Güne Başlarken | 26 Aralık 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
26 Aralık 2021, Pazar 07:35 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Adıyaman’da, özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan genç işçi, üzerine kule asansör kafesinin düşmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada 25 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında, "Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.
- Adana’da düğüne giden çiftin bulunduğu otomobil, traktör römorkuna çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralanırken, eşi ise hayatını kaybetti.
- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 13 bin adet dolu makaron ve 3 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
- Omicron varyantının hızla yayıldığı Avrupa’da önlemler artırıldı. İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelerde vaka rekoru kırıldı. Omicron'la ilgili 'Görülmemiş hızla yayılıyor' diyen DSÖ'nün Kovid-19 özel temsilcisi Nabarro da 'Hiçbir zaman şimdiki kadar endişelenmemiştim' dedi.
Güne Dair Notlar
- 26 Aralık günü saat 7.40'ta dolar 10, 99 TL euro ise 12, 45 TL.
Hava durumu ise şöyle:
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
26 Aralık günlük burç yorumları
KOÇ: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar takınmalısınız.
BOĞA: Kuracağınız dostlukların yararını ileride göreceksiniz. Bugün Ay, iletişim konusunda ilginç olaylarla karşılaşabileceğinizi hatırlatıyor. Sistemli yapınızı zorlasa da esnek davranmalısınız.
İKİZLER: Parayı seviyor ve zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle aranızda romantik konuşmalar yapacak ve yaşamı yakalamak isteyeceksiniz.
YENGEÇ: Geniş seçim yelpazesi olan birisiniz. Çevrenize karşı negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Herkesi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Tarzınız çok ilginç gelebilir.
ASLAN: Düşünce bazında kalacak işler için çevrenize taviz vermiyorsunuz. Duygusal konularda derin olacağınız bu dönemde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Önemli gelişmeler içindesiniz.
BAŞAK: Bugün hızlı düşünüyorsunuz. Yaptığınız işte zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız pratik ve tedbirli. Yenilikler konusunda her zamanki çekimser tavırlarınızı pratik ve hızlı bir şekilde aşıyorsunuz.
TERAZİ: İşte yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz sert tepkiler alacaksınız.
AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyorsunuz. Bu da çevrenizi olumlu şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.
YAY: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına farklı duyguları yaşıyorsunuz. Oysa, bugün kafanızdan birçok çılgınlık geçiyor. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Kalbi dolu olan partnerlerini şaşırtacaklar.
OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra zor dönüşler yaşıyorsunuz. Bugün, kendinizi savunmanız gereken noktada planlarınızı kendinize saklamalısınız.
KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçin. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Özgürlük duygularınız yoğun olsa bile sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.
BALIK: Yaşamı akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılamakta zorluklar yaşamanıza neden oluyor. Bugün Ay, aşk ilişkilerinizi olumlu etkiliyor.