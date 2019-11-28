Güne Başlarken | 28 Kasım 2019

Bankalararası piyasada 28 Kasım günü saat 07.55’de dolar 5,78 TL’den işlem görürken, euro ise 6,36 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Yer yer pus ve sisli 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18

İzmir: Çok bulutlu 19

Adana: Çok bulutlu, öğleden sonra güneşli 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren il geneli güneşli 20

Samsun: Sağanak yağışlı 16

Trabzon: Sağanak yağışlı 17

Erzurum: Karla karışık yağmurlu 3

Diyarbakır: Sağanak yağışlı 13

28 Kasım 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bugün Ay’ın konumu, felsefi anlamda yoğun düşüncelere neden olurken çevrenizi güzelleştirmek için çalışmalar yapacaksınız. Ayrıca iş toplantılarında ve aşk yaşamınızda fiziksel olarak da etkileyici olmak istiyorsunuz.

BOĞA: Bugün heyecanlarınıza neden olacak özel ilişkilerin karşınıza çıkması sizi düşünmeye sevk edebilir. Çünkü yeni bir başlangıç için uygun günlerde değilsiniz. Gireceğiniz topluluklarda tedbiri elden bırakmamalısınız.

İKİZLER: Tartışmaların ve kırıcı konuşmaların olabileceği ortamlardan uzak kalmalısınız. Bugünlerde agresif davranmanıza neden olacak tüm çevre koşulları sizi tahrik edecek. Özel duygular sizin için önemli olacak.

YENGEÇ: Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor ama bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Yeni bir işe başlayanlar için bulundukları ortam çok önemli.

ASLAN: Sosyal yaşamınızda çok romantiksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekecek ve katıldığınız toplantılarda öncelikle sağduyulu davranışlarınızla karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz. Yeni bir proje gündeme gelecek.

BAŞAK: İnandığınız konularda taviz vermeyeceksiniz. Planlarınızı uygularken kibar, ince, zarif ama ısrarcı davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde cevap vereceksiniz. Sabrınız önemli.

TERAZİ: Yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularda daha fazla ilgili olacaksınız. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar için kullanacaksınız.

AKREP: Enerjinizin yüksekliğine diyecek yok doğrusu. Bunun farkındasınız ve maddi konulardaki olağanüstü çabalarınız karşılığını alacaksınız. Bazılarınız yakın dostlarınızla sanatsal gezilere katılabilir.

YAY: Küçük kaçamaklar sizi oyalasa bile sonu gelmeyecek maceralar yüzünden geçici sorunlar yaşamak istemiyorsanız, gireceğiniz ortamlarda oto kontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Bazı eleştirilere maruz kalmak sizi üzebilir.

OĞLAK: Sizin en büyük enerjiniz hayata hırslı ve adanmış bakmanız. Siz her şeyi önce sıkı düşünür sonra hareket edersiniz. Düşünce mekanizmanız daha da hız kazanabilir. İş hedeflerinizi üst noktalara taşımak istiyorsunuz.

KOVA: Başkalarının davranışları altında sahte sevgi gösterisi olabilir. Olayların analizini yapacak kadar sezginizin yüksek. Çevrenize bu özelliğinizi hissettirmek istemiyorsunuz. Rakiplerinizin farkındasınız.

BALIK: Duygusal coşkularınız ve yaratıcılığınız yine ön planda. İlişkinizi abartmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacaksınız. Bazılarınız partnerleriniz için olumlu çaba içinde olacaksınız. Eski dostlarınız gündemde olacak.

Bugün:

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Futbolda ilk Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Fenerbahçe, rakibini 2-0 yendi.

Arnavutluk Osmanlı'dan bağımsız oldu.

İlk nüfus sayımı yapıldı (13.648.270).

Vatikan Devlet Başkanı Papa II. Jean Paul resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Can Bartu İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu. Bartu, 11 Temmuzda Lazio takımıyla anlaşmış; ancak Bartu'nun askerliği nedeniyle bu transfer gerçekleşememişti.

Ne yapsak?

O Ses Türkiye- Maltepe Üniversitesi Yerleşkesi

Bir delinin hatıra defteri- Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi