Güne Başlarken | 24 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Sultangazi'de bir grup genç koronavirüs tedbirleri kapsamında evde bulunan çocukların 23 Nisan bayramlarını hazırladıkları hediye kolisiyle kutladı. Kapı kapı dolaşan gençler, içerisinde kitaptan, yapboza, çikolatadan, oyuncağa pek çok hediye olan kolileri çocuklara hediye etti.

Beyaz Saray Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın, haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi’nde ikili görüşme yapma kararı aldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İpsala’dan yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 8’i FETÖ terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık yüzde 20 düşüş oldu." ifadesini kullandı.

Güne Dair Notlar

24 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8, 39 TL euro ise 10, 15 TL.

ise Gram altın ise 478 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 11°C, 16°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 15°C, 25°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 9°C, 22°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 11°C, 15°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 10°C, 30°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Bu hafta örnek bir hayat hikayesiyle sizleri buluşturacağım. “Kalıcı eserler bırakmak istiyorum” diyen Şef Muhsin Ertürk’ün şahane hikayesi pek çok gastronomi yolcusuna rehber olacaktır. Muhsin Ertürk; Tokat’ın Akbelen kasabasında doğup büyüyen çiftçi bir ailenin çocuğu. İlkokul beşe kadar tek hayali, pilot olmak. Mehmet Yalçınkaya'nın köşe yazısı...

Günün kitabı

Anton Pavloviç Çehov- Martı

Demek öyle… Olsun… Tiyatroya inanmıyor, durmadan hayallerimle alay edip duruyordu. Ve yavaş yavaş ben de inanmayı bırakarak ümitsizliğe düştüm… Aşk kaygıları, kıskançlık ve yavrum için duyduğum korkularım yüzünden küçüldüm, acınacak hale geldim. Sahnede manasızca oynuyordum… Ellerimle ne yapacağımı bilmiyordum, sahnede durmayı beceremiyordum, sesimi yönetemiyordum. Korkunç oynadığınızı hissettiğiniz bu ruh halini siz anlayamazsınız. Bir martıyım ben. Yok, o değil… Bir martı vurmuştunuz, hatırladınız mı? Tesadüfen bir adam gelir ve yapacak başka bir işi olmadığından mahveder her şeyi… Küçük bir hikâye konusu… Bu o değil…Bir martı vurulur, bir hikâye konusu olur.

Rus oyun yazarı Anton Çehov’un *dört büyük* eserinden ilki olan Martı, eleştirmenler tarafından günümüze dek gelmiş geçmiş en iyi tiyatro eserlerinden biri olarak kabul görmüştür.

İnsanlar arasındaki iletişimsizlik, iç içe geçmiş romantik ilişkiler, hayatın anlamı, sanatçının hayat gayesi, tiyatronun ihtiyaç duyduğu yenilikler gibi konuları işleyen Çehov, ardında ölümsüz bir tiyatro eseri bırakmıştır.

24 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ: Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Düşünceleriniz herkesten farklı olduğu için yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi kolay ifade etmelisiniz.

BOĞA: Düşündüklerinizin gerçekleşmesi mümkün değil. Yapacağınız anlaşmalara özen gösterin. Özel durumlar söz konusu. Mantık demeyi bilen ve sert çizgiler çizen bir yapıya sahipsiniz. Şansınıza güvenmelisiniz.

İKİZLER: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken partnerinizin fikrini almalısınız. Sağlığınızla ilgili olun.

YENGEÇ: Kariyerinizle ilgili gelişmeler maddi konulara yansıyacak. İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız. Yöneticinizin desteğini göreceksiniz. Romantik, duygusal olacaksınız. Yolculuk gündeme gelebilir.

ASLAN: Enerjiniz yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için paylaşıma açık bir gün.

BAŞAK: Ay burcunuzda. Duygusal saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Gelişen olaylara fazla kafanızı taktığınız için günlük hayatta gizemli olarak algılanıyorsunuz. Her şeyi çok yönlü düşünmelisiniz.

TERAZİ: Sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız gireceğiniz ortamlarda otokontrolü elden bırakmayın. Bugün huzursuzluğa kapılabilirsiniz, sağlığınız olumsuz etkilenebilir.

AKREP: Araştırmacı bir ruhla hareket ederek çevrenizi irdeleyeceksiniz. Sistemli yapınızı belirgin bir şekilde vurgulayacak ve etrafınızdaki olayları yeniden düzenlemek isteyeceksiniz. Uykunuza özen göstermelisiniz.

YAY: Eski alışkanlıklarınızı değiştirecek yeteneğe sahipsiniz. Girişimciliğiniz iyi ses getirecek. Yaratıcılığınızı özgürce kullandığınız zaman ortaya daha mükemmel işler çıkıyor. Çevrenizi etkileyen bir ilişki içindesiniz.

OĞLAK: Yapacağınız iş görüşmeleri eksik yönlerinizi ortaya çıkaracak. İmkanlarınızı artırmanın yollarını arıyorsunuz. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. Ayak bileğinize dikkat edin.

KOVA: Sosyal yaşam önem kazanacak. Arkadaşlarınızla yeteneklerinizi birleştirip öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteler başlatacaksınız. Yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız.

BALIK: Ay, karşıt burcunuzda ilerliyor. Amaçlarınız doğrultusunda yaptığınız çalışmaların sizi yormadığı bir gerçek. Partnerinize tutkunuz sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir. Ona duygusal sürprizler yapabilirsiniz.