Güne Başlarken | 25 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 50 sığınmacı kurtarıldı.

Akhisarspor Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural, yardımcı antrenör ve 3 futbolcuya yapılan corona virüs testinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Odatv Haber Müdürü Terkoğlu ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Keser ile Çelik'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Güne Dair Notlar

25 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,85 TL, euro ise 7,70 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 20°C, 28°C Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 23°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 15°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 21°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 20°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Bayat ekmekleri çöpe atmayın!

Bayat ekmekleri değerlendiren tarif: Etimek tatlısı!

Bir diğer adıyla kızartılmış ekmek olan etimek, en çok Rus, Yunan ve İran mutfağında tercih edilir. Etimek tatlısı tarifi sayesinde bayatlamış ekmekler değerlendirilir. İşte etimek tatlısı:

Etimek tatlısı malzemeleri

1 paket hazır kızarmış ekmek

Şerbeti için:

1.5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Muhallebisi için:

1 lt süt

6 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

İstediğiniz meyvelerden

Etimek tatlısı yapılışı

Büyük boy dikdörtgen bir cam kaba ekmekleri dizin. Şerbet için, şeker ve suyu bir tencereye alarak kaynatın. Kaynadıktan 1-2 dakika sonra ocaktan alın. 10 dakika sonra şerbeti ekmeklerin üzerine dökün. Başka bir tencereye 1 litre sütü dökün. Tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırın ve orta ateşli ocağın üzerine koyun. Karışım muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca vanilya ve tereyağını da ekleyin. Muhallebi hazır olunca şerbetli ekmeklerin üzerine dökün, düzgünce yayın ve soğumaya bırakın. Krem şantiyi, üzerinde yazdığı şekilde hazırlayın. Soğumuş olan ekmeklerin üzerine dökün ve tatlıyı buzdolabında 4-10 saat arası bekletin. Üzeri için, sevdiğiniz meyve dilimleri ve ufalanmış fındıkları kullanabilirsiniz.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: San Andreas Fayı (Kanal D), Gençliğim Eyvah (ATV), Bizim Hikaye (FOX) Focus (Show TV)

Film önerisi: Kabadayı (2007)

Kitap önerisi: Süt Kardeşler (1976): Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, "Süt Kardeşler'" Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Gulyabani" isimli romanından uyarlanmıştır.

Günlük burç yorumları (25 Haziran 2020)

KOÇ: Duygusal konulara daha nazik olacaksınız. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız seçimlerinizi dikkatli yapmalısınız. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Enerjinizi yansıtmayı başarıyorsunuz.

Duygusal konulara daha nazik olacaksınız. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız seçimlerinizi dikkatli yapmalısınız. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Enerjinizi yansıtmayı başarıyorsunuz. BOĞA: Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için size dar bir kalıp sunacaklar. Yakınlarınızla maddi konulara girmeyin.

Ailenizden veya üstlerinizden beklediğiniz davranışlar sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlar dahilinde hareket ettikleri için size dar bir kalıp sunacaklar. Yakınlarınızla maddi konulara girmeyin. İKİZLER : Birçok iş konusunda istekli davranacak ve başarı arzusu içinde olacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Olaylardan çabuk uzaklaşacaksınız.

: Birçok iş konusunda istekli davranacak ve başarı arzusu içinde olacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Olaylardan çabuk uzaklaşacaksınız. YENGEÇ: Çevrenizdeki koşulların daralmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Disiplin de size göre değil. Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.

Çevrenizdeki koşulların daralmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Disiplin de size göre değil. Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. ASLAN: Sizin için sonuç önemli bekleyin ve her şeye takılmayın. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız. Çünkü siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ilişklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkabilir.

Sizin için sonuç önemli bekleyin ve her şeye takılmayın. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız. Çünkü siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ilişklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kaplamasıyla düşünceleriniz karışabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeler için gerekli şartları oluşturun.

Maddi sorunların gündemi kaplamasıyla düşünceleriniz karışabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeler için gerekli şartları oluşturun. TERAZİ: Duygusal konularda her şey sizin istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerinin istediğiniz netliğe kavuşmayacak olması sizi takıntılı yapabilir. Bu dönem kısa vadeli çözümler önemli, unutmayın.

Duygusal konularda her şey sizin istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerinin istediğiniz netliğe kavuşmayacak olması sizi takıntılı yapabilir. Bu dönem kısa vadeli çözümler önemli, unutmayın. AKREP: Olayları akışına bıraktığınız zaman her şeyin daha açık olduğunu göreceksiniz. Acele etmeyin. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz zaman bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz.

Olayları akışına bıraktığınız zaman her şeyin daha açık olduğunu göreceksiniz. Acele etmeyin. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz zaman bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. YAY: Bugün kuruntularınız fazla. Değer yargılarınızı gözden geçirip kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısı incelemekten sinirleriniz harap olabilir.

Bugün kuruntularınız fazla. Değer yargılarınızı gözden geçirip kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısı incelemekten sinirleriniz harap olabilir. OĞLAK : Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlıkla bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Yanılmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda tavrınızla dikkat çekeceksiniz.

: Birlikte olduğunuz kişiyi gereksiz kıskançlıkla bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Yanılmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda tavrınızla dikkat çekeceksiniz. KOVA: İlişkilerinizi gözden geçirmenin tam sırası. İş arkadaşlarınızın düşünceleri önemli. Onlara daha çok zaman ayırmalı beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Bu dönem değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.

İlişkilerinizi gözden geçirmenin tam sırası. İş arkadaşlarınızın düşünceleri önemli. Onlara daha çok zaman ayırmalı beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Bu dönem değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. BALIK: Karşınıza çıkan kişilerin aklından etkileneceksiniz. Çevre koşullarınızı arkadaşlarınızla birleştireceksiniz. Felsefi konuşmalardaki yeteneğiniz daha da yoğunlaşacak ve fikirleriniz konusunda başarılı olacaksınız.

25 Haziran gününe damga vuran olaylar

Marie Curie, Paris Üniversitesi'ne sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı. 1903

Mustafa Kemal Paşa İzmir'den milletvekili seçildi. 1923

Kuzey Kore Birlikleri Güney Kore topraklarına girdi. 1950

İşadamı Vehbi Koç, Hazine'ye 26 kilo altın ve bina bağışladı. 1960

İlk Türk firkateyni Berk Gölcük'te denize indirildi. 1961

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Talat Aydemir ile Fethi Gürcan hakkındaki idam cezalarını onayladı. 1964

Başbakan Süleyman Demirel "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'yi cezalandırırsa böyle dostu bir daha bulamayacaktır" dedi. 1974

Mozambik bağımsızlığını ilan etti. 1975

Mersin'den yürüyüşe geçen 857 soda işçisinin Ankara'ya girmesine izin verilmedi. 1979

Devlet Operası sanatçısı Ferhan Onat öldü. 1982

Doğru Yol Partisi (DYP) ve Sosyal Demokrat Halkçı (SHP) Parti koalisyon hükümeti göreve başladı. Tansu Çiller Türkiye'nin ilk kadın başbakanı oldu. 1993

Gürcistan yönetimi, Josef Stalin’in doğum yeri olan Gori kentindeki heykelini indirdi. 2010

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