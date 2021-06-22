Güne Başlarken | 22 Haziran 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatleri tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlenmektedir." dedi.

Pandeminin etkilerini hafifletmek için esnafa verilen hibe desteklerine bir yenisi eklendi. Bu sefer Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile ortak yürütülen projeler kapsamında, kırtasiyecilere destek sağlanacak.

İzmir'de, bebeğiyle denize atlayan A.K. (21), ‘çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Bebeğin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

Türkiye, Kovid-19 ile mücadele kapsamında KKTC'ye 50 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Rusya Federasyonu Hükümeti'nin Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'aşılama hızında en iyi performans Türkiye’nin' paylaşımında bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Devlet Hastanesi'nde, bir günde 444 koronavirüs aşısı yapan hemşire Dilan Poliçe'ye, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından 'Başarı Belgesi' takdim edildi.

Güne Dair Notlar

22 Haziran günü saat 7.40'ta dolar 8,79 TL euro ise 10,47 TL.

8,79 ise 10,47 Gram altın ise 505,57 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 17°C, 26°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 21°C, 26°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 16°C, 27°C Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor Trabzon, 20°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

“En kötü demokratik rejim, en iyi otoriter rejimden daha iyidir” diye düşünenlerdenim. Yakın tarihimizde 12 Mart 1971 askeri müdahalesini yapan Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Meclis’i kapatmadı. Askeri vesayet altındaki bir parlamenter rejimde iki sene geçirdik. İki senenin sonunda, Meclis’teki iki büyük parti (CHP-AP) Cumhurbaşkanlığı seçiminde işbirliği yaptı. Cuntanın adayını seçmediler. Bu direniş orduyu da etkiledi. Faruk Gürler seçilemedi. Meclis'teki iki partinin lideri (Ecevit ve Demirel) ılımlı bir asker üzerinde anlaştı: Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı seçildi. Normalleşmenin yolu açıldı. Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

An ve Sızı / Ahmet Eren Süzgün

Hayatımızın en az bir döneminde mutlaka “gitmek” istemişizdir. Ama herkesi ve her şeyi olduğu gibi bırakıp, nereye ve nasıl olduğunu planlamaksızın, hiçbir şeyi düşünmeden gidebilmeyi kaçımız başarabilmiştir?

Sevgili Ahmet Eren Süzgün, An ve Sızı’da bunu başarabilen bir karakteri ele alıyor. Gitmenin, uzakların kollarındaki ferahlamanın, özgürleşmenin getirdiği bilgeliğe ve değişime de bizi ortak ediyor. Kaleminin sadeliği ve güçlülüğüyle de tek kişi, sadece gidiş bileti aldığı o trene, kendisiyle birlikte okuru da bindirip yanında gezdiriyor.

Alıp başını gidenlerin nereye gidip, neler yaşadığını hiç merak ettiniz mi? Peki şimdi bu hikâyeyle birlikte başınızı alıp gitmeye hazır mısınız?

22 Haziran günlük burç yorumları