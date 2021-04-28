Güne Başlarken | 28 Nisan 2021

Sen uyurken neler oldu?

Adana'da çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'yi (4) öldürmekten yargılanan Selma Cice (30), 'Çocuklarını kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında son kez savunması alınan Selma Cice'nin "Gerçekten isteyerek çocuklarımı öldürmedim. Ben çocuklarını öldürecek biri değilim. Ben cani anne değilim" demesi dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel’in kayınpederi Cemal Sever hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 3 eve sıçrayan yangına itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale ediliyor.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 38. haftasında evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla geçti.

Rusya Federal Tekelcilikle Mücadele Servisi (FAS), ABD'li teknoloji devi Apple şirketine, Rus antitekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 12 milyon 88 bin dolar (906 milyon ruble) ceza verdi.

Çalışan kadınlar hem çocuk büyütüyor hem de aile bütçelerine katkı sağlamak için büyük emek harcıyor. Sosyal güvenlik sistemimiz de bu kapsamda kadınlara önemli avantaj sağlıyor. Bunlardan biri de 6 yıla kadar prim kazanmaya bir başka ifadeyle erken emekli olmaya imkan tanıyan doğum borçlanması...

Güne Dair Notlar

28 Nisan günü saat 7.40'ta dolar 8,22 TL euro ise 9,93 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 11°C, 22°C Parçalı bulutlu Antalya, 18°C, 25°C Az bulutlu ve açık Ankara, 11°C, 25°C Parçalı bulutlu Trabzon, 10°C, 17°C Parçalı az bulutlu Diyarbakır, 11°C, 30°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün köşe yazısı

12 Eylül askeri darbesi döneminde Mamak Cezaevi’ndeki koğuşumuzun çavuşu yani komutanı akşam sayımına geldiğinde emretti:

“Başlar bir tarafta, ayaklar bir tarafta olacak. Birlik beraberlik gerek.” Koğuş çok kalabalık olduğu ve yer yetmediği için başlar-ayaklar ters gelecek şekilde yatıyor bu şekilde yatağa sığmaya çalışıyorduk. ‘Birlik beraberlik’ emri gelince artık en azından sayımlarda o şekilde yatıyormuş gibi görünüyorduk. Oral Çalışlar'ın yazısı...

Günün kitabı

1984 - George Orwell

1984, hiç kuşkusuz 20. yüzyılda yazılmış en güçlü metinlerden biridir. Orwell’in 1949’da yayımlanan karşı-ütopyacı romanı, kâbusu andıran bir gelecek vizyonuyla her kuşaktan okuru derinden etkilemiştir. 1984, dünyanın sürekli birbiriyle savaş halindeki üç totaliter devletin egemenliği altında bulunduğu düşsel bir gelecekte geçer. Her şeyin devlet tarafından denetlendiği belleksiz ve muhalefetsiz bir toplum tehlikesine karşı sarsıcı bir uyarıdır. Etkisi yayımlanışının üzerinden geçen yetmiş yılda hiç azalmadığı gibi daha da artan roman, bugün kolektif belleğimize kazınmıştır adeta. Bunda çeşitli sinema, televizyon ve sahne uyarlamalarının yanı sıra başka yapıtlara ilham vermesinin de rolü büyüktür. Geçen yüzyıldan başka hiçbir roman, gücünden bir şey yitirmeden bu denli göz önünde olmamıştır. Bugün 1984’e atıfta bulunmadan totaliter rejimlerden, propagandadan, gözetlemeden ve gerçeğin saptırılmasından söz etmek neredeyse imkânsızdır. Roman ayrıca popüler kültüre “Büyük Birader”, “çiftdüşün”, “düşünsuç”, “yenikonuş”, “Düşünce Polisi”, “101 No’lu Oda” gibi terimlerden oluşan bir sözdağarı armağan etmiştir.

28 Nisan günlük burç yorumları