Güne Başlarken | 27 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek, tahliye kararı verildi.

Kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında, hakimliğe sevk edilen 28 kişi "Yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinin 25,55 kilometre açığında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türk Hava Yolları (THY), Kabine Toplantısı sonrası alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' kararı alınan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi bilet değişiklik taleplerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 438 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

UEFA, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle İtalya temsilcisi Milan'da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu Ibrahimovic hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Güne Dair Notlar

27 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,28 TL euro ise 10,00 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 18°C Az bulutlu Antalya, 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 7°C, 20°C Parçalı bulutlu Trabzon, 9°C, 12°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 1915’te yaşanan olaylar için daha önceki ABD liderlerinden farklı olarak ilk kez “soykırım” ifadesini kullandı. ABD başkanları geçmişte Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin geleceğini riske atacak ifadelerden kaçınmışlar ve Ermenilerin acılarını paylaşırken dengeli dil kullanmışlardı. Hakan Çelik'in yazısı...

Günün kitabı

Siyah Pantolon - Alişan Kapaklıkaya

Siyah Pantolon hikayesi, Alişan Kapaklıkaya’nın bizzat yaşadığı ve milyonları derinden etkileyen duyguların başında gelmektedir. Anadolu’nun kendi halinde bir köyünde, birçoğumuzun hayatında var olan, yoklukla mücadele eden bir ailenin dramatik öyküsü… Zorluklar içinde büyümeye ve okumaya çalışan bir ailenin çocukları... Eve güçlükle alınan ve kardeşlerin sırayla giyebildiği bir pantolon... Ama gelin görün ki; o kardeşlerden biri, tam da siyah pantolonun sırası kendine geldiği gün cennete gidiyor. Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, sizleri bu kez duygu yüklü bir yolculuğa davet ediyor. Çocuk yaşta vefat eden kardeşi Rafet’in ve Siyah Pantolon’un hikayesini okurken kendinizi sorgulayacak; tüm sevdikleriniz için hayatınızda, en çok da yüreğinizde kocaman bir yer açacaksınız!

27 Nisan günlük burç yorumları