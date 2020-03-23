Güne Başlarken | 23 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle bugün 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 289 yeni tanı bulunduğunu açıkladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, karantina kurallarına uymayarak evlerinden dışarıya çıkan çifte 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Sahte corona virüs hapının reklamını yapan ünlü isimlere soruşturma aıldı.





Güne Dair Notlar

23 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,56 TL, euro ise 7,04 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 12°C Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı İzmir, 13°C, 18°C Sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 18°C Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 3°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Güne iyi başlamak için yataktan çıkmaya gerek bile olmadığını söylesek? Yogayla yataktan çıkmadan güne zinde başlayabilirsin. Bu 7 hareket güne zıpkın gibi başlamanı sağlayacak.

Balasana

Supta Baddha Konasana

Ananda Balasana

Supta Matsyendrasana

Gomukhasana

Paschimottanasana

Sukasana

Hareketleri öğren ve her sabah en az 5'ini yapmayı ihmal etme!

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Zalim İstanbul (Kanal D), Yasak Elma (FOX), Sefirin Kızı (STAR)

Dizi önerisi: Aşkım Aşkım (Nostalji)

Kitap önerisi: İlber Ortaylı - Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Oyun önerisi: Mafia 2 (Nostalji)

Günlük burç yorumları (23 Mart 2020)

KOÇ: Canlı ve neşeli bir gündesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı bir duyguyla yaklaşıyorsunuz.

Canlı ve neşeli bir gündesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı bir duyguyla yaklaşıyorsunuz. BOĞA : Bugün çevresel koşullarını yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz. İç sesinize güvenebilirsiniz.

: Bugün çevresel koşullarını yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz. İç sesinize güvenebilirsiniz. İKİZLER: Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Bugün, duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlu davranacaksınız. Kalbi boş olanlar, her an her şey olabilir unutmayın.

Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Bugün, duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlu davranacaksınız. Kalbi boş olanlar, her an her şey olabilir unutmayın. YENGEÇ : Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar olabilir. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız hiç de hoş değil. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettireceğini fark etmelisiniz.

: Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar olabilir. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız hiç de hoş değil. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettireceğini fark etmelisiniz. ASLAN: Yoğunluk yaşadığınızı bildiğiniz halde sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz. Hata yapma olasılığınız yüksek.

Yoğunluk yaşadığınızı bildiğiniz halde sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz. Hata yapma olasılığınız yüksek. BAŞAK: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Kendinize güvenmelisiniz. TERAZİ: Alınganlık gösterebilirsiniz. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

Alınganlık gösterebilirsiniz. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. YAY: Bugün güçlü bir mantık içindesiniz. Kolay iletişim kurabileceğiniz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişeceği bir gün. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

Bugün güçlü bir mantık içindesiniz. Kolay iletişim kurabileceğiniz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişeceği bir gün. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. OĞLAK: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, size sunulacak teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Olayları her yönden değerlendirmeye çalıştığınız için hata kaybını en aza indirebiliyorsunuz.

Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, size sunulacak teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Olayları her yönden değerlendirmeye çalıştığınız için hata kaybını en aza indirebiliyorsunuz. KOVA : Entelektüel çalışmalara önem vermeniz enerjinizin güçlenmesine neden oluyor. Siz, olumlu yansımalarla yaşamaktan hoşlandığınız ve işinizle yoğunlaşmaktan mutlu olduğunuz için karşılığını beklemek en doğal hakkınız.

: Entelektüel çalışmalara önem vermeniz enerjinizin güçlenmesine neden oluyor. Siz, olumlu yansımalarla yaşamaktan hoşlandığınız ve işinizle yoğunlaşmaktan mutlu olduğunuz için karşılığını beklemek en doğal hakkınız. BALIK: Toplumsal konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların birçoğu, sizin özgün ve değişik bakış açınızdan ileri geliyor. Bugün, partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.

23 Mart gününe damga vuran olaylar