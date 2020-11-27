Güne Başlarken | 27 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Yerli aşıda ikinci doz uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı" dedi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde Dilek Sitesi'nde oturan 14 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 23 zanlı hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'Müziğin Oscarları' Grammy ödüllerinde açıklanan adaylıklar sonrası yer yerinden oynadı. İşte müzik endüstrisini birbirine katan o listenin perde arkası... Bu arada Beyonce bu yıl dört Grammy kazanırsa, en çok ödül kazanan kadın şarkıcı unvanını alacak. Beyonce eğer Grammy’deki dokuz adaylığından sekizini kazanırsa, tüm zamanların en çok ödül alan sanatçısı olarak tarihe geçecek.

Güne Dair Notlar

25 Kasım günü saat 7.40'ta dolar x TL euro ise x TL.

Hava durumu ise şöyle: BURSA 1°C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 6°C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ -1°C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ 8°C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu





Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Yıl 1997. 28 Şubat müdahalesinin dumanlarının tüttüğü günler… Ankara’dan kalkan Genelkurmay Başkanlığına ait jet uçağının içinde 20 kadar gazeteciyiz. Genelkurmay’ın Güneydoğu’da PKK ile mücadeleyi yerinde görmemiz amacıyla davet ettiği gazetecilerin büyük çoğunluğu (ben dahil) “güvenlikçi çözüm”ün doğru olmadığını savunuyorduk-

Oral Çalışlar'ın yazısı

Günün kitabı

Odysseia ya da Odesa, Homeros'un ünlü destanlarından biridir. Diğeri de İlyada'dır. Modern Batı kültürünü oluşturan temellerden biridir ve İlyada destanından sonra günümüze ulaşan ikinci en eski Batı edebiyatı örneğidir. Bilim adamları MÖ 8. yüzyılın sonlarında, Anadolu'nun bir kıyı kenti olan İyonya'da oluşturulduğunu tahmin etmektedir.

27 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ: Çevrenizdeki koşulları gözden geçirip iş olanaklarını araştırmalısınız. Kendinize güvenebilirsiniz ama bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecektir. Yenilgiyi kabul etmiyor ve savaşmayı yeğliyorsunuz.

BOĞA: Maddi konularda şartlarınızı zorlamak ve yeni konular gündeme getirmek için her zamanki gibi savaş veriyorsunuz. Kazançlarınızı artırma konusunda hep farklı idealleriniz var. Detaylar önemli olacak.

İKİZLER: Mesleki olayların gündeme gelmesi nedeniyle işe ağırlık vereceksiniz. Yaklaşımlarınızda daha bir kendinize dönük olmanıza rağmen hedefleriniz belirgin olacak Düşüncelerinizde gizemli olmayı tercih ediyorsunuz.

YENGEÇ: İsteklerinizi yaşama geçirirken kendinizi denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz. Bugün olayları daha derin bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız.

ASLAN: Aşkınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile, karşı tarafın sabit düşünceleri sizin isteklerinize kontrol getiriyor. Partnerinizin davranışlarından rahatsız olacak ve duygularınızı saklayacaksınız.

BAŞAK: Bugün motivasyon gücünüz yerinde. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkilerinize de yansıtıyorsunuz. Çevrenizde yaşadığınız değişimler için birçok aktivite ilginizi çekecek. Dikkatinizi dağıtmadan çalışın.

TERAZİ: Duygularınızı ortaya koymaktan yanasınız. Sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Olaylara yaklaşımınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor.

AKREP: Çevrenizde yanlış anlaşılmanız sizi o kadar ilgilendirmiyor. Kendinizin ne olduğunuzu iyi biliyor ve taviz vermek istemiyorsunuz. Başarılarınızı kanıtlama savaşındasınız, bu durum bazıları için önemli olamayabilir.

YAY: Sosyal yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için güzel fırsatlar var. Mantık ve duygu ikilemi yaşadığınız bugün, çevrenizin fikirlerine kayıtsız kalmamalısınız. Çıkacağınız yolculuklar işiniz için önemli olacak.

OĞLAK: Bugün, çevrenize karşı ketum bir tavır içindesiniz. Bazı olayları tekrar tekrar irdeliyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin finans desteğini isteyebilirsiniz. Kısa sürede çözüme ulaşabileceksiniz.

KOVA: Çevreyle ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla sosyal yaşantınız aktif olacak. Kişisel enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için hedeflerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Gerisi kolay olacak.

BALIK: Yaşantınızla ilgili yapıcı kararlar almak üzeresiniz. Konuları ayrıntısıyla düşünmeli ve şartlarınızı doğru sunmalısınız. Her zamanki gibi değişen iş koşullarını lehinize çevirmekte profesyonelce davranıyorsunuz.