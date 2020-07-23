Güne Başlarken | 23 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

Manisa’nın Kula ilçesinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları yeniden yükselişe geçti. İlçede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında korona virüs vakaları görülmesi nedeniyle çalışanlar da 14 gün süre ile karantina altına alındı.

Bakan Koca Kurban Bayramı ile ilgili uyarılarda bulunarak, "Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bodrum’da, sosyal medya üzerinden 1.5 yıldır Tuğçe Ç.’yi (21), taciz eden, polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nurettin Şeyhmusoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güne Dair Notlar

23 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6, 85 TL, euro ise 7, 93 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 22°C, 31°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 38°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 18°C, 31°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 24°C, 41°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Kumru için İzmir'e gitmeye gerek yok, İzmir'i eve getirebilirsin

İzmir mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kumru tarifi, tombik ekmekle buluşunca ortaya tombik ekmek kumru çıkıyor. Ekmeğini ayrı içini ayrı seveceğiniz tombik ekmek kumru tarifi şurada :





Televizyonda ne var?:

Yerli Dizi: Çatı Katı Aşk (KANAL D), Sinema: Çember: Kurtar Beni (STAR), Sinema: Orman Çocuğu (atv), Sinema: Gizemli Adaya Yolculuk (SHOW), Yarışma: Sen Çal Kapımı (FOX)

Günlük burç yorumları (23 Temmuz 2020)

KOÇ: Entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde bulunacaksınız. Aynı meslekten kişilerle aranızda duygusal çekim meydana gelebilir. Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşarken hayata daha keskin bakacaksınız.

Entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde bulunacaksınız. Aynı meslekten kişilerle aranızda duygusal çekim meydana gelebilir. Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşarken hayata daha keskin bakacaksınız. BOĞA: Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Sürekli değişim içindesiniz ve hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Sizi popüler yapan ilişkileri tercih ediyorsunuz.

Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Sürekli değişim içindesiniz ve hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Sizi popüler yapan ilişkileri tercih ediyorsunuz. İKİZLER: Kültürlü ve akıllı arkadaşları kendinize çekiyorsunuz. Onlarla bazı yeni işler başarmak hoşunuza gidiyor. Sosyal yönünüz çok güçlü olacağı için, bugün kendinizden gençlerle iş birliği yapmak hoşunuza gidecek.

Kültürlü ve akıllı arkadaşları kendinize çekiyorsunuz. Onlarla bazı yeni işler başarmak hoşunuza gidiyor. Sosyal yönünüz çok güçlü olacağı için, bugün kendinizden gençlerle iş birliği yapmak hoşunuza gidecek. YENGEÇ: Çalışma arkadaşlarınıza fazla baskıcı davranmaktan kaçının. Daha çok çalışarak onlara örnek olmak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla sıra dışı aşklar yaşarken, biraz daha gizemli olmayı öğrenmelisiniz.

Çalışma arkadaşlarınıza fazla baskıcı davranmaktan kaçının. Daha çok çalışarak onlara örnek olmak isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla sıra dışı aşklar yaşarken, biraz daha gizemli olmayı öğrenmelisiniz. ASLAN: Kıyıda köşede bekleyen bazı eksik konularınızı yeniden ele almalısınız. Bir an önce bitirip bir daha açmamak üzere kapatmalısınız. Çevrenize politik davranmalı ve karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmelisiniz.

Kıyıda köşede bekleyen bazı eksik konularınızı yeniden ele almalısınız. Bir an önce bitirip bir daha açmamak üzere kapatmalısınız. Çevrenize politik davranmalı ve karşıt düşüncelere karşı taktikler geliştirmelisiniz. BAŞAK: Bugünlerde tüm enerjinizi çevresel ve mesleki konulara ayıracağınız için özel yaşamınızı dengelemekte zorlanabilirsiniz. Özellikle iletişim konusunda yapmanız gereken birçok zincirleme iş sizi bekliyor.

Bugünlerde tüm enerjinizi çevresel ve mesleki konulara ayıracağınız için özel yaşamınızı dengelemekte zorlanabilirsiniz. Özellikle iletişim konusunda yapmanız gereken birçok zincirleme iş sizi bekliyor. TERAZİ: Geriye çekilmek asalettir. Bugünlerde çevrenize bazı konularda hem çekimser hem mesafeli davranıyorsunuz. Haklı nedenleriniz var. Bugün bulunduğunuz topluluklarda farklı görüşlerinizle dikkat çekmeyi başaracaksınız.

Geriye çekilmek asalettir. Bugünlerde çevrenize bazı konularda hem çekimser hem mesafeli davranıyorsunuz. Haklı nedenleriniz var. Bugün bulunduğunuz topluluklarda farklı görüşlerinizle dikkat çekmeyi başaracaksınız. AKREP: Kayıp ve kazançlarınızı gözden geçirmeli ve hata yapmamalısınız. Statü değiştirmeniz gereken durumlarda geriye dönmek zor olabilir. Dostların tekliflerini kabul etmeden önce düşünün. Bugün sakin kalmalısınız.

Kayıp ve kazançlarınızı gözden geçirmeli ve hata yapmamalısınız. Statü değiştirmeniz gereken durumlarda geriye dönmek zor olabilir. Dostların tekliflerini kabul etmeden önce düşünün. Bugün sakin kalmalısınız. YAY: Mesleki olarak yeni bir projeniz varsa uygun bir gün. Size para kazandıracak ekibinizi kurabilirsiniz. Çevrenizde sizi çok sevecekler. Kaliteli dostlar edinecek ve istediğiniz çevrelerde ilişkiler kuracaksınız.

Mesleki olarak yeni bir projeniz varsa uygun bir gün. Size para kazandıracak ekibinizi kurabilirsiniz. Çevrenizde sizi çok sevecekler. Kaliteli dostlar edinecek ve istediğiniz çevrelerde ilişkiler kuracaksınız. OĞLAK : Takıldığınız konulara dikkat! Yardımınız gereken olaylar söz konusu. İyi bir plana ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün. Bütçenizi yeniden gözden geçirme zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.

: Takıldığınız konulara dikkat! Yardımınız gereken olaylar söz konusu. İyi bir plana ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün. Bütçenizi yeniden gözden geçirme zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. KOVA: Birlikte iş yaptığınız kişilerin tekliflerine karşı takınacağınız tavırlar önemli olacak. Girişimde bulunduğunuz alanlarda geri dönüşümleri hesaplarken zihniniz çok daha rasyonel çalışacak. Dalgınlıklar söz konusu.

Birlikte iş yaptığınız kişilerin tekliflerine karşı takınacağınız tavırlar önemli olacak. Girişimde bulunduğunuz alanlarda geri dönüşümleri hesaplarken zihniniz çok daha rasyonel çalışacak. Dalgınlıklar söz konusu. BALIK: Aşklar ve arkadaşlıklar coşkuyla devam edecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarınızın birliktelikleri kimlik kazanacak.

23 Temmuz gününe damga vuran olaylar

Enternasyonal, ilk kez Fransa'nın Lille şehrinde işçiler tarafından söylendi. 1888

Gazeteci Hasan Fehmi, İttihat ve Terakki aleyhindeki yazıları Serbesti Gazetesi'nde yayınlandıktan sonra vuruldu. 1909

Erzurum Kongresi başladı. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne başkan seçildi.1919

Hatay'da yönetim Türk hükümetine devredildi. 1939

Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması Kanunu çıktı. Bu kanunla, dinin siyasal amaçlar için kullanılmasının önlenmesi amaçlanıyordu. 1953

Türk Edebiyatçılar Birliği olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıda Peyami Safa, Samet Ağaoğlu ve Faruk Nafız Çamlıbel, 27 Mayıs'tan önce baskı rejimi taraftarı oldukları gerekçesiyle birlikten çıkarıldılar. 1960

Manisa ve Buca cezaevlerindeki üç idam mahkumu için cellat bulunamadı. 1971

Yılmaz Güney'in Umut filmi Fransa'daki Grenoble Festivali'nde Büyük Jüri Ödülü'nü aldı. Filmi, izin almadan yurtdışına gönderdiği için Güney hakkında dava açılmıştı. 1971

Devlet Başkanı Kenan Evren, ilkokul, ortaokul ve liselere zorunlu din dersi konulacağını açıkladı. 1981

Olimpiyat Oyunları Los Angeles'ta başladı. 1984