Güne Başlarken | 29 Haziran 2020

Sen uyurken neler oldu?

Sağlık Bakanı Koca, 28 Haziran 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 48 bin 309 olurken, bin 356 yeni tanı konuldu. Bugün 15 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 97'ye yükseldi. Son 24 saatte bin 413 kişi iyileşti.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'da YKS sınavı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı.

Güne Dair Notlar

29 Haziran günü saat 7.17'de dolar 6, 86 TL, euro ise 7, 71 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 21°C, 31°C Az bulutlu ve açık Antalya, 25°C, 36°C Az bulutlu ve açık Ankara, 18°C, 32°C Az bulutlu ve açık Trabzon, 21°C, 26°C Gök gürültülü sağanak yağışlı Diyarbakır, 21°C, 38°C Az bulutlu ve açık

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Peynirli börekten bıkanlara farklı börek önerisi

Diğer börek tariflerini unutturan bir lezzet: Tavuklu börek

Tavuklu börek malzemeleri

5 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağı

1 çay bardağı su

İç harcı için:

3-4 tavuk pirzola

2-3 domates

1 kuru soğan

2 sivri biber

2 dal maydanoz

2 dal dereotu

Tuz

Pul biber

Karabiber

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yumurta

Susam

Tavuklu börek yapılışı

Tavuğu haşlayın ve bir kaba alarak soğuduktan sonra küçük parçalara ayırın. Üzerine kabuklarını soyduğunuz ve küp şeklinde doğradığınız domatesleri ve soğanı ilave edin. Ardından ince ince doğradığınız biberleri, maydanozu, dereotunu, baharatları, tuzu ve sıvı yağı ekleyip iyice karıştırın. Sosu için, bir kaba sıvı yağı ve suyu koyup karıştırın. Yufkaları tek tek soslayarak ikiye katlayın, tekrar üzerine yağ sürün. Yufkanın geniş kenarına tavuklu harçtan koyup rulo şeklinde sarın. Ilık hazırlanan yufkaya gül şekli verip, yağlanmış tepsinin ortasına yerleştirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp, gül şekli verdiğiniz yufkanın etrafına dolayın. Üzeri için yumurta sarısını ve sıvı yağı karıştırıp böreğin her yerine sürün. Böreklerin üzerine susam serpip, önceden ısıtılmış 185 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Yüz Numaralı Adam (Kanal D), Gençliğim Eyvah (ATV), Görevimiz Tehlike 4 (Star TV)

Film önerisi: Onur Savaşı (2012)

Kitap önerisi: Aldous Huxley - Algı Kapıları-Cennet ve Cehennem

Günlük burç yorumları (29 Haziran 2020)

KOÇ: Büyük rakamlar peşindesiniz ama beklentileriniz boşa değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen önleyemediğiniz kuruntular yüzünden sorunları abartıyorsunuz. Ev kazalarına dikkat!

Büyük rakamlar peşindesiniz ama beklentileriniz boşa değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen önleyemediğiniz kuruntular yüzünden sorunları abartıyorsunuz. Ev kazalarına dikkat! BOĞA: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alırsınız.

İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz tepki alırsınız. İKİZLER: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.

Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyor. Seçimleriniz konusunda yapacağınız tercihler için yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız. YENGEÇ : Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.

: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Hareketi seviyorsunuz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. ASLAN: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey.

Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri. Farklı olmak güzel bir şey. BAŞAK : Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acıdan korkup geriye çekiliyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın.

: Sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acıdan korkup geriye çekiliyorsunuz. Sinir siteminizin hassas olduğunu unutmayın. TERAZİ: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz. AKREP : Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları başarıyla sonuca götüreceksiniz. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem verin.

: Duygusal takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları başarıyla sonuca götüreceksiniz. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem verin. YAY : Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak için üstün bir çaba sarf ediyor ve ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da çevreniz sizi düşünsün.

: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. Sağduyulu olmak için üstün bir çaba sarf ediyor ve ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın, biraz da çevreniz sizi düşünsün. OĞLAK: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bugün hem yeniliğe hem de hatalara açıksınız.

Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bugün hem yeniliğe hem de hatalara açıksınız. KOVA: Maddi konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantıklı ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Ay’ın verdiği etkilerle kişisel deneyiminizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

Maddi konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantıklı ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Ay’ın verdiği etkilerle kişisel deneyiminizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. BALIK: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelemeyin.

29 Haziran gününe damga vuran olaylar

"Küçük Prens"in yaratıcısı Fransız romancı ve pilot Antoine Saint-Exupery doğdu. 1900

Fenerbahçe, İşgal Kuvvetleriyle oynadığı "General Harrington" kupasını kazandı. 1923

Zaro Ağa 157 yaşında öldü. Otopsi yapıldı; beyni, kalbi, ciğerleri bilimsel araştırma amacıyla çıkarıldı. 1934

Eylül 1938'de kurulan Hatay Devleti Meclisi Türkiye'ye katılma kararı aldı. 1939

Amerikalı oyun yazarı Arthur Miller ile Aktris Marilyn Monroe Londra'da evlendiler. 1956

Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan "Çocuklara çatal tutması değil, Cenab-ı Hakk'a şükür duası öğretilecek" dedi. 1974

Anayasa Mahkemesi, yurtdışındaki örgütlerini kapatması için Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihtarda bulundu. 1976

İsrail Lübnan'ı işgal etti. 1982

Arjantin Batı Almanya'yı 3-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu. 1986

Cezayir Devlet Başkanı Muhammed Budiaf öldürüldü. 1992

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ankara'nın Hitit Güneşi amblemini değiştirdi. Ankara'nın yeni amblemi cami oldu. 1995

Endonezya'da içinde 500 yolcusu bulunan bir feribot battı, kazada kurtulan olmadı. 2000

İzmirli balet Oğulcan Borova 7.New York Uluslararası Bale Yarışması'nda dünya şampiyonu oldu. Altın Madalya kazandı. 2003

Kanada parlamentosu eşcinsel evlilikleri mümkün kılacak yasayı onayladı. Kanada, Belçika ve Hollanda'dan sonra dünyada eşcinsel evliliklere izin veren üçüncü ülke oldu. 2005

Terörle Mücadele Yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2006

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