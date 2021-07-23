Güne Başlarken | 23 Temmuz 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
23 Temmuz 2021, Cuma 08:00 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Havalimanı’nda çalışan 700 takside yaptığı denetimde taksimetreleri standartlara uygun olmayan 400 taksinin çalışma iznini kaldırdı.
- İsrailli NSO şirketi tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus ile hedef alınan isimler arasında iki Dubai prensesinin de olduğu açıklandı. Şirket, Pegasus yazılımıyla ilgili eleştirileri, "alkollü araç kullanırken kaza yapılınca şoförü değil araba üreticilerini suçlamaya" benzetti.
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısında 10-16 Temmuz'da en çok artan iller arasında yer alan Kırıkkale'de vatandaşlara aşı çağrısında bulunuldu.
- Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine dair ikinci aşama planını kabul etmeyeceğini bildirdi.
- Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'u Djaniny'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Güne Dair Notlar
- 23 Temmuz günü saat 7.40'ta dolar 8, 57 TL euro ise 10, 08 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 23°C, 27°C Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 28°C, 32°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu Ankara, 17°C, 29°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu Trabzon, 24°C, 28°C Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor Diyarbakır, 24°C, 40°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Tatiller insanların daha fazla para harcadığı dönemler. Hatta bu dönemlerde bütçe kontrolünün yitirildiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü o anki duruma ve motivasyona göre harcama eğilimi ağır basıyor. Kredi kartının oluşturduğu özgürlük, eğlencenin sadece tatil günleriyle sınırlı olduğu algısı gibi nedenlerle hep planlanan limitin üzerine çıkılıyor. Ancak kontrol şart! Bilal Emin Turan'ın köşe yazısı...
23 Temmuz günlük burç yorumları
- KOÇ: Aşırı alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı gelişebilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle aranızdaki mesafeyi korumaya çalışın.
- BOĞA: Entelektüel kişilerden etkileneceksiniz. Felsefeye yoğun bir ilgi duyabilirsiniz. Aşka bağlı kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız olabilir.
- İKİZLER: Sanatla ilgili ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aşk kıvılcımları söz konusu. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen iş yaşamınız daha ön planda. Bu dönem doğru seçimler yapmalısınız.
- YENGEÇ: Bu dönem bazı aşklar yarım kalacak. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal ağırlık onu çok fazla etkileyecek. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalın.
- ASLAN: Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.
- BAŞAK: Bazılarınız kardeşlerle ve yakın akrabalarla ortak bir iş yapmak zorunda kalabilir. Bu işten karlı çıkacaksınız. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler yapacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz.
- TERAZİ: Arkadaşlarınızın olaylar karşısında gösterdikleri tavırlara çok önem veriyorsunuz. Bu nedenle kararsız kalan iş arkadaşlarınızı eleştireceksiniz. Aleyhinizdeki söylentilere hazırlıklı olun.
- AKREP: Gerçekleştirmek istediğiniz hedeflere karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi olumsuz etkilemeyecek. Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz. Her türlü olaya karşı dikkatli olun.
- YAY: Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli, unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgilerinizi de kullanmayı başaracaksınız. Kendi değerlerinizin farkındasınız.
- OĞLAK: Özgürlüğünüzü maddi güvenle sağlamlaştıracaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız. Bu dönem alınganlığınız artacak.
- KOVA: Aşk ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek. Üstelik ailenizden gelecek bu eleştiriler canınızı çok sıkacak.
- BALIK: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar kaydetmek isteyeceksiniz. Konumunuzu farklı platforma taşımayı amaçlıyorsunuz.
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