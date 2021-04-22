Güne Başlarken | 22 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
22 Nisan 2021, Perşembe 07:34 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Prof. Dr. Oğuz Polat ve Avukat Zeynep Reva öncülüğünde 2020 yılında evlendirilen çocuk evlilikleriyle ilgili rapor hazırlandı. Polat, 'Türkiye, Avrupa ülkeleri içerisinde ise birinci sırada yer alıyor.' dedi.
- Muğla'nın Menteşe ilçesinde sulama hattı çalışması sırasında yapılan kazıda, Helenistik Döneme ait olduğu değerlendirilen 2 bin 300 yıllık mezar bulundu.
- İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 23 Nisan dahil olmak üzere 23-24-25 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
- Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce alınan karar doğrultusunda İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu.
- Çanakkale'nin, 10-16 Nisan haftasında 100 bin nüfusta 962,98'e ulaşan koronavirüs vaka sayısıyla Türkiye'de birinci sırada yer alması üzere Vali İlhami Aktaş, Dinamik Denetim Süreci kapsamında AVM'lerde denetimlerde bulundu.
Güne Dair Notlar
- 22 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 20 TL euro ise 9, 87 TL.
- Gram altın ise 472 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 17°C Akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu Antalya, 13°C, 22°C Az bulutlu ve açık Ankara, 7°C, 18°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 10°C, 14°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Ebru Gündeş’in kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Reza Zarrab’a boşanma davası açtığını biliyoruz. Burası kesin çünkü sonuçta hukuki bir işlem ve kaydı, kuydu var. Rıza Zerrab’ın, eşini aldattığı kadınlardan biri olarak ortaya Hadise’nin adının atılması ise ‘şimdilik’ tamamen bir iddia. Bir kadını büyük zan altında bırakan bir iddia hem de. Hadise açıklamasını yaptı, “İftira” dedi, “Bu kadar uzun boylu değil” dedi, “Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez” dedi. Ebru Gündeş ise tek kelime etmedi, etmiyor. Boşanma dilekçesinde eşinin kendisini aldattığını söylediği kadınlardan birini kendisinin de iyi tanıdığını belirttiğine göre kimliğini biliyor. Mehmet Coşkundeniz'in köşe yazısı...
Günün kitabı
Stefan Zweig- Ay Işığı Sokağı
Fransa’nın bir liman kentinin denizci mahallesinde gezinirken duyduğu arya söyleyen sesi izleyerek tanımadığı insanların marazi hayatlarına dalan bir gezgin; patronuna kölece bağlılığı yüzünden korkunç bir eyleme sürüklenen karanlık, itici ve yabani bir hizmetçi; 1810 yılında İspanya’daki savaşta yaralanan, düşman bir ülkede amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişen bir Fransız albay; 1918 yılının bir yaz gecesi Leman gölünde bulunup kurtarılan, ancak sonra yüreğini kavuran yurt özlemine yenik düşen bir Rus savaş esiri; yaşıtları üniversiteye giderken hâlâ liseye devam eden avare bir gencin öğretmeninin otoritesine isyan ettikten sonra ödediği ağır bedel. Zweig bu öykülerde insanı insanlıktan çıkarıp en uç noktalara sürükleyen deneyimlerin izini sürerken, okuru da ister istemez karakterlerinin ruh çalkantılarının içine çekiyor…
22 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Kendinizi bitkin hissetmeniz için sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmeye çalışmalısınız. Denetleme ve diretme özelliğiniz yüzünden karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.
- BOĞA: Sevdiğiniz kişi ile zıtlaştığınız için zor anlar yaşıyorsunuz. Bugün, iletişim gezegeni Merkür ve aşk gezegeni Venüs burcunuzda ilerleyip size şans veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.
- İKİZLER: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.
- YENGEÇ: Güvensizliğinizi yendiğinizde daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışın. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.
- ASLAN: Kendi düzenini seven biri olarak baskıya gelemiyorsunuz. Paslaşarak çalıştığınızda başarılı oluyorsunuz. Aşk sadece ben duygusu değildir. Oysa siz her şeyi kendi doğrularınıza göre yorumluyorsunuz.
- BAŞAK: Duygularınızla yaşadığınızda sizi anlamak öyle zor ki. Alınganlık gösterip çevrenizi kırabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman olayları gözünüzde fazla büyütüyorsunuz. Eski hataları artık tekrarlamamalısınız.
- TERAZİ: İşyerinde anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuşmak başınıza iş açıyor. Paylaşım konusunda cimri davranıyor ve işinizi kimseye emanet edemiyorsunuz. Çevrenize güvenmeyi öğrenin.
- AKREP: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı görünseniz bile en son sözü söylemekte ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey.
- YAY: Yeni projelerin gündemde olacağı bir gün. Kafanızdaki konuları çok düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranın. Sonra geri dönüşünüz zor oluyor. Bünyeniz her an sorun çıkarabilir.
- OĞLAK: İş konusunda çeşitli düşüncelere ihtiyaç duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçin. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.
- KOVA: İşinizdeki sorunlar size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgür hissediyorsunuz. Artık felsefenizi değiştirmelisiniz.
- BALIK: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerde umursamaz davranıyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkup geriye çekiliyorsunuz. Sinir sisteminizin hassas olduğunu unutmayın.