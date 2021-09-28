Güne Başlarken | 28 Eylül 2021

Sen uyurken neler oldu?

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ve annesi Ayten Avcı ile diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Ayten Avcı'nın çapraz sorgulaması yapıldığı sırada Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin ayağa kalkarak "Bunlar ailecek katil" diye bağırdı. Bu sırada Ayten Avcı fenalaştı ve mahkeme başkanı Şefika Gültekin'i duruşma salonundan çıkardı. Avcı'ya salondakiler tarafından su verildi. Salon dışında fenalaşan Şefika Gültekin de Muğla Adliyesine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kazı çalışmalarının devam ettiği alanda, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ikinci lahit bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, servis araçları konusunda sıkıntılar yaşandığını bunda da boş plakaların etkili olduğunu söyledi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyünde, dün sabah evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Necati Selçuk Gün (33) için arama çalışması başlatıldı.

Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi öncesi İstanbul Boğazı geçişi için kule söküm işlemleri tamamlandı ve gemi Yenikapı açıklarına demirledi.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja yanardağının püskürttüğü lavlar denize yaklaştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) maruz kalanlarda enfeksiyonu önleyecek bir ilacın 2’inci ve 3’üncü aşama klinik denemelerine başladığını duyurdu.

Güne Dair Notlar

28 Eylül günü saat 7.35'te dolar 8,81 TL, euro ise 10,32 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 16°C, 23°C Doğu kesimleri sağanak yağışlı Antalya, 20°C, 32°C Az bulutlu ve açık Ankara, 9°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu Trabzon, 17°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı Diyarbakır, 14°C, 32°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Akşam TV'de ne var?

Kanal D: 20.00 Yerli Dizi: Baht Oyunu, Star TV: 20.00 Yerli Dizi: Ada Masalı, ATV: 20.00 Sinema: Baba Parası, FOX: 20.00 Yerli Dizi: Evlilik Hakkında Her Şey, TRT 1: 20.00 Yerli Dizi: Masumlar Apartmanı

Günün köşe yazısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlığa adayım” dedi.

Peki CHP bu duruma ne diyor? Murat Çelik'in yazısı...

28 Eylül günlük burç yorumları