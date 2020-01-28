Güne Başlarken | 28 Ocak 2020

Bankalararası piyasada 28 Ocak günü saat 07.47’de dolar 5,94 TL’den işlem görürken, euro ise 6,56 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç)ile Adana, Mersin ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde Balıkesir’in batı ilçeleri ile Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde, Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bugün sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ankara: Aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu 1°C, 5°C

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7°C, 11°C

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 10°C, 16°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 6°C, 15°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor 10°C, 16°C

Samsun: Parçalı bulutlu 9°C, 16°C

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 7°C, 14°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -11°C, 0°C

Diyarbakır: Az bulutlu -4°C, 10°C

28 Ocak 2020 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz iş ve hobilerde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz epey yüksek.

BOĞA: Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.

İKİZLER: Enerjinizi kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyorsunuz. Sadece sizinle aynı düşünceyi paylaşanlara taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın.

YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Bugün sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestij konusunda güven arayışı içindesiniz.

ASLAN: Karşılıklı güvene bağlı ilişkilerin gündem kazanmasıyla kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışverişi yaşayacaksınız. Gizliliği tercih ediyorsunuz.

BAŞAK: Çevrenizle ilişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz bugün yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliğini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.

TERAZİ: Başlattığınız işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün. Sakin bir tavır sergileyin.

AKREP: İyi niyet elçisi gibi dolaşmanız bazılarının sizi kıskanmasına neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız. Güven duygunuz mükemmel.

YAY: Gizli duyguların sizi esir etmesine izin vermeyin. Araştırdığınız konularda elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz. Yenilenmeye ihtiyacınız var.

OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi denemelisiniz.

KOVA: Sabit düşündüğünüz konulara yoğunlaşıp başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız. Düşünceleriniz merak ediliyor.

BALIK: Güçlü egonuz yüzünden ikilem yaşadığınız bugün olaylara alıngan yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine yaratıcılığınız konusunda farklı konulara yoğunlaşmalısınız. Enerjiniz güzel.

Günün Haydar Dümen sorusu

Dr. Haydar Dümen, cinsellikle ilgili sorularınızı yanıtlıyor. İşte günün sorusu:

7 aylık evliyim ama her ilişkiye girdiğimizde ağrı hissediyorum. Zevk denen şeyle hiç tanışmadım. Ne yapmalıyım?

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Bugün;

Yavuz Sultan Selim'in başında bulunduğu Osmanlı ordusu, Kahire'ye girdi. 1517

Lev Troçki Sovyetler Birliği'nde Kızıl Ordu'yu kurmaya başladı. 1918

Albert Einstein evrenin ölçülebileceğini öne sürdü. Bilim dünyasında bir tartışma başlattı. 1921

İzmit ilinin adının Kocaeli olarak değiştirilmesi İçişleri Bakanlığı’nca onaylandı. 1923

Japonlar Şanghay'ı işgal etti. 1932

İstanbul Tramvay Şirketi 1.570.000 liraya devletçe satın alındı. 1939

Personel Kanunu açıklandı; en yüksek maaş 2 bin lira olacak. 1956

Çukurova'da sel oldu. 200 bin portakal ağacı sel altında kaldı, bir mensucat fabrikasını sel bastı. Zararın 5 milyon TL olduğu tahmin ediliyor. Bölgede yiyecek sıkıntısı başladı. 1959

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan öldürüldü; saldırıyı "Ermeni Katliamı Adalet Komandoları" örgütü üstlendi. 1982

Amerikan uzay mekiği Challanger kalktıktan 72 saniye sonra patladı; mekikte bulunan 7 kişi öldü. 1986

Promosyon Yasası yürürlüğe girdi. Süreli yayın kuruluşları kültürel amaçlar dışında promosyon yapamayacak. 1997

Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasını ve para biriminin ''Yeni Türk Lirası'' olmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi 2004

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