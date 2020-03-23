Güne Başlarken | 23 Mart 2020
Dünyada bugün itibarıyla 7 milyar 772 milyon 610 bin 583 insan var. Gezegenin yaş ortalaması ise şimdilik 30.9. Bakalım bu devasa dünyanın içerisindeki küçük çevremizde neler oluyor?
23 Mart 2020, Pazartesi 07:35 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle bugün 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 289 yeni tanı bulunduğunu açıkladı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, karantina kurallarına uymayarak evlerinden dışarıya çıkan çifte 6 bin 300 lira ceza kesildi.
Sahte corona virüs hapının reklamını yapan ünlü isimlere soruşturma aıldı.
- 23 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,56 TL, euro ise 7,04 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 12°C Gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı İzmir, 13°C, 18°C Sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 18°C Öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı Ankara, 4°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon, 6°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 3°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Güne nasıl sağlıklı başlanır?
Güne iyi başlamak için yataktan çıkmaya gerek bile olmadığını söylesek? Yogayla yataktan çıkmadan güne zinde başlayabilirsin. Bu 7 hareket güne zıpkın gibi başlamanı sağlayacak.
- Balasana
- Supta Baddha Konasana
- Ananda Balasana
- Supta Matsyendrasana
- Gomukhasana
- Paschimottanasana
- Sukasana
Hareketleri öğren ve her sabah en az 5'ini yapmayı ihmal etme!
Akşam evde n'apsak?
Televizyon dizileri: Zalim İstanbul (Kanal D), Yasak Elma (FOX), Sefirin Kızı (STAR)
Dizi önerisi: Aşkım Aşkım (Nostalji)
Kitap önerisi: İlber Ortaylı - Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
Oyun önerisi: Mafia 2 (Nostalji)
Günlük burç yorumları (23 Mart 2020)
- KOÇ: Canlı ve neşeli bir gündesiniz. İsteklerinizde bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı bir duyguyla yaklaşıyorsunuz.
- BOĞA: Bugün çevresel koşullarını yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz. İç sesinize güvenebilirsiniz.
- İKİZLER: Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Bugün, duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlu davranacaksınız. Kalbi boş olanlar, her an her şey olabilir unutmayın.
- YENGEÇ: Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar olabilir. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız hiç de hoş değil. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettireceğini fark etmelisiniz.
- ASLAN: Yoğunluk yaşadığınızı bildiğiniz halde sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz. Hata yapma olasılığınız yüksek.
- BAŞAK: Yakın dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Kendinize güvenmelisiniz.
- TERAZİ: Alınganlık gösterebilirsiniz. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.
- AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanızı sağlayacak. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.
- YAY: Bugün güçlü bir mantık içindesiniz. Kolay iletişim kurabileceğiniz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişeceği bir gün. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.
- OĞLAK: Düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Bugün, size sunulacak teklifler karşısında bocalamanız mümkün. Olayları her yönden değerlendirmeye çalıştığınız için hata kaybını en aza indirebiliyorsunuz.
- KOVA: Entelektüel çalışmalara önem vermeniz enerjinizin güçlenmesine neden oluyor. Siz, olumlu yansımalarla yaşamaktan hoşlandığınız ve işinizle yoğunlaşmaktan mutlu olduğunuz için karşılığını beklemek en doğal hakkınız.
- BALIK: Toplumsal konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların birçoğu, sizin özgün ve değişik bakış açınızdan ileri geliyor. Bugün, partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.
23 Mart gününe damga vuran olaylar
- Güneş sisteminin dokuzuncu gezegeni Uranüs keşfedildi. 1781
- Macaristan Avusturya'dan bağımsızlığını ilan etti. 1848
- Benito Mussolini İtalya'da Faşist Partiyi kurdu. 1919
- Alman Milli Meclisi Reichstag Adolf Hitler'e kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verdi. 1933
- Ankara'da yayınlanan Öncü gazetesi süresiz olarak kapatıldı. 1959
- Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Şevkiye May 58 yaşında öldü. 1973
- Sanat Tarihçisi Prof. Cevad Mahmut Altar 93 yaşında öldü. 1995
- Ankara'da öğrenciler harçları protesto eylemi yaptılar. Çıkan olaylar sonrasında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi binasına giren polis 127 öğrenciyi gözaltına aldı. Olaylarda 51 polis ve 100 öğrenci yaralandı. 1996
- Bakanlar Kurulunda irticayla mücadelede alınması gereken önlemleri içeren yasa tasarılarının büyük bölümü imzalandı. 1998
- Galatasaray, Avrupa Futbol Birliği, UEFA Kupası çeyrek finalinde deplasmandaki ilk maçta 4-1 yendikleri Mallorca'yı Ali Sami Yen Stadı'nda da yenip, yarı finalist oldu. 2001