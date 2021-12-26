Güne Başlarken | 26 Aralık 2021

Sen uyurken neler oldu?

Adıyaman’da, özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan genç işçi, üzerine kule asansör kafesinin düşmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada 25 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.

Adana’da düğüne giden çiftin bulunduğu otomobil, traktör römorkuna çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralanırken, eşi ise hayatını kaybetti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 13 bin adet dolu makaron ve 3 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Omicron varyantının hızla yayıldığı Avrupa’da önlemler artırıldı. İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelerde vaka rekoru kırıldı. Omicron'la ilgili 'Görülmemiş hızla yayılıyor' diyen DSÖ'nün Kovid-19 özel temsilcisi Nabarro da 'Hiçbir zaman şimdiki kadar endişelenmemiştim' dedi.

Güne Dair Notlar

26 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 10, 99 TL euro ise 12, 45 TL.

Hava durumu ise şöyle:





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

26 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar takınmalısınız.

BOĞA: Kuracağınız dostlukların yararını ileride göreceksiniz. Bugün Ay, iletişim konusunda ilginç olaylarla karşılaşabileceğinizi hatırlatıyor. Sistemli yapınızı zorlasa da esnek davranmalısınız.

İKİZLER: Parayı seviyor ve zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle aranızda romantik konuşmalar yapacak ve yaşamı yakalamak isteyeceksiniz.

YENGEÇ: Geniş seçim yelpazesi olan birisiniz. Çevrenize karşı negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Herkesi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Tarzınız çok ilginç gelebilir.

ASLAN: Düşünce bazında kalacak işler için çevrenize taviz vermiyorsunuz. Duygusal konularda derin olacağınız bu dönemde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Önemli gelişmeler içindesiniz.

BAŞAK: Bugün hızlı düşünüyorsunuz. Yaptığınız işte zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız pratik ve tedbirli. Yenilikler konusunda her zamanki çekimser tavırlarınızı pratik ve hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.

TERAZİ: İşte yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz sert tepkiler alacaksınız.

AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyorsunuz. Bu da çevrenizi olumlu şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.

YAY: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına farklı duyguları yaşıyorsunuz. Oysa, bugün kafanızdan birçok çılgınlık geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olan partnerlerini şaşırtacaklar.

OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, kendinizi savunmanız gereken noktada planlarınızı kendinize saklamalısınız.

KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçin. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.

BALIK: Yaşamı akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılamakta zorluklar yaşamanıza neden oluyor. Bugün Ay, aşk ilişkilerinizi olumlu etkiliyor.