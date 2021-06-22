Güne Başlarken | 22 Haziran 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
22 Haziran 2021, Salı 07:24 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir." dedi.
Pandeminin etkilerini hafifletmek için esnafa verilen hibe desteklerine bir yenisi eklendi. Bu sefer Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında, kırtasiyecilere destek sağlanacak.
İzmir'de, bebeğiyle denize atlayan A.K. (21), ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Bebeğin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Rusya Federasyonu Hükümeti'nin Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'aşılama hızında en iyi performans Türkiye’nin' paylaşımında bulundu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Devlet Hastanesi'nde, bir günde 444 koronavirüs aşısı yapan hemşire Dilan Poliçe'ye, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından 'Başarı Belgesi' takdim edildi.
Güne Dair Notlar
- 22 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,79 TL euro ise 10,47 TL.
- Gram altın ise 505,57 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 26°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 16°C, 27°C Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 20°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
“En kötü demokratik rejim, en iyi otoriter rejimden daha iyidir” diye düşünenlerdenim. Yakın tarihimizde 12 Mart 1971 askeri müdahalesini yapan Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Meclis’i kapatmadı. Askeri vesayet altındaki bir parlamenter rejimde iki sene geçirdik. İki senenin sonunda, Meclis’teki iki büyük parti (CHP-AP) Cumhurbaşkanlığı seçiminde işbirliği yaptı. Cuntanın adayını seçmediler. Bu direniş orduyu da etkiledi. Faruk Gürler seçilemedi. Meclis'teki iki partinin lideri (Ecevit ve Demirel) ılımlı bir asker üzerinde anlaştı: Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı seçildi. Normalleşmenin yolu açıldı. Oral Çalışlar'ın yazısı...
Günün kitabı
An ve Sızı / Ahmet Eren Süzgün
Hayatımızın en az bir döneminde mutlaka “gitmek” istemişizdir. Ama herkesi ve her şeyi olduğu gibi bırakıp, nereye ve nasıl olduğunu planlamaksızın, hiçbir şeyi düşünmeden gidebilmeyi kaçımız başarabilmiştir?
Sevgili Ahmet Eren Süzgün, An ve Sızı’da bunu başarabilen bir karakteri ele alıyor. Gitmenin, uzakların kollarındaki ferahlamanın, özgürleşmenin getirdiği bilgeliğe ve değişime de bizi ortak ediyor. Kaleminin sadeliği ve güçlülüğüyle de tek kişi, sadece gidiş bileti aldığı o trene, kendisiyle birlikte okuru da bindirip yanında gezdiriyor.
Alıp başını gidenlerin nereye gidip, neler yaşadığını hiç merak ettiniz mi? Peki şimdi bu hikâyeyle birlikte başınızı alıp gitmeye hazır mısınız?
22 Haziran günlük burç yorumları
- KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.
- BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
- İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımlarına gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişkiler çok önemli. Damar sorunlarına dikkat.
- YENGEÇ: Bugün alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız aşk varsa birçok zorlukla karşı karşıya kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız size hak verecekler.
- ASLAN: Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacak. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.
- BAŞAK: Bazı işlerin alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteğini almanın keyfini yaşıyorsunuz. Rakipleriniz tarafından takip edildiğinizi unutmayın.
- TERAZİ: İşinizde yükselme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.
- AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşamanız enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecek. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.
- YAY: Siz aşka her zaman çok önem veren birisiniz. Her zamankinden daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.
- OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü bugün Ay’ın bulunduğu konum, aşkı gündeme getirecek. Ortak çalışmalar yaptığınızda huzursuz oluyorsunuz. Uykuyu ihmal etmemelisiniz.
- KOVA: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolayca geleceksiniz.
- BALIK: Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları başarıyla sonuçlandıracaksınız. İletişimde gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.