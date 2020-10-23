Güne Başlarken | 23 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul’daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

Edirne’den İstanbul’a giden yolcu otobüsünde seyahat eden 17 yaşındaki genç kız E.H.’yi taciz eden muavin Hüseyin Ç. (31), Keşan ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin Ç. tutuklandı.

Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası 22 Ekim Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşamın kazandıran numaraları 36-52-4-2-15 ve 28 oldu.

İtalya’da corona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 79 yeni vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı.

Güne Dair Notlar

23 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 95 TL, euro ise 9, 38 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 23°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 17°C, 28°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 27°C Trabzon, Parçalı, zamanla az bulutlu. 17°C, 21°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 11°C, 30°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

Böcek-Richard Marsh

Paul Lessingham, geleceği parlak bir politikacıdır. Ne var ki Mısır’dan gelen ve Kraliçe Viktoria’nın yasaklar şehri Londra’da sürekli biçim değiştirerek serbestçe dolaşan “Böcek”, Lessingham’ın kâbusu olacaktır. İsis’in müritlerine karşı işlenmiş bir suçun intikamını almaya gelen bu amansız yaratık kurbanlarını dehşete sürüklerken, hiç kimse güvende değildir.

Marsh’ın romanı, Stoker’ın Drakula’sı, George du Maurier’nin Trilby’si, Sax Rohmer’ın Fu Manchu dizisi gibi XIX. yüzyıl sonlarıyla XX. yüzyıl başlarına özgü sansasyonel yapıtlar arasında yer alıyor. Yine o yapıtlarda çok sık rastlanan bir teknikle, gerilim yaratmak amacıyla, hikâye farklı kişiler ağzından aktarılıyor. Böcek, hem bir korku romanının, hem bir aşk hikâyesinin, hem de bir dedektif romanının özelliklerini taşıyor.

Günün köşe yazısı

Son iki yazımda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı ve geçen yıl Mayıs ayında ortaya çıkan “Türkiye’deki Cemaat ve Tarikatlar Raporu”ndan bölümler aktardım. Bugün sıra, 226 sayfalık raporun ‘Sonuç’ bölümünde. Murat Çelik'in yazısı...

23 Ekim günlük burç yorumları