Güne Başlarken | 22 Aralık 2020
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
22 Aralık 2020, Salı 07:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
- Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 7 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.
- Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
- Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılı futbolcu Marcao'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
- Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021’in ilk çeyreğinde 6 corona virüs (Kovid-19) aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini ifade etti.
Güne Dair Notlar
- 22 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 7, 65 TL euro ise 9, 36 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 7°C, 10°C Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası’nın kuzey kıyıları hafif yağmurlu Antalya, 11°C, 17°C Gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Ankara, -1°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 7°C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 4°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Gündemdeki haber İngiltere’den geldi: COVID-19 virüsü mutasyona uğradı. Yani ‘değişinim’ gösterdi. İlk bilgiler COVID-19’un -İngiltere’de artık daha tehlikeli hâle geldiği yönünde.
Meseleyi, Türkiye’de bu konuyu en iyi bilen isimlerden birine, Prof. Dr. Kenan Midilli’ye sordum. Midilli, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı. Murat Çelik'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Jack London- Martin Eden
Jack London'ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden, 20. yüzyıl başında sosyal ve ideolojik meseleler ağırlıklı içeriğiyle Amerikan edebiyatında büyük ölçüde kabul görmüştür. London farklı sınıflar arasındaki zihniyet ve değer farklarını gözlerimizin önüne sererken, statü ve servetin Amerikan toplumundaki hayati önemine işaret eder. Romanın ana temalarından biri, başarı ve refah yolunun sosyal sınıf farkı gözetilmeksizin herkese açık olduğu şeklinde özetlenebilecek Amerikan Rüyası'dır. Ya da bu idealin yarattığı muazzam hayal kırıklığı…
London, romanı bir sanatçının çıraklıktan olgunluğa geçiş sürecini işleyen Künstlerroman geleneğinde yazmıştır. Martin'in aşkı uğruna eğitimsiz genç bir işçiden başarılı ve rafine bir yazara dönüşüm mücadelesini anlatır. Kahramanı hedefine ulaştığında ise motivasyonunu ve heyecanını çoktan yitirmiş, trajik bir sona doğru sürüklenmektedir artık…
22 Aralık günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta sabır ve taviz. Bu iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.
- BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyini yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.
- İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İşbirliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.
- YENGEÇ: Maddi konularda iş birliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Çevrenizde başarılı çalışmalarınız ses getirecek.
- ASLAN: Yaşamın her adımında bir konuya çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. İspatlanmayan fikirlerle gelmelerinde neden aramak sizde alışkanlık halini aldı.
- BAŞAK: İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşüncelerde olması sizi etkilemeyecek. Bugün yaratıcılığınızı ve girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan büyük sorumluluğu üstleneceksiniz.
- TERAZİ: Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.
- AKREP: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyor, ilginizi esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.
- YAY: Çok canlı bir gündesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz. Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve hataları kabul etmek istemiyorsunuz.
- OĞLAK: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Ama mantıklı yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz.
- KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları önceden hissedebiliyorsunuz. Bu da sizin için sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamanız gerekiyor.
- BALIK: Arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerine de yaymalısınız. Bu sizi daha da motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız dostlar konusunda da seçici olmanıza neden oluyor.