Güne Başlarken | 25 Ekim 2020
Günaydın! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
25 Ekim 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Türkiye’de profesyonel kick boksun öncülerinden Tarık Solak, vefat etti.
- Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıkladı.
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.
- Altay’da 24’ü futbolcu olmak üzere 34 kişide pozitif vaka tespit edildi. Bugün oynanması planlanan Altay-Giresunspor maçı ertelendi.
- Ege Denizi’ne dadanan balon balıkları Bodrum’da çoğalmaya başladı. Siyanürden 10 kat daha etkili zehri olan balıkların boyları 1 metre uzunluğuna ulaştı.
Güne Dair Notlar
- 25 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 96 TL, euro ise 9, 45 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. 14°C, 23°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 22°C, 32°C Ankara, Az bulutlu. 12°C, 27°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu. 9°C, 28°C
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
İnsan Olmak/ Engin Geçtan
İlk kez yayımlandığı 1983'ten günümüze defalarca baskı yapmış ve okurla kurduğu yapıcı ilişkiyi kanıtlamış olan bu kitabında Engin Geçtan insan olmanın ikilemini şöyle anlatır: "Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla, çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu, soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar."
Son yirmi yılın dünyasındaki sosyal ve maddi değişimler düşünülürse, kirpilerin birbirine daha da çok ihtiyaç duyduğunu, her kirpinin bu ikilem karşısında kendi cevabını bulması gerektiğini, tam da bu yüzden İnsan Olmak'ın bugün daha da güncel olduğunu söyleyebiliriz.
Günün köşe yazısı
COVID, dünyanın her yerinde en büyük darbeyi turizme vurdu. Çünkü mecbur olmadan kimse ülkesinden çıkmıyor! Eve kapandığımız günlerin ardından yaz tatillerimizi yaptık, otelleri doldurduk ama olay sadece sahil beldelerindeki oteller değil... Örneğin İstanbul’da; Ağustos 2020’de otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yarı yarıya azalmış. Peki sadece iç turizm bizi kurtarır mı? Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkan Yardımcısı Hediye Güral’la bu konuda sohbet ettik geçen gün; ona da sordum, anlattı... Şirin Sever'in yazısı...
25 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: Savaşçı gezegen Mars burcunuzda geri gidiyor. Kararlı olmaya devam. Duygularınızda gizlilikten kurtuluyor ve konulara daha akılcı yaklaşıyorsunuz. Olayların gelişimini bu özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz.
- BOĞA: Bolluk gezegeni Jüpiter kombinasyon burcunuz Oğlak’ta ilerleyerek güç ve isteğinizi öne çıkarıyor. Sistemli yapınız yüzünden çevrenizle ters düşebilirsiniz. Özellikle bugün size karşı çıkabilirler. Yeni projeler gündeme gelecek.
- İKİZLER: Siz değişim içinde olmanıza rağmen, çevre koşulları nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz. İlişkilerinize kesin ve doğru bir yaklaşım içindesiniz. Bugün, ele aldığınız konuları abartmamalısınız.
- YENGEÇ: İlişkilerinizde ikilem yaşamak istemiyorsanız, duygu ve mantık dengelerinizi korumak zorundasınız. Bugün, bazı gerçekler karşısında çekimser kalabilirsiniz. Etrafınızdaki olaylara karşı tepkili davranmayın.
- ASLAN: Gücünüzün farkındasınız ve işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dürüstlük kavramının en iyi uygulayıcılarından olarak, çevrenizi yargılamanız normal. Organizasyon yeteneğinizi ispat edeceksiniz.
- BAŞAK: Hislerinizde yanılmıyorsunuz. Yeni işler için atağa kalkmalı ve arkadaşlarınızla gerekli iletişimi kurmaya çalışmalısınız. Bugün kendinizi yeniden sınayacak ve tecrübelerinizi ortaya koyacak çalışmalara yöneleceksiniz.
- TERAZİ: Yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içindesiniz. Beraber çalışacağınız kişileri sınayarak seçiyorsunuz. Duygusal konularda aşkın her türlüsü size ilginç geliyor ve keşfetme güdünüz sayesinde yeni mutluluk sizi bekliyor.
- AKREP: İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olanları takmıyorsunuz. Sürekli kendinizi aşma eğilimi içindesiniz. Bu da sizi her konuda farklı ve anlaşılmaz kılıyor.
- YAY: İşinizde güçlü olmak için her türlü zorluğa katlanıyorsunuz. Hedefiniz belli ve siz amacınıza yaklaşıyorsunuz. Bolluk gezegeni Jüpiter sayesinde eğlenceli ve heyecanlısınız. Öğleden sonra farklı konularla ilgileneceksiniz.
- OĞLAK: Ailenizin ön planda olduğu bir gün. Sevdiklerinizle bir araya gelecek ve sıcak konuşmalar yapacaksınız. Bugün Ay’ın konumundan dolayı iletişim konusunda yaşayacağınız duygusal yoğunluk sizi anılarınıza götürebilir.
- KOVA: Güneş tepe evinize geçerek kariyer çalışmalarınızı güçlendiriyor. Bugün, iş hırsı ön plana çıkabilir. Coşkularınıza karşılık bulabileceğiniz ortamlarda bulunmak istiyorsunuz. İşinizle ilgili yeni değişimler arzuluyorsunuz.
- BALIK: Grup çalışmalarına yatkın bir gündesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz birçok konu ilginizi çekebilir. Çevre koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde. İsteklerinizde artış var.