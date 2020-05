Güne Başlarken | 27 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

4 günlük zaman diliminde 47.831 kişiye yaptırım uygulandı.

25 ilde, 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 66 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanıyor. 63 ildeki, 395 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı.

Güne Dair Notlar

27 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,74 TL, euro ise 7,38 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 13°C, 18°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya, 17°C, 23°C Batı kesimleri sağanak yağışlı Ankara, 12°C, 24°C Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 13°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu Diyarbakır, 11°C, 30°C Az bulutlu ve açık

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Sabahları ayılmak için tek alternatifin kahve değil. Kahveyi azaltmak için bazı günler güne, zayıflatma özelliği de olan elma sirkesiyle başlayabilirsin.

Uyanır uyanmaz su, bal ve elma sirkesinin küçük bir bardakta karıştırıp içebilirsin. Enerji verir, dinç hissettirir ve ayıltır.

Dikkat etmen gereken tek şey sirkenin miktarını iyi ayarlamak ve bu karışımı her gün içmemek. Fazla sirke, mideye zarar.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Görümce (Kanal D), Kuruluş Osman (ATV), İşler Güçler (Star TV), Benim Adım Melek (TRT 1)

Dizi önerisi: 21 Thunder (2017)

Film önerisi: Hayata Çalım At (Looking for Eric) - Eric Cantona (2009)

Kitap önerisi: Futbol Asla Sadece Futbol Değildir - Simon Kuper

Günlük burç yorumları (27 Mayıs 2020)

KOÇ : İmkansız görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağları ve bireylerinin önemli olduğunu hissedeceksiniz. Bu konuda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.

BOĞA: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çok çabuk hakim olmanız çevrenizde fark yaratıyor ve farkındasınız.

İKİZLER : Enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken kendi düşüncelerinizi uygulamakta ısrarcı olacaksınız. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz.

YENGEÇ: Kinci yönünüz ortaya çıkabilir. Geçmişteki yanlış bir davranış içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir şekilde dersini vermek isteyebilirsiniz.

ASLAN: Mal varlığınızı artıracak köklü isteklerinizi yerine getireceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda epey kararlısınız. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

BAŞAK: Sizi meşgul edecek, masraf yapmanıza neden olacak o kadar çok şey buluyorsunuz ki sizi takip etmek bu dönemde zor olacak. Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor, duruma hakim oluyorsunuz.

TERAZİ : Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini hissedeceksiniz. Bugün, yapmanız gereken işleri bir an önce toparlamalısınız.

AKREP: Kendinize güveniyor ve başlattığınız işlerde kararlı adımlar atıyorsunuz. Paylaşımcı yapınızdan dolayı çevrenizdekilerin sizin fikirlerinizden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.

YAY : Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostlukların pekişeceği ama aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. İletişim kurabileceğiniz, konuşabileceğiniz gerçek bir sevgiliye ihtiyacınız var.

OĞLAK : Kafaca anlaştığınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu günler.

KOVA : Yaratıcılığınızın ve çekim gücünüzün etkisini yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz. Eski fırsatlar yeniden ayağınıza gelecek.

BALIK: İş hayatınızla ortaklıklar paralel ilerliyor. İşinizde yükselmek istiyorsanız doğru insanlarla birlikte olmalısınız. Sosyal çevreniz maddi kazançlarınızı artırmakta size yardımcı olacak. Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.

27 Mayıs gününe damga vuran olaylar

İkinci Dünya savaşı sırasında, Almanların savaş gemisi Bismarck İngiliz hava saldırısıyla batırıldı. 1000'e yakın mürettebat öldü. 1941

Demokrat İzmir gazetesi 1 ay süreyle kapatıldı. 1957

Ankara'da yayımlanan Zafer ve Yenigün gazeteleri ve Ulus gazetesi 1 ay süreyle kapatıldı. Ulus gazetesi yazı işleri müdürü Ülkü Arman, Bülent Ecevit'in bir yazısı nedeniyle 10 ay hapis cezası aldı. 1959

Kamuoyunda 1961 Anayasası olarak bilinen yeni Anayasa Kurucu Mecliste kabul edildi. 1961

Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi açıldı. 1962

Papa suikastı davasında Mehmet Ali Ağca, "Ben Hazreti İsa'yım; Allahın oğluyum" dedi. 1985

Sovyet yazar Aleksandr Solijenitsin 20 yıl Amerika'da sürgünde kaldıktan sonra ülkesine döndü. 1994

Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'na (NATO) üye 16 ülkeyle güvenlik anlaşması imzaladı. 1997

Günün videosu

