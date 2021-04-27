Güne Başlarken | 27 Nisan 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
27 Nisan 2021, Salı 07:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İpek hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedilerek, tahliye kararı verildi.
Kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında, hakimliğe sevk edilen 28 kişi "Yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinin 25,55 kilometre açığında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türk Hava Yolları (THY), Kabine Toplantısı sonrası alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' kararı alınan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yurt içi bilet değişiklik taleplerinin ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 438 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.
UEFA, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle İtalya temsilcisi Milan'da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu Ibrahimovic hakkında disiplin soruşturması başlattı.
Güne Dair Notlar
- 27 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,28 TL euro ise 10,00 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 9°C, 18°C Az bulutlu Antalya, 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Ankara, 7°C, 20°C Parçalı bulutlu Trabzon, 9°C, 12°C Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 11°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün köşe yazısı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, 1915’te yaşanan olaylar için daha önceki ABD liderlerinden farklı olarak ilk kez “soykırım” ifadesini kullandı. ABD başkanları geçmişte Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin geleceğini riske atacak ifadelerden kaçınmışlar ve Ermenilerin acılarını paylaşırken dengeli dil kullanmışlardı. Hakan Çelik'in yazısı...
Günün kitabı
Siyah Pantolon - Alişan Kapaklıkaya
Siyah Pantolon hikayesi, Alişan Kapaklıkaya’nın bizzat yaşadığı ve milyonları derinden etkileyen duyguların başında gelmektedir. Anadolu’nun kendi halinde bir köyünde, birçoğumuzun hayatında var olan, yoklukla mücadele eden bir ailenin dramatik öyküsü… Zorluklar içinde büyümeye ve okumaya çalışan bir ailenin çocukları... Eve güçlükle alınan ve kardeşlerin sırayla giyebildiği bir pantolon... Ama gelin görün ki; o kardeşlerden biri, tam da siyah pantolonun sırası kendine geldiği gün cennete gidiyor. Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, sizleri bu kez duygu yüklü bir yolculuğa davet ediyor. Çocuk yaşta vefat eden kardeşi Rafet’in ve Siyah Pantolon’un hikayesini okurken kendinizi sorgulayacak; tüm sevdikleriniz için hayatınızda, en çok da yüreğinizde kocaman bir yer açacaksınız!
27 Nisan günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün epey romantiksiniz. İçgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz. Bazı hatalar da kendiliğinden değişecek.
- BOĞA: Yaşamınızla ilgili yeni bir başlangıç arifesindesiniz. Duygusal konulardan uzak kalmaya çalışıyor ve mantıklı şeylere ilgi gösteriyorsunuz. Çevrenin özel istekleri olabilir. Organizasyonlar yaşantınıza renk katıyor.
- İKİZLER: Sizi sıkan olaylardan kendinizi soyutlayamadığınız için enerjinizi kullanırken aşırı uçlarda oluyorsunuz. Mesleki konularda duyarlı davranmak yerine, sizden saklanan olayların arkasındakileri bulabilirsiniz.
- YENGEÇ: Fikir tartışmalarından uzak kalmak istemeyişinizin nedeni, akıl ve enerjinizi doğru kullanıp başkalarına örnek olmak. Bu özelliğinizi hiç kimseye hissettirmemeyi başaracak kadar üstün yetenekleriniz var.
- ASLAN: Hırslı yönlerinizin öne çıkağı bir gün içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor fakat onlara paye vermemek adına susmayı tercih ediyorsunuz. Bazı olaylar, size her konuda ders olabilir, unutmayın.
- BAŞAK: Ay, bugün felsefi yönünüzü ortaya çıkarıyor. İçine kapanık davranacaksınız, sevdikleriniz sizi merak edecek. Yoğun tempo içindesiniz. Birçok işi zincirleme şekilde başarmak zorunda değilsiniz.
- TERAZİ: Gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Gücünüzün farkında oluşunuzla, olaylara yaklaşım tarzınız size farklı bir güven veriyor. Çevrenize meydan okuyorsunuz.
- AKREP: İlişkilerinize çekimser bakıyorsunuz. Şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden rutin işleriniz aksayabilir. Bugün size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için dengeleri kurarken zorlanacaksınız.
- YAY: Çevre faktörlerinden kaynaklanan oluşumlar sizin için önemli olacak. Fikir çatışmaları yaşayacağınız bir gün. Finans konularını lehinize çevirecek donanıma sahip oluşunuz sizin için olumlu bir avantaj.
- OĞLAK: Ay, ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Yapıcı beraberlikler içindesiniz. Bugün enerjinizi yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da yükseltmek istiyorsunuz.
- KOVA: İsteklerinizle karşı tarafı etkiniz altına alacağınız bir gün. Tepe evinizdeki Ay sayesinde direttiğiniz konularda başarılı olacaksınız. Bugün, toplumsal olaylara ağırlık verecek, özel hayat sorunlarını atlamak isteyeceksiniz.
- BALIK: Çevrenizdeki bozulan ilişkileri düzeltme konusunda arabuluculuk yapmak zorunda kaldınız. Yardımseverliğiniz bazen sizin aleyhinize gelişiyor. Bugün her şeyden etkileneceksiniz.