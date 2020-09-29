Güne Başlarken | 29 Eylül 2020

Sen uyurken neler oldu?

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ta bir Türk askerinin şehit olduğunu açıkladı.

Ünlü Japon aktris Yuko Takeuchi, Tokyo'da yaşadığı apartmanda eşi tarafından ölü bulundu. Japon medyası, Takeuchi'nin intihar sonucu yaşamını yitirdiğinin düşünüldüğünü duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi transfer etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türkiye turizminde bu yılın ilk 8 ayında 9 milyon 271 bin 660 toplam ziyaretçi rakamına ulaşıldığı açıklandı. İlk 8 ayda en çok ziyaretçi Almanya'dan gelirken, yurt dışından gelen ziyaretçiler ağustos ayında en çok Antalya'yı tercih etti.

Trump, milyonlarca dolar vergi ödediğini belirterek, "Benim sahip olduğum sıra dışı malvarlıklarına bakarsanız ki yalancı basının böyle bir serveti yok, varlıklarımın değeri ile karşılaştırıldığında çok az borcum olduğunu göreceksiniz" dedi.

Güne Dair Notlar

29 Eylül günü saat 7.07'de dolar 7, 83 TL, euro ise 9, 14 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Antalya, Ankara, Trabzon, Diyarbakır,

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

İnsanlığın uzun tarihi boyunca kadınlara yönelik yapılmış olan hangi araştırmanın doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Hiç mi? Bu kitabın yazarı Clarissa P. Estés de aynı şeyi düşünmüş olacak ki kadınları çözümleme noktasında sunduğu farklı önermeler ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Kadınların, içlerindeki doğal sese kulak vermelerini öğütleyen eser, kadının varoluşu ve toplumdaki yerini derin bir anlam ve üslup ile ele alıyor. Bunu yaparken de kadınları, kurtlar ile özdeşleştiriyor.

Yazar, bu noktada her iki varlığı da son derece güçlü, yavruları ve eşlerine bağımlı, değişen koşullara ayak durmak zorunda kalan ve çoğunlukla yanlış anlaşılıp, ezilen, hor görülen, aldatılan ve tacize uğrayan karakterler olarak tabir ediyor. Bu sebeple de kitaba “Kurtlarla Koşan Kadınlar” ismini veriyor. Siz de kadınları anlama noktasında bu güne değin yapılan tüm çalışmaları geride bırakıp, kalıpları yıkacak sıra dışı bir deneyime hazırsanız, bu kitap tam da bunun için biçilmiş bir kaftan! Fiyatı: 38 TL.

Günün şarkısı

Günlük burç yorumları (29 Eylül 2020)

KOÇ: Güçlü kararlar verebilecek bir gündesiniz. Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi ilgilendirmemeli. Sorumluluklarınızı yerine getirmesini biliyorsunuz.

Güçlü kararlar verebilecek bir gündesiniz. Kişiliğinizle çevrenizi olumlu bir şekilde etkileyeceksiniz. İş yaşamınızda aksayan durumlar sizi ilgilendirmemeli. Sorumluluklarınızı yerine getirmesini biliyorsunuz. BOĞA: Duygularınızı frenlemede üzerinize yok. Onun davranışlarındaki farklılığı hissediyor, anlamak istemiyorsunuz. Yalnız kalmak istemeyeceksiniz. Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası. O, sizden haber bekliyor.

Duygularınızı frenlemede üzerinize yok. Onun davranışlarındaki farklılığı hissediyor, anlamak istemiyorsunuz. Yalnız kalmak istemeyeceksiniz. Sevdiğiniz kişiyi aramanın tam sırası. O, sizden haber bekliyor. İKİZLER: Yaşam dengelerinizde aksaklıklar çıktığı zaman sıkıntınız artıyor. Bugün birçok sorunu toptan çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz iş başarınızı olumlu yöne taşıyabiliyor.

Yaşam dengelerinizde aksaklıklar çıktığı zaman sıkıntınız artıyor. Bugün birçok sorunu toptan çözmek zorunda kalabilirsiniz. Doğuştan araştırmacı bir ruha sahip oluşunuz iş başarınızı olumlu yöne taşıyabiliyor. YENGEÇ: Arzularınıza gem vuramazsınız. Bugün farklı şeyler yapmanız için Ay Balık’ta ve size her türlü desteği veriyor. İsteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Motivasyona ihtiyaç duyuyorsunuz.

Arzularınıza gem vuramazsınız. Bugün farklı şeyler yapmanız için Ay Balık’ta ve size her türlü desteği veriyor. İsteklerinizi gerçekleştirmelisiniz. Kendinizi sessizce savunan bir yapınız var. Motivasyona ihtiyaç duyuyorsunuz. ASLAN: Bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanmak istiyorsunuz. Korkularınızı bir an önce yenmelisiniz. Maddi konularla ilgili bazı gizlilik söz konusu olabilir. Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz.

Bazı sorunlarınızı erteleyerek zaman kazanmak istiyorsunuz. Korkularınızı bir an önce yenmelisiniz. Maddi konularla ilgili bazı gizlilik söz konusu olabilir. Özgürlüğünüzü korumak için elinizden geleni yapıyorsunuz. BAŞAK: Yaşam süreci içinde kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz. Bugün, sezgilerinizi doğru kullanmalı, düşüncelerinizi farklı konulara yoğunlaştırmalı ve sakin olmalısınız.

Yaşam süreci içinde kendinizi ispat etmek istediğiniz konularda yeni başlangıçlar yapmayı hedefliyorsunuz. Bugün, sezgilerinizi doğru kullanmalı, düşüncelerinizi farklı konulara yoğunlaştırmalı ve sakin olmalısınız. TERAZİ: Çalışma hayatında hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Sabırlı ve sessiz kalmakla birçok sorunu biriktirmek sizi sıkacaktır.

Çalışma hayatında hassas ve alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli olacak. Sabırlı ve sessiz kalmakla birçok sorunu biriktirmek sizi sıkacaktır. AKREP: İdealist yapınızı çok fazla zorlamayın. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve sizi aşmaya başladı. Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalarda sürtüşmeler söz konusu. Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz.

İdealist yapınızı çok fazla zorlamayın. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor ve sizi aşmaya başladı. Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalarda sürtüşmeler söz konusu. Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz. YAY: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bu dönem, her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlardan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bu dönem, her türlü şartı gözden geçirmeli ve duygusal bağlardan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. OĞLAK: Gücünüzün farkında olmanıza rağmen hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor. Farklısınız.

Gücünüzün farkında olmanıza rağmen hırslı yapınızı daha da körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor. Farklısınız. KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için çevreniz kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine fırsatları değerlendirmelisiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için çevreniz kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine fırsatları değerlendirmelisiniz. BALIK: Duygularınızı ortaya koyacaksınız ve karşı cinsin ilgisi üzerinizde olacak. Evinizle ilgili değişimler söz konusu. Enerjiniz çevreniz tarafından takdir ediliyor. Kendinizi aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz.



