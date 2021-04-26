Güne Başlarken | 26 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Son günlerde bir anda kapanıp onbinlerce kişiyi mağdur eden kripto para borsaları konusunda bir uyarı da İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’dan geldi. Kripto paraya yatırılan birikimin bir gecede kaybedilme riski olduğuna dikkat çeken Aran, “Kripto paralar, yasal güvenceden yoksun kumardan farksız bir alandır” dedi.

Kayseri'de, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan Levent D. (40), eve gelen polise teslim olmamak için 6 katlı binanın yangın merdivenine çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Başına kiremit vurarak kendini yaralayan Levent D., arkadaşının ikna etmesi sonucu polise teslim oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan Çiğdem Ö. (37), bir süredir kendisinden haber alamayınca eve gelen annesi tarafından ölü bulundu. Çiğdem Ö.'nün, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın" yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Rize Valiliği, ilin tamamında çay tarımı ya da herhangi bir üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında kimseye ceza yazılmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Şimşek harekatında, teröristlerce daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve 75 puanlı lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde yer aldı.

Güne Dair Notlar

26 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,41 TL euro ise 10,20 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 17°C Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor Antalya, 15°C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutlu Ankara, 10°C, 14°C Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 10°C, 13°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

İçlerinde ne varsa kustular. Bütün bu nefret cephesini, Başkan Biden temsil etti. Anlaşılmayacak tarafı yok. Gelmiş geçmiş başkanlardan birinin Tanrı Başkan olarak mutlaka tarihe geçmesi lazımdı. İşte öyle birini buldular. Rauf Tamer'in yazısı...

Günün kitabı

Siyah Pantolon - Alişan Kapaklıkaya

Siyah Pantolon hikayesi, Alişan Kapaklıkaya’nın bizzat yaşadığı ve milyonları derinden etkileyen duyguların başında gelmektedir. Anadolu’nun kendi halinde bir köyünde, birçoğumuzun hayatında var olan, yoklukla mücadele eden bir ailenin dramatik öyküsü… Zorluklar içinde büyümeye ve okumaya çalışan bir ailenin çocukları... Eve güçlükle alınan ve kardeşlerin sırayla giyebildiği bir pantolon... Ama gelin görün ki; o kardeşlerden biri, tam da siyah pantolonun sırası kendine geldiği gün cennete gidiyor. Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, sizleri bu kez duygu yüklü bir yolculuğa davet ediyor. Çocuk yaşta vefat eden kardeşi Rafet’in ve Siyah Pantolon’un hikayesini okurken kendinizi sorgulayacak; tüm sevdikleriniz için hayatınızda, en çok da yüreğinizde kocaman bir yer açacaksınız!

26 Nisan günlük burç yorumları