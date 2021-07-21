Güne Başlarken | 21 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

Uzmanlar, serinlemek için deniz, havuz, nehir ve göl gibi alanlarda yüzmek isteyenlere, boğulma tehlikelerine karşı uyarılarda bulundu.

Balıkesir'de Cüneyt K. (39), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı Kader K.’yi (46) bıçakla boğazını keserek, öldürdü. Polise kendisini ihbar eden Cüneyt K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 171'e çıktığı bildirildi.

Erzincan Havalimanı isim değiştirme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince Kurban Bayramı nedeniyle helikopterle trafik denetimi yapıldı. Jandarma ekiplerinin helikopterli trafik denetiminin Kurban Bayramı boyunca devam edeceği bildirildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Abdullah Toprak, bronz madalyanın sahibi oldu.

Güne Dair Notlar

21 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,57 TL euro ise 10,10 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 25°C, 31°C Bulutlu, kısa süreli mevzi sağanak yağışlı Antalya, 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 22°C, 36°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 25°C, 30°C Zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 41°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Partilerin benzemez oluşu kutuplaşma mıdır? Hayır... Mesela iktidar partisi’yle ana muhalefet partisinin bu çekişmesi nedir? Bence demokrasinin gereğidir. Rauf Tamer'in yazısı...

21 Temmuz günlük burç yorumları