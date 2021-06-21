Güne Başlarken | 21 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanlığınca, ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.41 itibarıyla 41 milyon 587 bin 659'a yükseldi.

Yetersiz yağış nedeniyle hububat ile bakliyatta rekolte sorunu ve pandemiden dolayı dünyada da rahat ürün bulamama riski nedeniyle makarna, un, ekmek, süt, peynir ve ette fiyat artışı olabileceği hesaplanıyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Belçika'da düzenlenen 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek yenilgisiz şampiyon oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 yenilen A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, turnuvaya erken veda ettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Arjantin'de bir kişide kara mantar (mukormikoz) hastalığı tespit edildiği bildirildi. Kara mantar hastalığı ilk kez Hindistan'da ortaya çıkmış ve giderek yayılmıştı.

Muğla'da tedavisi tamamlandıktan sonra uydu takip cihazı takılan ve "Talay" ismi verilen nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağası, 3 günde yaklaşık 30 kilometre yol gitti.

Erzurum'da, çaşır (çakşır) toplamak için dağa çıkan ve bir daha haber alınamayan Ahmet Korkmaz'ı (58) arayan ekipler, bölgede parçalanmış bir erkek cesedi buldu. Ayı ya da başka bir yırtıcı tarafından parçalandığı tahmin edilen cesedin, Kormaz'a ait olup olmadığı, otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Güne Dair Notlar

21 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,78 TL euro ise 10,41 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 26°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 17°C, 27°C Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 20°C, 25°C Parçalı bulutlu Diyarbakır, 21°C, 39°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Başka bir ülkeye bu kadar (milyonlarca) mülteci gelseydi, millet sokağa dökülür, “Yeter” diye haykırır, isyan ederdi. Biz bunu yapmadık. “Kalbimiz bütçemizden büyüktür” diyerek sineye çektik. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Kan Varsa - Stephen King

Kan varsa haber de vardır... Habercilerin kullandığı bir deyişti bu ve o gün bir bombanın patlatıldığı Albert Macready Ortaokulu’nda kesinlikle kan vardı. Finders Keepers Dedektiflik Ajansı'nda günlük işleriyle ilgilenen Holly Gibney'nin dikkatini çeken ise bambaşka bir ayrıntıydı. O, kanın kokusunu alıp ilk haberi yapan muhabire takılmıştı. Holly'nin adama odaklanmasının geçerli bir nedeni vardı, çünkü o bir Yabancı'ydı. Kan Varsa her biri okuru kendi korku dolu dünyasına çeken dört uzun öyküden oluşuyor. Holly’nin ilk yalnız macerasının dışında Bay Harrigan’ın Telefonu, Chuck’ın Hayatı ve Sıçan öyküleri uykularınızı kaçıracak.

21 Haziran günlük burç yorumları