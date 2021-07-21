Güne Başlarken | 21 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
21 Temmuz 2021, Çarşamba 07:23 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Uzmanlar, serinlemek için deniz, havuz, nehir ve göl gibi alanlarda yüzmek isteyenlere, boğulma tehlikelerine karşı uyarılarda bulundu.
Balıkesir'de Cüneyt K. (39), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı Kader K.’yi (46) bıçakla boğazını keserek, öldürdü. Polise kendisini ihbar eden Cüneyt K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 171'e çıktığı bildirildi.
Erzincan Havalimanı isim değiştirme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Diyarbakır'da jandarma ekiplerince Kurban Bayramı nedeniyle helikopterle trafik denetimi yapıldı. Jandarma ekiplerinin helikopterli trafik denetiminin Kurban Bayramı boyunca devam edeceği bildirildi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Abdullah Toprak, bronz madalyanın sahibi oldu.
Güne Dair Notlar
- 21 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8,57 TL euro ise 10,10 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 25°C, 31°C Bulutlu, kısa süreli mevzi sağanak yağışlı Antalya, 24°C, 33°C Az bulutlu ve açık Ankara, 22°C, 36°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 25°C, 30°C Zamanla parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 22°C, 41°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Partilerin benzemez oluşu kutuplaşma mıdır? Hayır... Mesela iktidar partisi’yle ana muhalefet partisinin bu çekişmesi nedir? Bence demokrasinin gereğidir. Rauf Tamer'in yazısı...
21 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Aktif yönleriniz takdir edilecek ve toplumsal hayatınız canlanacak. Birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkacaksınız. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.
- BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.
- İKİZLER: Kazançlarınızı artıracak bir hazırlık içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedeniniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmalarıyla enerjiniz olumlu yönde etkilenecek.
- YENGEÇ: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal hayatınız daha da hareketleniyor. Paylaşımcı olacağınız bir gün. Mesleğinizi kendinize göre yapmak, fikirlerinizin önemini ispat etmek istiyorsunuz.
- ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönem.
- BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yollarla ilgili bazı detaylar sizi meşgul edecek. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz, dikkat edin.
- TERAZİ: Bugün sabırsız ama kendinize güvenen tavırlarınızla başarılı olacaksınız. Çevrenizde sizi seven arkadaşlarınızın olumlu destekleri sayesinde birçok problemin üstesinden kolayca gelebileceksiniz.
- AKREP: Sosyal hayatta canlanma söz konusu. Düşüncelerinizi herkesten gizlemek istiyorsunuz. Bazı olayları takibe alıp sessiz kalmak isteyebilirsiniz. Radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz bir gün geçirebilirsiniz.
- YAY: Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Zamanın önemli olduğunu çevrenize hatırlatmalısınız. Partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak.
- OĞLAK: Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz.
- KOVA: Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü artıracağınız yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içinizdeki savaşı büyütmemeye çalışın.
- BALIK: Kaygıları bir kenara bırakın ve başaracağınız işlerden kaçmayın. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olun. Seçici davranıyor ve fazla direnç gösteriyorsunuz.