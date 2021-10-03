Güne Başlarken | 3 Ekim 2021

Sen uyurken neler oldu?

Fransa’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 948 yeni vaka belirlendi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 'çocuk kavgası' nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Demet Kaçan (29) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

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Süper Lig’in 8’inci haftasında Vodafone Park’ta Beşiktaş’a konuk olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Güne Dair Notlar

3 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 8, 86 TL euro ise 10, 27 TL.

Hava durumu ise şöyle:

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

3 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bugün satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Birtakım işleri çevrenizle halletmeniz gerekiyor.

BOĞA: Bilinçaltınız çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın varlığı sizi başkalarına göre daha karizmatik yapıyor. Çevrenizin isteklerine üzülüyorsanız bu konulardan uzak durun.

İKİZLER: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken doğru kararlar peşindesiniz ve sizi zorda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz. Bireysel tarafınız çok güçlü.

YENGEÇ: Retro Neptün’den olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarıda güçlük çekmeyeceksiniz.

ASLAN: Alışkın olmadığınız bir durum söz konusu. Harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmeniz gerekiyor. Savaşçı Mars’ın Terazi’de ilerlemesi, ilişkilerinizde inatçı ve mantıklı yönlerinizi ortaya çıkaracak.

BAŞAK: Gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve çabalarınızı çevre faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz. Başarı sizinle.

TERAZİ: Savaşçı Mars burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz yüksek. Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açıksınız.

AKREP: Görüşeceğinizin kişilerin başarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu çok önemli. Kısa seyahatler söz konusu olabilir.

YAY: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüştüğünüz kişilerin hayallerinden akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Spor yapmak için zaman ayırmalı ve eğlenceli ortamlarda bulunmalısınız.

OĞLAK: İletişim gezegeni Merkür iletişimde size zorlu duygular veriyor. Kısa yolları kapsayan haberler istekleriniz in paralelinde ilerleyecek. Erkek kardeşler ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor.

KOVA: Sizinle aynı düşünceye sahip olanların fikriyle yola çıkmadan önce düşünün. Zamanlamada yaşayacağınız sıkıntıları unutmayın. Para evinizdeki ilham veren gezegen Neptün’ün size vereceği olanakları iyi kullanmalısınız.

BALIK: İş ilişkilerinizi dingin tutun. En küçük kopukluklar performans düşüklüğüne neden oluyor. Burcunuzda geri giden ve ilham veren Neptün, araştırmacı tarafınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olmanızı sağlayacak.