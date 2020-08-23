Güne Başlarken | 23 Ağustos 2020

Sen uyurken neler oldu?

Giresun’da Aksu Deresi’nin bazı noktalarda taşması sonucu Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, 12 yaş ve üzerindeki çocukların yetişkinler gibi maske takması gerektiğini açıkladı.

Çin’de böcek hücrelerinden geliştirilen bir yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşı adayına klinik denemeler için onay verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Netflix'te yayınlanacak olan 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan film ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması için RTÜK'e talepte bulunulduğunu açıklanmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili açıklama yaptı. Şahin açıklamasında, "Geleceğimizi sağlıkla şekillendirebilmek adına çocuklarımızı korumak için RTÜK olarak her yerde koşulsuz var olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) artan corona virüs vakaları nedeni ile günlük uçuş sefer sayısı 9’dan 6’ya, deniz yoluyla gelen yolcu sayısı ise 250 kişi ile sınırlandırıldı.

Güne Dair Notlar

23 Ağustos günü saat 7.17'de dolar 7,33 TL, euro ise 8,65 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 21°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 36°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 17°C, 29°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ve doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 21°C, 28°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 21°C, 33°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Posta ile Pratik Bilgiler

Evlendikten sonra neden kilo alındığını merak ettiniz mi hiç? "Evlilik sana yaramış" derler ama altında yatan başka nedenler var. Evlenmek kilo aldırıyor! Neden mi?

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Televizyonda ne var?:

Sinema: Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (KANAL D), Sinema: Kuralsız (STAR), Sinema: Otoyol Devriyesi (atv), Sinema: Salako (SHOW), Yarışma: Yaparsın Aşkım (FOX)

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2020)

KOÇ: Sözleriniz dikkat etmelisiniz. Farkında olmadan yaptığınız bu davranışınızı telafi etmekte güçlük çekebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylar aile bireylerini birbirlerine yaklaştırabilir. Dar bakış açısı size göre değil.

Sözleriniz dikkat etmelisiniz. Farkında olmadan yaptığınız bu davranışınızı telafi etmekte güçlük çekebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylar aile bireylerini birbirlerine yaklaştırabilir. Dar bakış açısı size göre değil. BOĞA : İş çevrenizde geniş bir perspektifle olaylara yaklaşmanıza rağmen bazı kıskançlıklara engel olamıyorsunuz. Bazı konularda alçak gönüllü olmayın ve isteklerinizi bir liste halinde sunun. Aşırı endişeli tavırlarınız var.

: İş çevrenizde geniş bir perspektifle olaylara yaklaşmanıza rağmen bazı kıskançlıklara engel olamıyorsunuz. Bazı konularda alçak gönüllü olmayın ve isteklerinizi bir liste halinde sunun. Aşırı endişeli tavırlarınız var. İKİZLER: Duygularınız derinlik kazanmaya başlıyor. Sevdiğiniz kişinin size olan davranışlarından kuşku duyabilirsiniz. İsteklerinizi baskı altında tutuyor, kıskançlık duygularınızı gizliyorsunuz. Egonuz gittikçe güçleniyor.

Duygularınız derinlik kazanmaya başlıyor. Sevdiğiniz kişinin size olan davranışlarından kuşku duyabilirsiniz. İsteklerinizi baskı altında tutuyor, kıskançlık duygularınızı gizliyorsunuz. Egonuz gittikçe güçleniyor. YENGEÇ: İlişkilerinizi gözden geçirmeli ve kafanızdaki düşüncelerinin netlik kazanmasına izin vermelisiniz. Bu dönem her şeyi sorgulayacaksınız. Gizli planlar ve dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacak.

İlişkilerinizi gözden geçirmeli ve kafanızdaki düşüncelerinin netlik kazanmasına izin vermelisiniz. Bu dönem her şeyi sorgulayacaksınız. Gizli planlar ve dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacak. ASLAN: Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor, uyumlu bir kombinasyon yaratıyorsunuz. Takıntılı bir tavır sergiliyorsunuz.

Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için kendinizi korumaya alacaksınız. İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor, uyumlu bir kombinasyon yaratıyorsunuz. Takıntılı bir tavır sergiliyorsunuz. BAŞAK : Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır takınarak sosyal yaşantınızda farklı konumlar elde edeceksiniz. Baskıcı bir tavır sergileyeceksiniz. Başkalarının fikirlerine ihtiyaç duymayacaksınız. Fırsatları değerlendirirken aktifsiniz.

: Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır takınarak sosyal yaşantınızda farklı konumlar elde edeceksiniz. Baskıcı bir tavır sergileyeceksiniz. Başkalarının fikirlerine ihtiyaç duymayacaksınız. Fırsatları değerlendirirken aktifsiniz. TERAZİ: Yaşantınıza aniden girecek kişilerle güçlü arkadaşlıklar kuracaksınız. Egolarınızın yüksek olduğu bu günlerde çevredeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak. Adalet duygunuz yardımsever yönünüzü ortaya çıkacak.

Yaşantınıza aniden girecek kişilerle güçlü arkadaşlıklar kuracaksınız. Egolarınızın yüksek olduğu bu günlerde çevredeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak. Adalet duygunuz yardımsever yönünüzü ortaya çıkacak. AKREP: Aşkta hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Çevrenize taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. Sezgileriniz çok güçlü. Kendinizi yeniden yapılandırmak için yeni düşünceler içine girebilirsiniz.

Aşkta hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Çevrenize taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz. Sezgileriniz çok güçlü. Kendinizi yeniden yapılandırmak için yeni düşünceler içine girebilirsiniz. YAY: İnsanlara karşı olumlu yaklaşarak çevrenize örnek olmayı başaracaksınız. Artık eski korkularınızı yendiğinizi ve enerjinizi ortaya çıkardığınızı göreceksiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa aşkınızı irdeleyin.

İnsanlara karşı olumlu yaklaşarak çevrenize örnek olmayı başaracaksınız. Artık eski korkularınızı yendiğinizi ve enerjinizi ortaya çıkardığınızı göreceksiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa aşkınızı irdeleyin. OĞLAK: Yaşadığınız dengesizliklerden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, aşırıya kaçmadan temkinli davranışları tercih etmelisiniz. Huzursuzluğunuzu yenmeli, yalnız kendi sorunlarınızı ve isteklerinizi düşünmeye çalışmalısınız.

Yaşadığınız dengesizliklerden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, aşırıya kaçmadan temkinli davranışları tercih etmelisiniz. Huzursuzluğunuzu yenmeli, yalnız kendi sorunlarınızı ve isteklerinizi düşünmeye çalışmalısınız. KOVA: Doğru kararlar almak bu sizin elinizde. Gireceğiniz ortamlarda kaçırdığınız fırsatlar ufkunuzun genişlemesine yol açacak. Yüksek mevkili kişilerden destek almak size değişik fırsatlar hazırlayacak.

Doğru kararlar almak bu sizin elinizde. Gireceğiniz ortamlarda kaçırdığınız fırsatlar ufkunuzun genişlemesine yol açacak. Yüksek mevkili kişilerden destek almak size değişik fırsatlar hazırlayacak. BALIK: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız aşırıya kaçan hareketlerinizin erken farkına vararak önlem almalısınız. Maddi konular sizin için her zaman çok önemli, biliyorsunuz. Bugün güç duyguları sizi gergin yapabilir.

23 Ağustos gününe damga vuran olaylar