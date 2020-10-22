Güne Başlarken | 22 Ekim 2020
Günaydın! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
22 Ekim 2020, Perşembe 07:49 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), eski Sağlık Bakanı ve 21’inci dönem MHP Milletvekili Osman Durmuş’un yaşamını yitirdiği iddialarını yalanladı.
Antalya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gaziantep’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon dolar değerinde ceylan derisine işlenmiş İncil ele geçirildi.
Gaziantep’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon dolar değerinde ceylan derisine işlenmiş İncil ele geçirildi.
ABD'de etkisini yeniden artıran yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında günlük pozitif vaka ortalaması son haftada 60 bin civarında seyrederken, uzmanlar rakamların daha da artmasını bekliyor.
Serie A takımlarından Inter, Faslı oyuncusu Achraf Hakimi'nin yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sona erdi. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Kazandıran numaralar 13 22 37 43 66 87 65 (Joker) oldu.
Güne Dair Notlar
- 22 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 82 TL, euro ise 9, 25 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 23°C Parçalı bulutlu Antalya, 18°C, 25°C Batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 9°C, 24°C Parçalı az bulutlu Trabzon, 15°C, 20°C Parçalı yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 12°C, 29°C Az bulutlu açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Marx bu işe ne derdi?
Filozof, yazar ve ressam Dr. Gareth Southwell’in Marx bu işe ne derdi? isimli kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, gündelik soru ve sorunlara en değerli siyaset düşünürlerinin kuramları üzerinden yanıt arıyor.
Facebook’a bağımlı olmakta sorun var mı? Bebeğe hangimiz bakacak? Hayır kurumlarına bağış yapayım mı? Haberlere güvenebilir miyim? Evlensem mi? gibi sorulara Marx, Hegel, Hobbes, Platon ve daha nicelerinin vereceği yanıtları sunuyor. Felsefe alanındaki bilgisini, eğlenceli bir dille birleştiren yazar, günlük problemleri ünlü siyaset kuramcıları gözünden göstermeyi başardığı kitabında okuyucuları keyifli bir yolculuğa çıkartıyor.
Günün köşe yazısı
Duymayan var mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı; Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarını oylamaya açtı. Herkesin TC kimlik numaralarıyla oy verebileceği yarışmada, her meydan için en çok beğenilen tasarım hayata geçirilecek. - Şirin Sever'in yazısı...
22 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Kafanızdaki çeşitli düşüncelerle sürekli bir değişim içindesiniz. Derin düşünmenin size fazla yararı yok. Yaşanan zincirleme olaylar yüzünden aklınızı geçmişinize takıyorsunuz sonra da içinizde burukluk başlıyor.
- BOĞA: Dış görünüşünüze yansımasa da duygusal takıntılarınızda inatçısınız. Hiçbir şeyden vazgeçmekten hoşlanmıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı düşüncelerinizin sabitliğinden geri adım atmayacaksınız.
- İKİZLER: Rutin günlerinizden biri olmasına rağmen, Ay’ın konumu, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın duygusal sorunlarından etkileneceğinize işaret ediyor. Bazılarının size karşı gizli kıskançlıkları olabilir.
- YENGEÇ: Karşınıza çıkacak kişilerin gizli duygularına hazırlıklı olun. Bazıları iyi niyetli yaklaşımınızı yanlış algılayabilirler. Katılacağınız toplantılarda yakınlaşmalar olabilir. Her şeyi oyun gibi görüyorsunuz.
- ASLAN: Ailenizin güvenliği her şeyden çok daha önemli. Ailenizin kadınları ile duygu birliği içinde olduğunuz bir gün. Bugün bazı önemli randevularınızı da düşünerek gün içinde planlamanızı doğru bir şekilde yapmalısınız.
- BAŞAK: Duygusallığınız tavan yapabilir. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz işler yapmalısınız. Sevdiğiniz kişinin farklı düşüncelerine tepki göstermeden önce empati yeteneğinizi kullanırsanız, onun isteklerini keşfedebilirsiniz.
- TERAZİ: Maddi kaygılarınızın sizi rahatsız etmesine izin verdiğiniz müddetçe olumsuzluktan kurtulamazsınız. Bütün gün kendinizi sıkıyor, gerilim içinde oluyorsunuz. Bu yüzden olayları akışına bırakın.
- AKREP: Çevrenizdeki kişilerden kuşku duymanıza neden yok. Sizin disiplinli yapınız her konuda kendini belli ediyor ve her şeyi gereğinden fazla büyütüyorsunuz. İletişim bozukluğu yaşayabilirsiniz.
- YAY: İçinizden taşan bir enerji topu olmanıza rağmen yaratıcılığınız yanlış değerlendiriliyor. Düşüncelerini gizleyerek yaşamak tarzınız değil ama yapmanız gereken her şeyi paylaşmak zorunda değilsiniz.
- OĞLAK: Dostlarınızla birlikte birçok ortak aktivite içinde olacaksınız. Olumsuz duygularla hareket ederek bazı işlerinizin yarım kalmasına neden oluyorsunuz. Bugün aşk gezegeni Venüs’ten pozitif etkiler alıyorsunuz.
- KOVA: Partnerinizin duyguları çok önemli olmasına rağmen çevrenin koşullarını gözden geçirmeden edemiyorsunuz. Sevginizi göstermekte cimri davranıyorsunuz. Bir de ona karşı kıskanç ve irdeleyicisiniz.
- BALIK: Konuşmak istemediğiniz bir konuda ağzınızdan hiç kimse laf alamaz. Özellikle bazı konular üzerinde daha da derin düşünmenize neden olacak olayların gündem kazanmasıyla yaşamınız renklenecek.