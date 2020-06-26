Güne Başlarken | 26 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır " diyerek corona virüs uyarısında bulundu.

Milli güreşçi Hamza Bakır, dünya ikinciliğine yükseldi.

Antalya’da hastanenin tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeğini çöp kutusuna atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan 'anneye' 16 yıl hapis cezası verildi.

Premier Lig’de 86 puanla zirvede yer alan Liverpool, 63 puanı olan en yakın rakibi Manchester City’nin Chelsea’ye 2-1 mağlup olmasıyla sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Biri turuncu listede aranan 2 terörist İstanbul'da yakalandı.

Güne Dair Notlar

26 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6,85 TL, euro ise 7,69 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam kuzeyi ile yarın il genelinde mevzi sağanak yağışlı. 20°C, 28°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 24°C, 35°C Ankara, Parçalı ve az bulutlu. 15°C, 28°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, yarın mevzi sağanak yağışlı. 21°C, 26°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 22°C, 40°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Pizza yemeyin demiyoruz ama bari evde yapın

Enfes pizzalar yapabilmek için size pizza hamuru tarifi yardımcı olacak. Eğer pizza hamuru tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Pizza hamuru tarifi

Pizza hamuru malzemeleri

3,5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Pizza hamuru yapılışı

İlk olarak ılık suyu yoğurma kabına alın. Maya ve şekeri ilave edip 5 dakika bekleyin. Unu azar azar eleyerek ekleyin. İstenilen kıvama gelene kadar yoğurun. Daha sonra üzerini temiz bir bezle örtüp mayalanmaya bırakın. Dinlenen hamuru kullanacağınız tepsinin boyutuna göre açın. Tepsinize yağlı kağıt serip hamuru da üzerine yerleştirin. Dilediğiniz sosla ve malzemelerle birleştirip fırına verebilirsiniz.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Sinema: Fırıncının Karısı (KANAL D), Sinema: İntikam Oyunu (STAR), Sinema: Mad Max: Öfkeli Yollar (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Yerli Dizi: Bay Yanlış (FOX)

Film önerisi: Kabadayı (2007)

Kitap önerisi: Gulyabani - Hüseyin Rahmi Gürpınar (Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı,"Süt Kardeşler'" Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Gulyabani" isimli romanından uyarlanmıştır.)

Günlük burç yorumları (26 Haziran 2020)

KOÇ: Bazı günler ayağınıza kadar gelen tekliflerin bilincinde olmuyorsunuz. Grup toplantılarında ve arkadaşlarınızla olan gezmelerinizde fazla para harcıyorsunuz. Daha sonra gereksiz şikayet ediyorsunuz, dikkatli olun.

Bazı günler ayağınıza kadar gelen tekliflerin bilincinde olmuyorsunuz. Grup toplantılarında ve arkadaşlarınızla olan gezmelerinizde fazla para harcıyorsunuz. Daha sonra gereksiz şikayet ediyorsunuz, dikkatli olun. BOĞA: Küçük olaylardan dolayı güvensizlik sendromuna kapılmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Ortam gereği çabuk davrandığınız yerlerde hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz.

Küçük olaylardan dolayı güvensizlik sendromuna kapılmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Ortam gereği çabuk davrandığınız yerlerde hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. İKİZLER: Bugün talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; belirttiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Ani davranarak şikayetçi olmayın. İşinizle ilgili sizin isteğinizin dışında sorular sorulmasından hoşlanmıyorsunuz.

Bugün talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; belirttiğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Ani davranarak şikayetçi olmayın. İşinizle ilgili sizin isteğinizin dışında sorular sorulmasından hoşlanmıyorsunuz. YENGEÇ: Tercihlerinizi yanlış kullanmamalısınız. Karşıt köklü değişimler gezegeni Plüton’dan aldığınız etkiler yüzünden ani davranışlara kalkışabilirsiniz. Aykırı düşüncelerle öne çıkmanız gerekmiyor. Farklı konuşmayı adet haline getirdiniz.

Tercihlerinizi yanlış kullanmamalısınız. Karşıt köklü değişimler gezegeni Plüton’dan aldığınız etkiler yüzünden ani davranışlara kalkışabilirsiniz. Aykırı düşüncelerle öne çıkmanız gerekmiyor. Farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. ASLAN: Bozulan sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız kendinize zaman ayırın. Zamanla her şey farklılaşıyor. Olayları olduğu gibi kabul ederek yaşamınızı biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakmalısınız.

Bozulan sinirlerinizi düzeltmek istiyorsanız kendinize zaman ayırın. Zamanla her şey farklılaşıyor. Olayları olduğu gibi kabul ederek yaşamınızı biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Her şeyi zamana bırakmalısınız. BAŞAK: İş yerinde tedirgin davranıyorsunuz. İş disiplininizin mükemmel olması sizi başarıya daha kısa sürede götürüyor. Yine de işinizi şansa bırakmamak iyi bir davranış. Hep önlem alan yapınız aksiliklerin oluşmasını önlüyor.

İş yerinde tedirgin davranıyorsunuz. İş disiplininizin mükemmel olması sizi başarıya daha kısa sürede götürüyor. Yine de işinizi şansa bırakmamak iyi bir davranış. Hep önlem alan yapınız aksiliklerin oluşmasını önlüyor. TERAZİ: Her şey istediğiniz gibi olacak. Yalnız eski hataları tekrar ederseniz yine aynı problemler gündeme gelebilir. Her zamankinden daha çekici ve zarifsiniz. Çalışkansınız. Sorumluluk almaktan yorulmuyorsunuz.

Her şey istediğiniz gibi olacak. Yalnız eski hataları tekrar ederseniz yine aynı problemler gündeme gelebilir. Her zamankinden daha çekici ve zarifsiniz. Çalışkansınız. Sorumluluk almaktan yorulmuyorsunuz. AKREP: Aşk sizin için ciddi bir olay olmasına rağmen çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz. Kendinizi yanlış ifade ediyor olabilirsiniz. Sürekli kendinizi savunmaktan yoruldunuz. Şşanslı bir gün.

Aşk sizin için ciddi bir olay olmasına rağmen çevreniz tarafından yanlış yorumlanıyorsunuz. Kendinizi yanlış ifade ediyor olabilirsiniz. Sürekli kendinizi savunmaktan yoruldunuz. Şşanslı bir gün. YAY: İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmeniz arkadaşlarınız tarafından sevgiyle karşılanıyor. İnatçı günlerden birindesiniz.

İyi niyetli yaklaşımlarınız çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli olduğu için her konuya uygun çözümler getirmeniz arkadaşlarınız tarafından sevgiyle karşılanıyor. İnatçı günlerden birindesiniz. OĞLAK: Çeşitli dış etkenlerin engellemelerine karşın fikirlerinizi sessizce hayata geçirmenizde yarar var. Karşınıza çıkan zorluklarla yılmadan mücadele etmeniz sizi daha da güçlendirerek motive olmanızı sağlayacak. Başarı yakın.

Çeşitli dış etkenlerin engellemelerine karşın fikirlerinizi sessizce hayata geçirmenizde yarar var. Karşınıza çıkan zorluklarla yılmadan mücadele etmeniz sizi daha da güçlendirerek motive olmanızı sağlayacak. Başarı yakın. KOVA: Görüşlerinizi kabul ettirmek konusunda inatçısınız. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken dış etkenlerin hiçbiri sizi rahatsız etmiyor. Sadece kendi içinizde yarattığınız bazı anlamsız kuruntularınız engel teşkil ediyor.

Görüşlerinizi kabul ettirmek konusunda inatçısınız. Amaçlarınız doğrultusunda ilerlerken dış etkenlerin hiçbiri sizi rahatsız etmiyor. Sadece kendi içinizde yarattığınız bazı anlamsız kuruntularınız engel teşkil ediyor. BALIK: Çok hareketli bir gündesiniz. Maddi konularda şansınız size yardım edebilir. Ama şansınızı da zorlamadan dikkatli bir beklenti içinde olmalısınız. İşinizle ilgili sizden beklenen konuyu hatasız sonuçlandırmaya bakın.

26 Haziran gününe damga vuran olaylar

Amerika'da Dünya Sanayi İşçileri Örgütü kuruldu. 1905

Kazım Karabekir, Ali Fuat, Cafer Tayyar, Bekir Sami ve Rüştü Paşa, Mustafa Kemal'e İzmir'de hazırlanan suikastla ilgili olarak Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmaya başladılar. 1926

Başbakan Refik Saydam Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı dışında kalmayı sürdüreceğini açıkladı. Seferberlik durumunda kadın ve erkeklerin yapacakları işleri belirleyen tüzük de yürürlüğe girdi. 1940

Birleşmiş Milletler'in oluşturulması için 50 ülkeden gelen delegeler, Dünya Güvenlik Bildirgesi'ni imzaladılar. 1945

Sovyetler Birliği Kore Savaşı için ateşkes istedi. 1951

Mithat Paşa'nın kemikleri Türkiye'ye getirildi, İstanbul Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ndeki mezarına defnedildi. 1876 Anayasası'nın mimarı Mithat Paşa, Sultan Aziz'i öldürttüğü iddiasıyla yargılanmış, Taif'e sürülmüştü. 1884 yılında öldürüldü ve Taif'de gömüldü. 1951

Güney Afrika'da siyahlar, eşitsiz yasalara karşı kampanya başlattılar. 1952

Kore'deki Türk tugayından Onbaşı Şahin Doğan Tokyo'da idam edildi. 1956

Ankara Ulus'taki Merkez Çarşısı tamamen yandı. 1977

"Aydınlar dilekçesi"nde imzası olan 56 kişi hakkında dava açıldı. 1256 aydının imzaladığı ve kamu oyunda "aydınlar dilekçesi" diye bilinen dilekçenin başlığı "Türkiye'de Demokratik Düzene İlişkin Gözlem ve İstemler" idi. Dava 19 ay sürdü. 7 Şubat 1986 tarihinde bütün sanıklar beraat etti. 1984

Türk Olimpik Milli Futbol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda, Cezayir'i 2-0 yenerek altın madalya aldı. 1993

Simavi Uluslararası Karikatür Yarışması'nda Hırvatistanlı İsmet Voljevica birinci oldu. 1993

Nature dergisinde yayımlanan araştırma raporunda, "Ventastega curonica" adıyla bilinen, bundan 365 milyon yıl önce suda yaşayan dört ayaklının kafatası, omuzları ve leğen kemiğinin bir bölümünün bulunduğu belirtildi. 2008

Günün bulmacası