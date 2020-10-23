Güne Başlarken | 23 Ekim 2020
Günaydın! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
23 Ekim 2020, Cuma 07:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.
Edirne’den İstanbul’a giden yolcu otobüsünde seyahat eden 17 yaşındaki genç kız E.H.’yi taciz eden muavin Hüseyin Ç. (31), Keşan ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin Ç. tutuklandı.
Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası 22 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşamın kazandıran numaraları 36-52-4-2-15 ve 28 oldu.
İtalya’da corona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 79 yeni vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı.
Güne Dair Notlar
- 23 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 95 TL, euro ise 9, 38 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 23°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 17°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 27°C Trabzon, Parçalı, zamanla az bulutlu. 17°C, 21°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 11°C, 30°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Böcek-Richard Marsh
Paul Lessingham, geleceği parlak bir politikacıdır. Ne var ki Mısır’dan gelen ve Kraliçe Viktoria’nın yasaklar şehri Londra’da sürekli biçim değiştirerek serbestçe dolaşan “Böcek”, Lessingham’ın kâbusu olacaktır. İsis’in müritlerine karşı işlenmiş bir suçun intikamını almaya gelen bu amansız yaratık kurbanlarını dehşete sürüklerken, hiç kimse güvende değildir.
Marsh’ın romanı, Stoker’ın Drakula’sı, George du Maurier’nin Trilby’si, Sax Rohmer’ın Fu Manchu dizisi gibi XIX. yüzyıl sonlarıyla XX. yüzyıl başlarına özgü sansasyonel yapıtlar arasında yer alıyor. Yine o yapıtlarda çok sık rastlanan bir teknikle, gerilim yaratmak amacıyla, hikâye farklı kişiler ağzından aktarılıyor. Böcek, hem bir korku romanının, hem bir aşk hikâyesinin, hem de bir dedektif romanının özelliklerini taşıyor.
Günün köşe yazısı
Son iki yazımda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı ve geçen yıl Mayıs ayında ortaya çıkan “Türkiye’deki Cemaat ve Tarikatlar Raporu”ndan bölümler aktardım. Bugün sıra, 226 sayfalık raporun ‘Sonuç’ bölümünde. Murat Çelik'in yazısı...
23 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Amaçlar ve arzular üzerinde çok fazla düşünmek istemediğiniz bir gün. Çevrenin tutumu size üzebilir. Ama bu düşüncenizi hiç kimseye hissettirmemeyi başaracak kadar üstün yetenekleriniz var.
- BOĞA: İlişkinizdeki küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için dengeleri kurarken zorlanacaksınız. Maddi konularla ilgili odaklanmayı öğrenmeniz şart.
- İKİZLER: Sizin için kolay olmasa da kafanızda bir şablon oluşturana kadar düşünceleriniz kendinize saklamalısınız. Bugün duygusal konularda uçarı davranmanız mümkün. Her şeyin detayını kısa sürede anlayacaksınız.
- YENGEÇ: Çevrenizdeki hiçbir olaya kayıtsız kalamıyor, duygusal değerlendirdiğiniz için hata yapabiliyorsunuz. Kendinizi anlatmak yerine başkalarını dinlemeyi yeğlemelisiniz. Emin olmadan konuşmayın.
- ASLAN: Tartışmalarından uzak kalmak istemiyorsunuz. Enerjinizi doğru kullanmakta başkalarına örnek olmak istiyorsunuz. Çevreyle ilişkilerinizde başarılı olacağınız bir gün. Yanlış anlaşılmalardan kaçının.
- BAŞAK: Olayları analitik açıdan değerlendirmek size hep puan kazandırmıyor. Kafanız sorunlarla meşgulken, duygusal konularda eksiklik yaşayabilirsiniz. Olayların arkasındaki giz perdesini kaldırabilirsiniz.
- TERAZİ: Yeteneklerinizin sınırlarını zorlamada üstünüze yok. Becerilerinizi ruhsal gücünüzle birleştirecek ve kendi tarzınızı ortaya koyacaksınız. Kıvrak zekanızın biraz daha oto kontrole ihtiyacı olacağı bir gün.
- AKREP: Yanlış zamanlarda karşınıza çıkan fırsatları kullanırken dikkatli olun. Hevesle sarıldığınız konuların kendinizi kanıtlamak uğruna yaptığınız güç gösterisi olabileceğini aklınıza getirin. Bu işin ikilem yaratması mümkün.
- YAY: Sizin için önemli olabilecek kişileri seçerek bir kenara ayırmakta ustasınız. Başarmak gibi bir takıntınız olmadığı için başkalarına göre şanslı bir yanınız var. Zevklerinizin ön planda olacağı bir gün.
- OĞLAK: Bugün hırslı yönlerinizin öne çıkacağı bir gün. Kendinizi ortaya atmadan başarıyı yakalamak istiyorsunuz. Kaybetme riskini yaşamaktan çekindiğiniz için susmayı tercih ediyorsunuz. Dikkatli adımlar atın.
- KOVA: Bugün romantik duygular içindesiniz. Sezgilerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını net bir şekilde çizmelisiniz. Amacınızı çok iyi belirleyin.
- BALIK: Sizi sıkan olaylardan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Enerjinizi kullanırken aşırı uçta dolaşıyorsunuz. Bugün hareketli yapınıza uygun davranacaksınız. İlişkilerinizde çok bireysel davranacaksınız.