanan gerçekleri görebiliyorsunuz.