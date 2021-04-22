Güne Başlarken | 22 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Prof. Dr. Oğuz Polat ve Avukat Zeynep Reva öncülüğünde 2020 yılında evlendirilen çocuk evlilikleriyle ilgili rapor hazırlandı. Polat, 'Türkiye, Avrupa ülkeleri içerisinde ise birinci sırada yer alıyor.' dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sulama hattı çalışması sırasında yapılan kazıda, Helenistik Döneme ait olduğu değerlendirilen 2 bin 300 yıllık mezar bulundu.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 23 Nisan dahil olmak üzere 23-24-25 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce alınan karar doğrultusunda İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu.

Çanakkale'nin, 10-16 Nisan haftasında 100 bin nüfusta 962,98'e ulaşan koronavirüs vaka sayısıyla Türkiye'de birinci sırada yer alması üzere Vali İlhami Aktaş, Dinamik Denetim Süreci kapsamında AVM'lerde denetimlerde bulundu.

Güne Dair Notlar

22 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 20 TL euro ise 9, 87 TL.

ise Gram altın ise 472 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 17°C Akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu Antalya, 13°C, 22°C Az bulutlu ve açık Ankara, 7°C, 18°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 10°C, 14°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Ebru Gündeş’in kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Reza Zarrab’a boşanma davası açtığını biliyoruz. Burası kesin çünkü sonuçta hukuki bir işlem ve kaydı, kuydu var. Rıza Zerrab’ın, eşini aldattığı kadınlardan biri olarak ortaya Hadise’nin adının atılması ise ‘şimdilik’ tamamen bir iddia. Bir kadını büyük zan altında bırakan bir iddia hem de. Hadise açıklamasını yaptı, “İftira” dedi, “Bu kadar uzun boylu değil” dedi, “Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez” dedi. Ebru Gündeş ise tek kelime etmedi, etmiyor. Boşanma dilekçesinde eşinin kendisini aldattığını söylediği kadınlardan birini kendisinin de iyi tanıdığını belirttiğine göre kimliğini biliyor. Mehmet Coşkundeniz'in köşe yazısı...

Günün kitabı

Stefan Zweig- Ay Işığı Sokağı

Fransa’nın bir liman kentinin denizci mahallesinde gezinirken duyduğu arya söyleyen sesi izleyerek tanımadığı insanların marazi hayatlarına dalan bir gezgin; patronuna kölece bağlılığı yüzünden korkunç bir eyleme sürüklenen karanlık, itici ve yabani bir hizmetçi; 1810 yılında İspanya’daki savaşta yaralanan, düşman bir ülkede amansız bir hayatta kalma mücadelesine girişen bir Fransız albay; 1918 yılının bir yaz gecesi Leman gölünde bulunup kurtarılan, ancak sonra yüreğini kavuran yurt özlemine yenik düşen bir Rus savaş esiri; yaşıtları üniversiteye giderken hâlâ liseye devam eden avare bir gencin öğretmeninin otoritesine isyan ettikten sonra ödediği ağır bedel. Zweig bu öykülerde insanı insanlıktan çıkarıp en uç noktalara sürükleyen deneyimlerin izini sürerken, okuru da ister istemez karakterlerinin ruh çalkantılarının içine çekiyor…

22 Nisan günlük burç yorumları