Güne Başlarken | 27 Ekim 2020
Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
27 Ekim 2020, Salı 07:33 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yasaklanmadı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istenildi." ifadesini kullandı.
- Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti.
- Dünya genelinde yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 32 milyonu aştı.
- Tekirdağ’da sahte içkiden zehirlenen bir kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.
Güne Dair Notlar
- 27 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 8, 09 euro ise 9, 57 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 22°C Sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli Antalya, 21°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 10°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 17°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 9°C, 28°C Az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
William Golding- Sineklerin Tanrısı
Dünya klasikleri arasında gösterilen “Sineklerin Tanrısı”, William Golding’in en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Nobel edebiyat ödülü almasıyla ise tüm dünyada büyük üne kavuşan eser, ıssız ada yaşamını bambaşka bir yönden ele alıyor. Karakter analizlerine ve davranışlara odaklanan kitap, saf ve temiz çocukların bile aslında ne kadar vahşileşebileceklerini gözler önüne seriyor. Okuyucuları, davranışlar üzerinde düşünmeye iten bu kitapla siz de hayatta kalma mücadelesine giren çocukların derinden etkileyen hikayesiyle baş başa kalacaksınız.
Günün köşe yazısı
ABD veya AB... Hiç farketmiyor. Bunlar dost olmayı bilmedikleri gibi, doğru dürüst düşman olmayı da beceremiyorlar. Sadece sallıyorlar. Boş geçtikleri gün yok. Ya tehdit, ya blöf, ya hakaret. Bu ülkelerin, Türkiye’den başka bir dertleri yok mu? Yetti artık yahu. Kabak tadı verdiler. Rauf Tamer'in köşe yazısı...
27 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: İlişkilerinizde ani çıkışlar yapmayın ve bekleyin. Duygusal konularda yanlış anlaşılabilirsiniz. Beklediğiniz tekliflerin gecikmesi sizde sıkıntı yapacaktır. Ortak proje ürettiğiniz arkadaşlarınızla sorunlar yaşayabilirsiniz.
- BOĞA: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Ay’ın konumu, mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor.
- İKİZLER: Sosyal hayatınızda yenilenmeler söz konusu. Çocukları olanlar, onların eğitimleri ile ilgili bazı gereksiz problemler üzerinde yoğunlaşabilir. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmalısınız.
- YENGEÇ: Ailenizle ilgili sorunları abartmadan çözmelisiniz. Dostlarınızla aranızda istenmeyen pürüzler ortaya çıkabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Mantıklı ve sakin olmalısınız.
- ASLAN: Arkadaşlarınızın olumsuz davranışları sizin işinize yarayabilir. Daha önce göremediğiniz bazı huyları onları ele verecek. Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacaktır. Dostlarınızın size önereceği fikirler var.
- BAŞAK: Sizi sıkan durumlardan uzaklaşın. Her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartları daha fazla düşünmemelisiniz. Güven ihtiyacı içindesiniz.
- TERAZİ: Çevre koşullarını gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz. Yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz. Dengelerinizi istemeden zorlayabilirsiniz, dikkat.
- AKREP: Duygularınızın önde olduğu bir gün. Her alanda kendinizi göstermek isteseniz de olaylar sizi zorluyor. Çevrenizin kuşatılmış gibi olması kimsenin suçu değil. Her duygu için ödün vermek zorunda kalıyorsunuz.
- YAY: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamayabilirsiniz. Çünkü sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Partnerinizin davranışlarından farklı anlamlar çıkarmayın.
- OĞLAK: İşinizle ilgili verdiğiniz sözleri zamanında yerine getirin. Çünkü, çalışma hayatında buna benzer iş disiplinleri, kişinin performansı ile direkt bağlantılı olan parametrelerdir. Yediklerinize dikkat edin.
- KOVA: Seyahatlerinizi ertelemek zorunda kalabilirsiniz. İşiniz konusunda hatalara meydan vermeme mücadelenizin size nelere mal olduğunu kimse bilemez. Hiç kimseyi anlatma çabası içinde olmayın. Gizli yatırımlarınız söz konusu.
- BALIK: İşinizde duygusal doyum sağlamak istiyorsanız, yanlış gündesiniz. Çevrenizin dertlerini dinlemekle yetinin. Partnerinizin size göre hoş olmayan tavırlarını büyütüyorsunuz. Her şeyi geride bırakmalısınız.