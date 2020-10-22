Güne Başlarken | 22 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), eski Sağlık Bakanı ve 21’inci dönem MHP Milletvekili Osman Durmuş’un yaşamını yitirdiği iddialarını yalanladı.

Antalya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gaziantep’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon dolar değerinde ceylan derisine işlenmiş İncil ele geçirildi.

Gaziantep’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 milyon dolar değerinde ceylan derisine işlenmiş İncil ele geçirildi.

ABD'de etkisini yeniden artıran yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında günlük pozitif vaka ortalaması son haftada 60 bin civarında seyrederken, uzmanlar rakamların daha da artmasını bekliyor.

Serie A takımlarından Inter, Faslı oyuncusu Achraf Hakimi'nin yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi sona erdi. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Kazandıran numaralar 13 22 37 43 66 87 65 (Joker) oldu.

Güne Dair Notlar

22 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 82 TL, euro ise 9, 25 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 23°C Parçalı bulutlu Antalya, 18°C, 25°C Batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 9°C, 24°C Parçalı az bulutlu Trabzon, 15°C, 20°C Parçalı yer yer çok bulutlu Diyarbakır, 12°C, 29°C Az bulutlu açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

Marx bu işe ne derdi?

Filozof, yazar ve ressam Dr. Gareth Southwell’in Marx bu işe ne derdi? isimli kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, gündelik soru ve sorunlara en değerli siyaset düşünürlerinin kuramları üzerinden yanıt arıyor.

Facebook’a bağımlı olmakta sorun var mı? Bebeğe hangimiz bakacak? Hayır kurumlarına bağış yapayım mı? Haberlere güvenebilir miyim? Evlensem mi? gibi sorulara Marx, Hegel, Hobbes, Platon ve daha nicelerinin vereceği yanıtları sunuyor. Felsefe alanındaki bilgisini, eğlenceli bir dille birleştiren yazar, günlük problemleri ünlü siyaset kuramcıları gözünden göstermeyi başardığı kitabında okuyucuları keyifli bir yolculuğa çıkartıyor.

Günün köşe yazısı

Duymayan var mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı; Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarını oylamaya açtı. Herkesin TC kimlik numaralarıyla oy verebileceği yarışmada, her meydan için en çok beğenilen tasarım hayata geçirilecek. - Şirin Sever'in yazısı...

22 Ekim günlük burç yorumları