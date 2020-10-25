Güne Başlarken | 25 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye’de profesyonel kick boksun öncülerinden Tarık Solak, vefat etti.

Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 99 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Altay’da 24’ü futbolcu olmak üzere 34 kişide pozitif vaka tespit edildi. Bugün oynanması planlanan Altay-Giresunspor maçı ertelendi.

Ege Denizi’ne dadanan balon balıkları Bodrum’da çoğalmaya başladı. Siyanürden 10 kat daha etkili zehri olan balıkların boyları 1 metre uzunluğuna ulaştı.

Güne Dair Notlar

25 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 7, 96 TL, euro ise 9, 45 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli. 14°C, 23°C Antalya, Parçalı ve az bulutlu. 22°C, 32°C Ankara, Az bulutlu. 12°C, 27°C Trabzon, Parçalı ve az bulutlu. 16°C, 25°C Diyarbakır, Az bulutlu. 9°C, 28°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

İnsan Olmak/ Engin Geçtan

İlk kez yayımlandığı 1983'ten günümüze defalarca baskı yapmış ve okurla kurduğu yapıcı ilişkiyi kanıtlamış olan bu kitabında Engin Geçtan insan olmanın ikilemini şöyle anlatır: "Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyu da birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla, çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu, soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar, ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarındaysa soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar."

Son yirmi yılın dünyasındaki sosyal ve maddi değişimler düşünülürse, kirpilerin birbirine daha da çok ihtiyaç duyduğunu, her kirpinin bu ikilem karşısında kendi cevabını bulması gerektiğini, tam da bu yüzden İnsan Olmak'ın bugün daha da güncel olduğunu söyleyebiliriz.

Günün köşe yazısı

COVID, dünyanın her yerinde en büyük darbeyi turizme vurdu. Çünkü mecbur olmadan kimse ülkesinden çıkmıyor! Eve kapandığımız günlerin ardından yaz tatillerimizi yaptık, otelleri doldurduk ama olay sadece sahil beldelerindeki oteller değil... Örneğin İstanbul’da; Ağustos 2020’de otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yarı yarıya azalmış. Peki sadece iç turizm bizi kurtarır mı? Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkan Yardımcısı Hediye Güral’la bu konuda sohbet ettik geçen gün; ona da sordum, anlattı... Şirin Sever'in yazısı...

25 Ekim günlük burç yorumları