Güne Başlarken | 21 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 21 Ocak günü saat 07.50’de dolar 5,92 TL’den işlem görürken, euro ise 6,57 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Erzincan, Ardahan, Muş, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Ankara: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı -3°C, 3°C

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 2°C, 5°C

İzmir: Parçalı bulutlu 4°C, 9°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 3°C, 15°C

Antalya: Parçalı bulutlu 7°C, 17°C

Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu 5°C, 7°C

Trabzon: Yağışların sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. 7°C, 8°C

Erzurum: Çok bulutlu -8°C, -5°C

Diyarbakır: Çok bulutlu 2°C, 10°C

Günün POSTA şiiri

Günün şiiri, Niğde'de yaşayan Bekir Yüksel'den geliyor. Hanımcılık kazanacak :)

21 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı, unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız.

BOĞA: Entelektüel ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

İKİZLER: Sanatsal ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacak. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

YENGEÇ: Bu dönem bazı aşklar yarım kalacak. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecek. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

ASLAN: Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

BAŞAK: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girip kârlı çıkacak. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.

TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar, değer kavramları sizin için önemli ve bu nedenle iş çevrenizde ortalıkta kararsız dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.

AKREP: Hissederek gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her şeye karşı dikkatli olun.

YAY: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.

OĞLAK: Özgürlüğünüzü, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız. Alınganlığınız artacak.

KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici, mükemmelliyetçi olacaksınız. Tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek eleştiriler canınızın daha çok sıkılmasına neden olacak.

BALIK: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Konumunuzu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

Benim haşmetli uzun çarpışmalarda bile tam randıman alıyor. Ama ilişkide kutsal su gelmiyor. Bilgeliğinizle bana kılavuz olur musunuz? RUMUZ: HAŞMETLİ

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Bugün;

Rodos fethedildi. 1522

Padişah III. Mustafa öldü. I. Abdülhamit tahta çıktı. 1774

Askerlik süresi üç yıla çıkarıldı. 1942

İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu. 1946

Milli Savunma Bakanlığı, Kore'de 34 subay, 46 astsubay ve 1252 erin şehit olduğunu açıkladı. 1952

İlk nükleer denizaltı USS Nautilus, ilk seferine çıktı. 1954

21-25 Ocak'da şiddetli soğuklar ülkenin her yanını etkiledi. Elektrikler, sular kesildi, trenler yollarda kaldı; Uludağ'da kar kalınlığı 25 metre. 1963

Dörtyüz kırk gündür Tahran'da rehin tutulan Amerikalılar serbest bırakıldı. 1981

Adnan Oktar ve ''müridi'' oldukları öne sürülen 66 erkek ve 68 kadın gözaltına alındı. 1990

İstanbul'da evlerde doğal gaz kullanılmaya başladı. 1992

Filistin'de ilk kez devlet başkanlığı seçimleri yapıldı. Yaser Arafat devlet başkanı seçildi. 1996

Ne yapsak?