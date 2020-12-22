Güne Başlarken | 22 Aralık 2020

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 7 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılı futbolcu Marcao'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021’in ilk çeyreğinde 6 corona virüs (Kovid-19) aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini ifade etti.

Güne Dair Notlar

22 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 65 TL euro ise 9, 36 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 10°C Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası’nın kuzey kıyıları hafif yağmurlu Antalya, 11°C, 17°C Gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Ankara, -1°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 7°C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 4°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Gündemdeki haber İngiltere’den geldi: COVID-19 virüsü mutasyona uğradı. Yani ‘değişinim’ gösterdi. İlk bilgiler COVID-19’un -İngiltere’de artık daha tehlikeli hâle geldiği yönünde.

Meseleyi, Türkiye’de bu konuyu en iyi bilen isimlerden birine, Prof. Dr. Kenan Midilli’ye sordum. Midilli, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı. Murat Çelik'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Jack London- Martin Eden

Jack London'ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden, 20. yüzyıl başında sosyal ve ideolojik meseleler ağırlıklı içeriğiyle Amerikan edebiyatında büyük ölçüde kabul görmüştür. London farklı sınıflar arasındaki zihniyet ve değer farklarını gözlerimizin önüne sererken, statü ve servetin Amerikan toplumundaki hayati önemine işaret eder. Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı…

London, romanı bir sanatçının çıraklıktan olgunluğa geçiş sürecini işleyen Künstlerroman geleneğinde yazmıştır. Martin'in aşkı uğruna eğitimsiz genç bir işçiden başarılı ve rafine bir yazara dönüşüm mücadelesini anlatır. Kahramanı hedefine ulaştığında ise motivasyonunu ve heyecanını çoktan yitirmiş, trajik bir sona doğru sürüklenmektedir artık…





22 Aralık günlük burç yorumları