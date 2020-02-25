Güne Başlarken | 25 Şubat 2020

Sen uyurken neler oldu?

Helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbolun efsanelerinden Kobe Bryant ve kızı Gianna için Los Angeles'ta Staples Center'da tören düzenlendi. Eşini ve kızını kaybeden Vanessa Bryant'ın konuşması son derece duygusal anlara sahne oldu. Detaylar için tıkla

NASA'da çalışan ilk Afro Amerikan kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında hayatını kaybetti. posta.com.tr/nasanin-ilk-afro-amerikan-kadin-matematikcisi-katherine-johnson-oldu-2240820" target="_blank" style="color: rgb(0, 102, 204);"> Detaylar için tıkla

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı. Detaylar için tıkla





Güne Dair Notlar

25 Şubat günü saat dolar 6,11 TL, euro ise 6,65 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 4°C, 12°C parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu İzmir, 7°C, 17°C parçalı ve az bulutlu Antalya, 11°C, 22°C parçalı ve az bulutlu Ankara, 2°C, 8°C parçalı bulutlu Trabzon, 7°C, 9°C parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu Diyarbakır, 3°C, 14°C parçalı ve yer yer çok bulutlu

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabah işe ya da başka bir yere gitmek için uyanacaksan giyeceklerini akşamdan belirleyip hazırlamak sabah zaman kaybetmene engel olur. Hem uyku sersemi kıyfetle uğramamış olursun. Bu yüzden uyumadan önce yeni günün hazırlığına giyimden başlamak makul bir karar.

Akşam evde n'apsak?

Televizyon dizileri: Hekimoğlu (Kanal D), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (ATV), Ramo (Show TV)

Dizi önerisi: Ares

Okunacak kitap önerisi: Siyah Takım Elbiseli Adam - Stephen King

Oynanacak oyun önerisi: The Elder Scrolls V: Skyrim

Günün spor müsabakaları: - Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu: Chelsea-Bayern Münih, Napoli-Barcelona (23:00)

Akşam dışarıda n'apsak?

Vizyondaki filmler: Bayi Toplantısı, Müstakbel Damat, Vahşetin Çağrısı, Garez, Vikingler Büyük Macera, Burası Cennet Olmalı, Efsunlu Ayin, Patron Gibi

Diğer etkinlikler: Şişman Güzeldir oyunu, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Muğla

Usta oyuncu Oya Başar ve başarılı oyuncu Begüm Birgören, Plastik Aşklar oyunuyla, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sizlerle. İstanbul

Günlük burç yorumları (25 Şubat 2020)

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz.

Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay şekilde gerçekleştirecek güçtesiniz. BOĞA: Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemelisiniz. Güç gösterisinde bulunabilir ve partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz.

Duygularınızdaki artış yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemelisiniz. Güç gösterisinde bulunabilir ve partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak ama emin hareket edeceksiniz. İKİZLER : Yakın dostlarınızdan önemli destek gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

: Yakın dostlarınızdan önemli destek gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak. YENGEÇ : Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecektir. Ama ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.

: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecektir. Ama ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız. ASLAN : Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.

: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin. BAŞAK: Duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir gün. Önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

Duygulardan çok çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir gün. Önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz. TERAZİ: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantıktan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde duyduğunuz kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz.

Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Mantıktan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde duyduğunuz kıpırdamalara anlam vermekte zorlanabilirsiniz. AKREP : İş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar gelen teklifleri değerlendirebilirler. Koç’taki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor.

: İş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar gelen teklifleri değerlendirebilirler. Koç’taki aşk gezegeni Venüs sizi olumlu etkiliyor. YAY : İş yerinizde değişimler ve bazı yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden biri. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

: İş yerinizde değişimler ve bazı yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden biri. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. OĞLAK: Yaşam kaliteniz gün geçtikçe yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerdesiniz. Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.

Yaşam kaliteniz gün geçtikçe yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerdesiniz. Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız. KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi iyi tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.

Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi iyi tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz. BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi olacaksınız. Finans gezegeninizin size vereceği destekle para konularında çok akıllı davranacaksınız. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazılarınız pratik önerilerde bulunabilir.

25 Şubat gününe damga vuran olaylar