Güne Başlarken | 29 Mart 2020

Sen uyurken neler oldu?

Futbolcular ve sanatçılar, corona virüs sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan ailelere yardım eli uzattı. Sanatçı Haluk Levent aracılığıyla harekete geçen birçok ünlü isim, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulundu.

İletişim Başkanlığı’nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının, 630 bini geçtiği, 29 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 138 binden fazla kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Ünlü eski kaleci Rüştü Reçber'in corona virüs testi pozitif çıktı. Işıl Reçber, Instagram hesabından corona virüs testi yaptırdıklarını ve kendisiyle çocuklarının test sonucunun negatif çıktığını, Rüştü Reçber'in test sonucunun ise pozitif olduğunu duyurdu.

Güne Dair Notlar

29 Mart günü saat 7.08'de dolar 6,46 TL euro ise 7,21 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 8°C, 10°C Parçalı bulutlu yer yer sisli İzmir, 11°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Antalya, 13°C, 19°C Çok bulutlu sağanak yağışlı Ankara, 8°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı Trabzon, 9°C, 13°C Gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu Diyarbakır, 9°C, 15°C Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Güne nasıl sağlıklı başlanır?

Yeni uyandığında yüzün çok şiş görünüyorsa kendini kötü hissedersin. Ayılmayı ve şişliğin inmesini beklersin. Bu şişliğin inmesi bazen saatler sürebilir. Yüz şişliğinin birçok nedeni var. Uyurken vücuttaki suyun suratta birikmesi, çok tuz ve alkol tüketimi, aşırı sıvı tüketimi, asitli içecekler ve daha onca neden. Peki yüz şişliğinin önüne nasıl geçilir?

Alınabilecek ilk doğal çözüm, uyurken suyun suratta birikmemesi için başını yükseltmek olabilir. Buna rağmen yine de yüz şişiyorsa, müdahale etmek gerekir.

Yeşil çay, sıkılaştırma özelliği ile şişliklerinizi 10 dakika içerisinde giderir.

Sabahları yüzü soğuk suyla yıkamak ya da soğuk süte batırılmış pamukla tüm yüzü 3-4 kez üst üste sildikten sonra 15-20 dakika beklemek işe yarar.

Spesifik olarak göz altları şişiyorsa, göz altı maskesi kullanılabilir.

Eğer tüm yüz şişmişse soğuk suyla yıkadıktan sonra buz kompresi yapıp dairesel hareketlerle masaj yapmak da şişliğin inme süresini azaltacaktır.

Yüzüne soğuk su ya da buz değmesini sevmiyorsan alternatif çözüm olarak yeşim taşı ya da pembe kuvarstan yapılan aletlerle masaj da yapabilirsin.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Çok Güzel Hareketler 2 Kolaj (Kanal D)

Dizi önerisi: Fringe (2008-2013 5 sezon)

Kitap önerisi: Sonsuza Kadar- Susanna Tamaro

Oyun önerisi: Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Günlük burç yorumları (29 Mart 2020)

KOÇ: Risk alma konusunda acele etmeyin. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Güçlü kişilerin varlığı sizi huzursuz edebilir.

Risk alma konusunda acele etmeyin. Sonradan fikir değiştireceğinizi düşünerek kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Güçlü kişilerin varlığı sizi huzursuz edebilir. BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Sabırlı davranışlarınızla engeller kalkacak.

Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve onları idare ederken ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Sabırlı davranışlarınızla engeller kalkacak. İKİZLER: Gün içinde fazla hareketli davranarak çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayanlarla aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.

Gün içinde fazla hareketli davranarak çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayanlarla aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız. YENGEÇ: Aşk duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Duygularınızda yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız.

Aşk duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Duygularınızda yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız. ASLAN: İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecekler. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri hoşunuza gidecektir.

İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyecekler. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri hoşunuza gidecektir. BAŞAK: Düşüncelerinizi gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz. Çevrenize esprili davranmak istiyor ve önleyemediğiniz duygularınız yüzünden dilinizi sivri kullanıyorsunuz. Bugün sır saklama eğilimindesiniz.

Düşüncelerinizi gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz. Çevrenize esprili davranmak istiyor ve önleyemediğiniz duygularınız yüzünden dilinizi sivri kullanıyorsunuz. Bugün sır saklama eğilimindesiniz. TERAZİ: Maddi gerginlikler yaşayabilirsiniz. İşte belirgin bir canlılık mevcut. Düşüncelerinizi gizleme ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. Yine de ikilem yaşıyorsunuz.

Maddi gerginlikler yaşayabilirsiniz. İşte belirgin bir canlılık mevcut. Düşüncelerinizi gizleme ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün. Yine de ikilem yaşıyorsunuz. AKREP : Güç ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacaktır.

: Güç ve yeteneğinizin farkındasınız ve bugün kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabası içinde olmanıza rağmen farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacaktır. YAY: Çevrenizdeki kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınma duygusu içinde arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.

Çevrenizdeki kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınma duygusu içinde arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. OĞLAK: Bugün, arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmayın. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz.

Bugün, arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmayın. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz. Kendinize güvenmelisiniz. KOVA: Büyük başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içinde olacağınız bugün dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak.Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız.

Büyük başarılara hazır olun. Yeni bir planlama içinde olacağınız bugün dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak.Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız. BALIK: Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak. Sadece işlere odaklanmalısınız.

29 Mart gününe damga vuran olaylar

1430 - Osmanlı Orduları, Selanik ve İyonya'yı fethetti.

1461 - İngiltere tahtı için yapılan Güller Savaşı'ında, York Hanedanı'ından IV. Edward, Lancaster ailesinden VI. Henry'yi Towton savaşında yendi.

1903 - Marconi'nin telsiz sistemi aracılığıyla, Londra ve New York arasında düzenli haber akışı başladı.

1938 - Harp Okulu Mahkemesi, Nâzım Hikmet'i 28 yıl hapse mahkûm etti.

1950 - Nâzım Hikmet, Bursa Cezaevinde açlık grevine başladı.

1957 - Kıbrıs'ta gerginliğin tırmanması üzerine, Ada'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

1966 - Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreterliği'ne getirildi. Brejnev, ABD'nin Vietnam politikasını kınadı.

1968 - Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

1973 - Vietnam Savaşı: ABD'nin son birlikleri de Güney Vietnam'dan ayrıldı.

1979 - Uganda'da İdi Amin rejimi askeri darbeyle devrildi. İdi Amin kaçtı.

1982 - Kanada Yasası ile Kanada bağımsızlığını aldı.

1989 - Londra'da dünyanın ilk tüp beşizleri doğdu.

1989 - DYP Siirt Milletvekili Abdülrezzak Ceylan, TBMM'de bir tartışma sırasında vurularak öldürüldü. ANAPSiirt Milletvekili İdris Arıkan, olayın zanlısı olarak tutuklandı.2004 - Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, NATO'ya kabul edildiler.

2005 - Isparta'nın Sütçüler Kaymakamı Mustafa Altınpınar'ın, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına Orhan Pamuk'un kitaplarının kütüphane ve kitaplıklardan ayıklanarak imha edilmesi talimatı verdiği ortaya çıktı. Isparta Valiliği talimatı iptal etti.

2006 - Dünya'nın büyük bir bölümünde gözlemlenen tam güneş tutulması gerçekleşti.

2009 - Türkiye'de yerel seçimler gerçekleşti. AK Parti yüzde 38,39 oy oranıyla birinci parti oldu. CHP yüzde 23,08, MHP ise yüzde 15,97 oranında oy aldı.

2010 - Moskova metrosunda gerçekleştirilen intihar saldırılarında, 40 kişi öldü.











