Güne Başlarken | 24 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Selefi dernekler silahlanıyor' iddiaları ile ilgili olarak, "Türkiye, Selefilerle yıllardır mücadele ediyor. Selefi örgütle ilgili 47 yapılanma var. Yaklaşık 28 tane dernek ve vakfa gözaltı yapmışız. Türkiye'de bu mücadele devam ediyor. Bizim bilgiye her zaman ihtiyacımız var. 1-2 gün içerisinde Cübbeli Ahmet Hoca bildiğini anlatacak" dedi.

iddiaları ile ilgili olarak, dedi. Aksaray’da saat 04.01’de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Niğde'de de hissedildi.

Dünya genelinde corona virüse yakalananların sayısı 32 milyon 110'a ulaştı. Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 7 milyon 119 bin 713 kişi Kovid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan (5 milyon 727 bin 750), Brezilya (4 milyon 602 bin 241), Rusya (1 milyon 122 bin 241), Kolombiya (777 bin 537), Peru (776 bin 546), Meksika (705 bin 263), Güney Afrika (693 bin 556), İspanya (663 bin 282), Arjantin (652 bin 174) ve Fransa (481 bin 141). Türkiye'de de vaka sayısı 308 bin 69'a ulaştı.

ABD'nin California eyaleti, 2035 yılından itibaren iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı aldı.

Fransa'nın ünlü seslerinden şarkıcı ve oyuncu Juliette Greco (yukarıda) hayatını kaybetti.

Güne Dair Notlar

24 Eylül günü saat 7.04'te dolar 7.70 TL, euro ise 8,97 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 18°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu Antalya, 24°C, 31°C Az bulutlu ve açık Ankara, 15°C, 28°C Zamanla yer yer parçalı bulutlu Trabzon, 22°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 16°C, 34°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

Ali - Orhan Hançerlioğlu

Ali, Tophane'nin arka sokaklarındaki izbelerde yaşayan bir genç. Cahil, korkak, ikiyüzlüd. Ama her insan gibi, Ali'nin kişiliği de olumlu ile olumsuzun bir bileşimi. Ali bu yapısıyla, bir bakkal, öğrenci, memur ya da yazar, mirasyedi, tüccar, bakan olamaz mıydı? Hançerlioğlu, yapıtında bize işte bu Ali'leri anlatıyor. 'Ali', 64 yıl önce bugün Türk Dil Kurumu En İyi Yapıt Ödülünü kazanmıştı. // Remzi Kitabevi, 17 TL.

Günün kadını

Melisa Şenolsun

Son günlerde 'Atiye' dizisindeki başarılı oyunculuğuyla çok konuşulan Melisa Şenolsun, bugün 24 yaşına giriyor. Gelecek vaat eden aktrisler arasında gösterilen Şenolsun, hem yeteneği hem de yer almayı seçtiği projelerle, popüler kültürün radarında. Stalk için bir tık: https://www.instagram.com/melisasenolsun/?hl=tr

Günün videosu

Danla Biliç ile Mehmet Şef ıstakoz yapıyor. Vakti olanlar için eğlenceli bir 40 dakika :)

Güne dair küçük bir bilgi

Aranızda hala İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ni görmeyen var mı? 1 milyonun üzerinde döküman bulunan kütüphanede, görme engellilerin de yararlanabileceği 5 bin sesli kitap bulunuyor. Üstelik 7/24 açık!

Bu şahane ortamı bugün özellikle hatırlatmak istedik çünkü açılalı tam 138 yıl olmuş; dile kolay! // Adres: Beyazıt, Çadırcılar Cd. No:4, 34126 Fatih/İstanbul

Güne köşe yazısı

Kontrolümüzde olmayan ekonomik gelişmeler karşısında ‘ah vah’ demek yerine, gelin evimizde neler yapabiliriz ona bakalım... İşte size birkaç dokunuşla elektrikten tasarruf. // Özlem Denizmen'in yazısı

Günlük burç yorumları (24 Eylül 2020)

KOÇ: Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Siz gücü seven birisiniz, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Bugün sosyal aktiviteleriniz yoğun geçecek.

Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Siz gücü seven birisiniz, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Bugün sosyal aktiviteleriniz yoğun geçecek. BOĞA: Ailevi konularda hassas bir yapınız var. Takıntılar yüzünden bocalayabilirsiniz. Değiştirmek istemediğiniz değer yargılarınız nedeniyle çelişkiye düşebilirsiniz. Sorunlardan kaçmayı deneseniz rahatladığınızı göreceksiniz.

Ailevi konularda hassas bir yapınız var. Takıntılar yüzünden bocalayabilirsiniz. Değiştirmek istemediğiniz değer yargılarınız nedeniyle çelişkiye düşebilirsiniz. Sorunlardan kaçmayı deneseniz rahatladığınızı göreceksiniz. İKİZLER: Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için çevre koşullarını zorluyorsunuz. Yolları kapsayan işlerin gündeme gelmesiyle işler hareketlenecek. Enerjinizin güçlü olması bazı hataları da getiriyor.

Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için çevre koşullarını zorluyorsunuz. Yolları kapsayan işlerin gündeme gelmesiyle işler hareketlenecek. Enerjinizin güçlü olması bazı hataları da getiriyor. YENGEÇ : Aileniz ve evinizle ilgili birtakım çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen sizi zorlayan olaylar karşısında çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Bugün sevdiğiniz kişiye karşı daha anlayışlı olmalısınız.

: Aileniz ve evinizle ilgili birtakım çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen sizi zorlayan olaylar karşısında çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Bugün sevdiğiniz kişiye karşı daha anlayışlı olmalısınız. ASLAN: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Kendinizi çevrenize ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri.

Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Kendinizi çevrenize ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri. BAŞAK : Maddi konularda elde ettiklerinizin üstündeki taleplerinizi gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz. Her yönden güçlü konuma gelmek isteyişinizde kendinizi ispat etme duygusu yatıyor. Çevre sizi zorluyor. Rakip tanımıyorsunuz.

: Maddi konularda elde ettiklerinizin üstündeki taleplerinizi gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz. Her yönden güçlü konuma gelmek isteyişinizde kendinizi ispat etme duygusu yatıyor. Çevre sizi zorluyor. Rakip tanımıyorsunuz. TERAZİ: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz için adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemeniz. Gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.

Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz için adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemeniz. Gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz. AKREP: Bazı kişiler tarafından izlenmek size farklı bir hareket kazandıracak ve kendinize olan güveninizin artmasına neden olacak. Aile bağlarınızın çok güçlü. Bu da onların sorunlarını da yüklenmenize sebep oluyor.

Bazı kişiler tarafından izlenmek size farklı bir hareket kazandıracak ve kendinize olan güveninizin artmasına neden olacak. Aile bağlarınızın çok güçlü. Bu da onların sorunlarını da yüklenmenize sebep oluyor. YAY: Güneş burcunuzda olumlu ilerliyor. Bugün kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorsunuz. Ortaklıklar ve iş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Paylaşıma fazla önem vermeniz bazen hata olabilir.

Güneş burcunuzda olumlu ilerliyor. Bugün kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorsunuz. Ortaklıklar ve iş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Paylaşıma fazla önem vermeniz bazen hata olabilir. OĞLAK : Bugün Ay’ın bulunduğu konum duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Geçmiş olaylarla ilgili sorgulama yapabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda detaylar üzerinde durmanız güzel.

: Bugün Ay’ın bulunduğu konum duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Geçmiş olaylarla ilgili sorgulama yapabilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda detaylar üzerinde durmanız güzel. KOVA: Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel birleştiriyor ve istediğiniz başarıya kolay şekilde yaklaşıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. Bazı olaylara kırabilirsiniz.

Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel birleştiriyor ve istediğiniz başarıya kolay şekilde yaklaşıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. Bazı olaylara kırabilirsiniz. BALIK: Her türlü ilişkiniz için yoğun bir gün. Takıldığınız konuları çözümlemeden bırakmıyorsunuz. Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızla aranızda yeniden iletişim kurulacak. Sanatsal çalışmalar gündeme geliyor.

24 Eylül gününe damga vuran olaylar