Güne Başlarken | 27 Kasım 2019

Bankalararası piyasada 27 Kasım günü saat 08.05 itibariyle dolar 5,77 TL’den işlem görürken, euro ise 6,35 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak yağışlı 16

27 Kasım 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Yakın dostlarınızla birlikte iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bugün bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız. Olayların sonrasını görmeden hiçbir olaya evet demiyor ve haklı siz oluyorsunuz.

BOĞA: İdeallerinize bağlı yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Güveneceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Sonuçlar çok önemli.

İKİZLER: Ay, karşıt burcunuz Yay’da ilerlerken aşk yaşantınıza romantizm getiriyor. İlişki içinde olduğunuz kişilerin olumlu etkilerini üzerinizde hissedeceksiniz. Partnerinize isteklerinizi yaptırma konusunda başarılı olacaksınız.

YENGEÇ: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Bugün, duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin desteklerini hissedeceksiniz. Kuşkucu tavırlarınızla olayları değerlendiriyorsunuz.

ASLAN: Ortak çalışmalara olumlu baktığınız bugün önce ince detayları gözden geçirmelisiniz. Güven duygusunun yarattığı motivasyon gücü aynı zamanda başarılı olma konusunda size büyük destek veriyor.

BAŞAK: Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün dengelerinizle başınız dertte. Mesleki konularda disiplinli davranmakla birçok başarıyı anında garantileyebilirsiniz.

TERAZİ: Çevrenizle paylaşmak adına yaptığınız çalışmaların ödülünü beklemek hakkınız. Yeni fikirler başlangıçta cazip gelse bile sonradan kabul edemiyorsunuz. İlişkilerinizde yanlış konular üzerinde yoğunlaşmamalısınız.

AKREP: Bugün olayları yargılamak yerine temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. Yatırımlar konusunda inatçısınız.

YAY: Maddi konularla ilgili bazı gizlilikler söz konusu. Bugün Ay, bağımlı olduğunuz konularda sizi daha yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok daha iyi takip ediyorsunuz.

OĞLAK: Beraberliğinizi kişisel kazançlarınızla birlikte değerlendirmeniz gerekebilir. Bulunduğunuz ortamlarda birçok kişinin gözü üzerinizde olacak ve siz özgüveniniz gelişmiş olduğu için olayları rahat çözüyorsunuz.

KOVA: Uçuk yönlerinizi sizden daha iyi bilen yok. Bugün katılacağınız toplantılarda oto kontrolü korumanız çok önemli. Yakın ilişkilerinizde istediğiniz desteği sağlarken dostlarınız ve arkadaşlarınız tarafından çok seviliyorsunuz.

BALIK: Evinizle ilgili yapacağınız değişimleri ortaya çıkarmadan önce başkalarının fikirlerini alma ihtiyacı içindesiniz. Bugün çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün. Ailede yeni bir yapılanma içinde olabilirsiniz.

Bugün:

1981 yılı UNESCO tarafından Atatürk Yılı ilan edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası başkanlığına Kâzım Karabekir Paşa seçildi.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe dünyaya geldi.

Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya seferine çıktı.

Fransız romancı Alexandre Dumas 71 yaşında öldü.(d. 1824)

Thomas Alva Edison ilk sesli film gösterisini yaptı.

İlk kez kısmi yüz nakli Fransa'nın Amiens kentinde gerçekleştirildi.

Yönetmen Uğur Yücel'in filmi Yazı-Tura, 54. Uluslararası Mannheim Heidelberg Film Festivali'nde Uluslararası Film Eleştiri Ödülü'nü kazandı.

Ne yapsak?

Güldür Güldür Show- BKM

Kayıkhane'de Bekriya Geceleri: Suzan Kardeş- Moda Kayıkhane