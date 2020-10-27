Güne Başlarken | 27 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yasaklanmadı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istenildi." ifadesini kullandı.

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya genelinde yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 32 milyonu aştı.

Tekirdağ’da sahte içkiden zehirlenen bir kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Güne Dair Notlar

27 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 8, 09 euro ise 9, 57 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 22°C Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli Antalya, 21°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 10°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 17°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 9°C, 28°C Az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

William Golding- Sineklerin Tanrısı

Dünya klasikleri arasında gösterilen “Sineklerin Tanrısı”, William Golding’in en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Nobel edebiyat ödülü almasıyla ise tüm dünyada büyük üne kavuşan eser, ıssız ada yaşamını bambaşka bir yönden ele alıyor. Karakter analizlerine ve davranışlara odaklanan kitap, saf ve temiz çocukların bile aslında ne kadar vahşileşebileceklerini gözler önüne seriyor. Okuyucuları, davranışlar üzerinde düşünmeye iten bu kitapla siz de hayatta kalma mücadelesine giren çocukların derinden etkileyen hikayesiyle baş başa kalacaksınız.

Günün köşe yazısı

ABD veya AB... Hiç farketmiyor. Bunlar dost olmayı bilmedikleri gibi, doğru dürüst düşman olmayı da beceremiyorlar. Sadece sallıyorlar. Boş geçtikleri gün yok. Ya tehdit, ya blöf, ya hakaret. Bu ülkelerin, Türkiye’den başka bir dertleri yok mu? Yetti artık yahu. Kabak tadı verdiler. Rauf Tamer'in köşe yazısı...

27 Ekim günlük burç yorumları