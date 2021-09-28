Güne Başlarken | 28 Eylül 2021
Günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
28 Eylül 2021, Salı 07:20 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ve annesi Ayten Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Ayten Avcı'nın çapraz sorgulaması yapıldığı sırada Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ayağa kalkarak "Bunlar ailecek katil" diye bağırdı. Bu sırada Ayten Avcı fenalaştı ve mahkeme başkanı Şefika Gültekin'i duruşma salonundan çıkardı. Avcı'ya salondakiler tarafından su verildi. Salon dışında fenalaşan Şefika Gültekin de Muğla Adliyesine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kazı çalışmalarının devam ettiği alanda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, servis araçları konusunda sıkıntılar yaşandığını bunda da boş plakaların etkili olduğunu söyledi.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyünde, dün sabah evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Necati Selçuk Gün (33) için arama çalışması başlatıldı.
Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi öncesi İstanbul Boğazı geçişi için kule söküm işlemleri tamamlandı ve gemi Yenikapı açıklarına demirledi.
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja yanardağının püskürttüğü lavlar denize yaklaştı.
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) maruz kalanlarda enfeksiyonu önleyecek bir ilacın 2’inci ve 3’üncü aşama klinik denemelerine başladığını duyurdu.
Güne Dair Notlar
- 28 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,81 TL, euro ise 10,32 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 23°C Doğu kesimleri sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 9°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 17°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 32°C Az bulutlu ve açık
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Akşam TV'de ne var?
Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Baht Oyunu, Star TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: 20.00 Sinema: Baba Parası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı
Günün köşe yazısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım” dedi.
Peki CHP bu duruma ne diyor? Murat Çelik'in yazısı...
28 Eylül günlük burç yorumları
- KOÇ: Yaptığınız işin karşılığını almak ve hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Disiplininiz mükemmel. Birlikte çalıştığınız kişilerin sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsanız egonuzu öne çıkarmanız gerekiyor.
- BOĞA: Maddi konuda ilginç araştırmalar içinde olacak ve özgürlüğünüzü kanıtlayacak ve farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkıp kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız. Yaşamınızı sorguluyorsunuz.
- İKİZLER: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmalısınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
- YENGEÇ: İşinizle ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Ama düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda kararsızlık yaşayabilirsiniz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız. Egonuz yüksek.
- ASLAN: Bugün daha hareketli olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız var. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine, onları sınamalısınız.
- BAŞAK: Ailenizin ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlamamalısınız. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak çözüm bulacaksınız. Düşünceleriniz yoğun.
- TERAZİ: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
- AKREP: Yaşamı akışı içinde değerlendirmeyi öğrenin. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluk yaşamanıza neden olacak. Muhalif tavırlar içine girmeyin.
- YAY: Yalnız kaldığınızda daha verimli olduğunuz halde kalabalıktan kopamıyorsunuz. Bugün, Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor. Karamsar olmamalısınız.
- OĞLAK: Güvensizliğinizi yendiğinizde daha başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışın. Kendi bildiğiniz gibi yaşamak istiyor ve sevdiğiniz kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsunuz.
- KOVA: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermeyin. Onlarla yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmak olmalı.
- BALIK: Yaşam kalitenizi artırmak için yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.