Güne Başlarken | 3 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 3 Aralık günü saat 07.17’de dolar 5,74 TL’den işlem görürken, euro ise 6,36 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Sisli, parçalı bulutlu -1°C 10°C

İstanbul: Parçalı bulutlu, yağmurlu 7°C, 15°C

İzmir: Parçalı bulutlu 8°C 18°C

Antalya: Az bulutlu 20°C 20°C

Samsun: Çok bulutlu 5°C 16°C

Trabzon: Çok bulutlu 6°C 15°C

Erzurum: Parçalı bulutlu -9°C -1°C

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 1°C 12°C

3 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizdeki değişime karşı huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sinirlisiniz, dikkatli olun.

BOĞA: Potansiyeliniz epey yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal güvene ihtiyacınız var.

İKİZLER: Bugün, enerjinizin düşük olması nedeniyle yapmanız gereken birçok işi yarım bırakabilirsiniz. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız sizi olumsuz etkiliyor.

YENGEÇ: Bugün, değişiklik yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

ASLAN: Duygusal, romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularla ilgili karışık düşünceler içindesiniz. Strese dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artış var ve kendinize güveneceğiniz işler yapacak ve duygusal coşkular yaşayacaksınız.

TERAZİ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş yerine oturuyor. Bugün ince hesaplar ve planlar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz.

AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyon gücünüzü artırırken düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün epey hareketlisiniz. Birçok zincirleme işin üstesinden gelebileceksiniz.

YAY: Duygularınız yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde bazı olaylar çok çabuk düzelecek ve dinginliğe kavuşacaksınız.

OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boşsa çevrenizde ve arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biriyle tanışabilirsiniz. Bugün iletişimde her şey mükemmel.

KOVA: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içindesiniz ve bu durum aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İnatçısınız ve kendi düşüncelerinize değer veriyorsunuz, bu yüzden olayları abartmaya başladınız.

BALIK: Arkadaşlarınızla aranızdaki duygusal bağ güçleniyor. Koruma içgüdünüzün yoğun olacağı bir gün ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Farklı fikirdeki kişilerle aranızda problemler çıkabilir, dikkatli olun.

Bugün:

Sultan II. Selim öldü. 03/12/1574

I. Dünya Savaşı'ndan sonra Londra'da yapılan Müttefik Kongresi sona erdi; Almanya'nın savaş tazminatı ödemesine karar verildi. 03/12/1918

Ekmek otuz para ucuzladı. 03/12/1928

İngiltere ve Fransa, Süveyş'ten çekileceklerini açıkladılar. 03/12/1956

İlk kalp nakli ameliyatını, Güney Afrikalı kalp cerrahı Dr. Christian Barnard, Cape Town'da yaptı; hasta 18 gün yaşayabildi. 03/12/1967

Bülent Ecevit, dört aylık hapis cezasını çekmek üzere Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ne konuldu. 03/12/1981

Bhopal kazası: Union Carbide firmasının Hindistan'da Bhopal'de kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil isosiyanat gazının sızması 18,000 kişinin ölümüne neden oldu. 03/12/1984

Bakanlar Kurulu, Bolu'ya bağlı Düzce ilçesinin il, Kaynaşlı ve Derince beldelerinin de Düzce'ye bağlı ilçe yapılmasına karar verdi. 03/12/1999

BM silah denetçileri ilk kez, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in saraylarından birine önceden haber vermeksizin girdiler. 03/12/2002

Ne yapsak?

Andy Warhol Uniq Expo

Adalet Sizsiniz Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Doğaçlama Tiyatro Ligi BKM Mutfak Çarşı