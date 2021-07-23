Güne Başlarken | 23 Temmuz 2021

Sen uyurken neler oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Havalimanı’nda çalışan 700 takside yaptığı denetimde taksimetreleri standartlara uygun olmayan 400 taksinin çalışma iznini kaldırdı.

İsrailli NSO şirketi tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus ile hedef alınan isimler arasında iki Dubai prensesinin de olduğu açıklandı. Şirket, Pegasus yazılımıyla ilgili eleştirileri, "alkollü araç kullanırken kaza yapılınca şoförü değil araba üreticilerini suçlamaya" benzetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısında 10-16 Temmuz'da en çok artan iller arasında yer alan Kırıkkale'de vatandaşlara aşı çağrısında bulunuldu.

Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine dair ikinci aşama planını kabul etmeyeceğini bildirdi.

Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'u Djaniny'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Güne Dair Notlar

23 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 57 TL euro ise 10, 08 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 27°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 28°C, 32°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu Ankara, 17°C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 24°C, 28°C Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 24°C, 40°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Tatiller insanların daha fazla para harcadığı dönemler. Hatta bu dönemlerde bütçe kontrolünün yitirildiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü o anki duruma ve motivasyona göre harcama eğilimi ağır basıyor. Kredi kartının oluşturduğu özgürlük, eğlencenin sadece tatil günleriyle sınırlı olduğu algısı gibi nedenlerle hep planlanan limitin üzerine çıkılıyor. Ancak kontrol şart! Bilal Emin Turan'ın köşe yazısı...

23 Temmuz günlük burç yorumları