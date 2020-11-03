Güne Başlarken | 3 Kasım 2020
Salı gününden günaydın! Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
03 Kasım 2020, Salı 07:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
- Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 10 bin 287 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 124 ağır, 119 orta, 730 az hasarlı bina tespit edildi.
- İzmir'deki depremde enkaz altında kalan üniversite öğrencisi Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.
- İzmir - Urla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldı, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.
Güne Dair Notlar
- 3 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8, 44 TL euro ise 9, 83 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 17°C Öğle saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 14°C Parçalı az bulutlu Trabzon, 13°C, 18°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 21°C Aralıklı sağanak yağışlı
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Günün kitabı
William Golding- Sineklerin Tanrısı
Dünya klasikleri arasında gösterilen “Sineklerin Tanrısı”, William Golding’in en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Nobel edebiyat ödülü almasıyla ise tüm dünyada büyük üne kavuşan eser, ıssız ada yaşamını bambaşka bir yönden ele alıyor. Karakter analizlerine ve davranışlara odaklanan kitap, saf ve temiz çocukların bile aslında ne kadar vahşileşebileceklerini gözler önüne seriyor. Okuyucuları, davranışlar üzerinde düşünmeye iten bu kitapla siz de hayatta kalma mücaledesine giren çocukların derinden etkileyen hikayesiyle baş başa kalacaksınız.
Günün köşe yazısı
“Bizim şu aşamada ısrarla istediğimiz, yıkılan binaların çevresine meraklı vatandaşlarımızın gelmemesi. Rica ediyoruz, lütfen gelmeyin...” Bu çağrının sahibi, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın.
Dün öğleden sonra telefonla görüştüğüm Aşkın, sahadaki ekipleri koordine ederken yanıtladı sorularımı. Murat Çelik'in köşe yazısı...
3 Kasım günlük burç yorumları
- KOÇ: Bugün, değişik fırsatlar karşısında karar verme güçlüğü yaşayabilirsiniz. Yaşam kalitenizi artıracak konular üzerinde durmanız, bazılarına fazla ters gelebilir. Zamanlama konusunda ölçülü davranmalısınız.
- BOĞA: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı çok seviyorsunuz. Hareketli ve neşeli bir gün. Sezgilerinizde artış var.
- İKİZLER: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Çabuk değişim gösteriyorsunuz.
- YENGEÇ: Bugün düşüncelerinizde kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Enerjini yansıtabileceğiniz kişilerle aynı ortamı paylaşmalısınız.
- ASLAN: Kendinizi, çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş açıdan bakıyorsunuz. Çalışma sisteminizle ilgili yeni süreç başlatmak üzeresiniz.
- BAŞAK: Arkadaşlarınız arasında farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek, değişik fikirler vereceksiniz.
- TERAZİ: Bugün, dengelerinizle başınız dertte. Mesleki konuların ön sıralarda yer alması neticesinde, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermeyin. Ailenizle yaşadığınız birtakım problemleri gözünüzde büyütmeyin.
- AKREP: Güneş burcunuzda ilerlerken duygusal konuda kafanız karışabilir. İstek ve hayalleriniz arasında köprüyü kurmakta zorlanabilirsiniz. Size değersiz görünen bazı şeyler, başkaları için önemli olabilir.
- YAY: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin. Maddi konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre işinizi yönlendirin.
- OĞLAK: Ay İkizler’de ilerlerken derin ve keskin görüşler içindesiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz. Kısa sürede yapmanız geren çok şey olacak. Kendinize güveniyorsunuz.
- KOVA: Yoğun düşünceler içindesiniz ve anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. Yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması mümkün değil. Sezgileriniz mükemmel çalışıyor. Sadece enerjinizi doğru kullanmalısınız.
- BALIK: Siz duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Gün içinde karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Fırsatlar kadar aksilikler de olabilir, unutmayın.