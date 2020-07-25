Güne Başlarken | 25 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya‘ya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 24 saat açık kalması yönünde talimat verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank’a karşı ABD’nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde yeni bir dava açıldığını duyurdu. Albayrak, "Halkbank’ımıza karşı ABD’nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldı. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor" dedi.

Süper Lig’in 34. ve son haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı.





Güne Dair Notlar

24 Temmuz günü saat 08.10'da dolar 6, 84 TL, euro ise 7, 98 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 23°C, 29°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 33°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 18°C, 32°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 41°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Televizyonda ne var?:

Sinema: Sinema: Herkül: Efsane Başlıyor (KANAL D), Sinema: Gurbetçi Şaban (STAR), Kim Milyoner Olmak İster? (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Yarışma: Yaparsın Aşkım (FOX)

Günlük burç yorumları (25 Temmuz 2020)

KOÇ: Gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlarda her şeye müdahale ediyorsunuz. Bugün, problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Başarılar sizden yana, unutmayın.

Gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlarda her şeye müdahale ediyorsunuz. Bugün, problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Başarılar sizden yana, unutmayın. BOĞA: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal hayatınız güçleniyor. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu gün, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecek. Eğlenmek hoşunuza gidecek.

Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal hayatınız güçleniyor. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu gün, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecek. Eğlenmek hoşunuza gidecek. İKİZLER: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Bugün, partnerinizin kesin tavırlarından etkileneceksiniz.

Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Bugün, partnerinizin kesin tavırlarından etkileneceksiniz. YENGEÇ: Dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı artırma konusunda istediğiniz başarıyı kendi kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli bir yaşam istiyorsunuz. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz. Karamsar olmayın.

Dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı artırma konusunda istediğiniz başarıyı kendi kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli bir yaşam istiyorsunuz. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz. Karamsar olmayın. ASLAN: İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçip herkesi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.

İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçip herkesi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. BAŞAK: Maddi konularda istediğiniz bolluğa kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. İstediğiniz her türlü başarıyı, kişisel çabanızla elde temek istiyorsunuz. Çevrenizdeki olaylardan etkilenmeyin.

Maddi konularda istediğiniz bolluğa kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. İstediğiniz her türlü başarıyı, kişisel çabanızla elde temek istiyorsunuz. Çevrenizdeki olaylardan etkilenmeyin. TERAZİ: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olduğunuzda olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı ve kaprisli davranmaktan vazgeçmelisiniz.

Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olduğunuzda olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı ve kaprisli davranmaktan vazgeçmelisiniz. AKREP: Proje geliştirmek için yeni bir araştırma içine gireceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınızda şartlar sizden yana olacak. Araştırma içgüdünüzün yüksek olması nedeniyle hedeflerinize yönelik çalışmalarda zorlanmayacaksınız.

Proje geliştirmek için yeni bir araştırma içine gireceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınızda şartlar sizden yana olacak. Araştırma içgüdünüzün yüksek olması nedeniyle hedeflerinize yönelik çalışmalarda zorlanmayacaksınız. YAY: Yardım etme duygunuz artarken zevkler konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Bu yüzden sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Öz disiplininiz güçlenirken rahat ortamları tercih edeceksiniz. Güçlü pozisyonlarda çalışmalısınız.

Yardım etme duygunuz artarken zevkler konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Bu yüzden sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Öz disiplininiz güçlenirken rahat ortamları tercih edeceksiniz. Güçlü pozisyonlarda çalışmalısınız. OĞLAK : Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Bugün, birçok fikir çatışması söz konusu olabilir.

: Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Bugün, birçok fikir çatışması söz konusu olabilir. KOVA: Konuşmalarınızla herkesi kendinize hayran bırakıyorsunuz. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Davranış tarzınız aile içinde birtakım yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

Konuşmalarınızla herkesi kendinize hayran bırakıyorsunuz. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Davranış tarzınız aile içinde birtakım yanlış anlaşılmalara neden olabilir. BALIK: Bugün, özgürlüğünüzü ifade etme konusunda cesaretli davranacaksınız. Farklı düşüncelerin dile geleceğini bilmenize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermiyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz çok güçlü.

25 Temmuz gününe damga vuran olaylar

Robert Stevenson'un yaptığı lokomotif çalıştırıldı. 1814

Cumhuriyet döneminin ilk basın yasası olan Matbuat Kanunu kabul edildi. Yeni kanun "hilafet", "saltanat", "anarşizm", "komünizm" yanlısı yayınlara ilk kez açık yasak getiriyor, hükümete de "ülke çıkarlarına ters düşme" durumunda yayınları "geçici kapatma" yetkisi tanıyordu. Basın üzerinde denetimi arttıran bu yasaya karşı çıkan tek milletvekili, gazeteci Hakkı Tarık Bey (Us) oldu. 1931

Avusturya başbakanı Englebert Dollfuss ülkesindeki Naziler tarafından Viyana'da öldürüldü. 1934

Bakanlar Kurulu 25 Temmuz 1950'de Kore'ye 4 bin 500 kişilik bir askeri birlik göndermeye karar verdi. 1950

Atatürk Kanunu 25 Temmuz 1951'de Meclis'te kabul edildi. Amaç, Atatürk devrimlerini korumak, Atatürk heykel ve anıtlarına saldırıların önüne geçmek. 1951

Türkiye Kerkük Türkmenleri için Irak'tan teminat istedi. 1959

Anayasa Mahkemesi sosyalizmin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi. 1967

Türkiye İncirlik dışındaki bütün Amerikan üslerine el koydu. 1975

Dünyanın ilk tüp bebeği Louise Brown İngiltere'de doğdu. 1978

İstanbul Kumkapı'daki bir lokantada yemek yiyen 4 kadın yan masadaki erkeklerin tacizine uğradı. Kadınların kendilerini savunma girişimi tartışmaya yol açtı. Zeynep Uludağ'ın yan masadaki 3 erkekten İsmail Kızılkaya'yı bıçaklayarak öldürdüğü açıklandı. 1995

Bir Concorde uçağı Paris'ten kalkıştan kısa bir süre sonra düştü; 100 yolcu ve 9 mürettebattan kurtulan olmadı. 2000

Günün anketi: 17 yaşındaki Jude Bellingham için Dortmund servet ödeyecek







