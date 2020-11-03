Güne Başlarken | 3 Kasım 2020

Sen uyurken neler oldu?

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzmir'de 10 bin 287 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 124 ağır, 119 orta, 730 az hasarlı bina tespit edildi.

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan üniversite öğrencisi Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir - Urla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldı, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.

Güne Dair Notlar

3 Kasım günü saat 7.40'ta dolar 8, 44 TL euro ise 9, 83 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 10°C, 17°C Öğle saatlerinde sağanak yağışlı Antalya, 16°C, 25°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Ankara, 3°C, 14°C Parçalı az bulutlu Trabzon, 13°C, 18°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Diyarbakır, 10°C, 21°C Aralıklı sağanak yağışlı

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Günün kitabı

William Golding- Sineklerin Tanrısı

Dünya klasikleri arasında gösterilen “Sineklerin Tanrısı”, William Golding’in en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Nobel edebiyat ödülü almasıyla ise tüm dünyada büyük üne kavuşan eser, ıssız ada yaşamını bambaşka bir yönden ele alıyor. Karakter analizlerine ve davranışlara odaklanan kitap, saf ve temiz çocukların bile aslında ne kadar vahşileşebileceklerini gözler önüne seriyor. Okuyucuları, davranışlar üzerinde düşünmeye iten bu kitapla siz de hayatta kalma mücaledesine giren çocukların derinden etkileyen hikayesiyle baş başa kalacaksınız.

Günün köşe yazısı

“Bizim şu aşamada ısrarla istediğimiz, yıkılan binaların çevresine meraklı vatandaşlarımızın gelmemesi. Rica ediyoruz, lütfen gelmeyin...” Bu çağrının sahibi, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın.

Dün öğleden sonra telefonla görüştüğüm Aşkın, sahadaki ekipleri koordine ederken yanıtladı sorularımı. Murat Çelik'in köşe yazısı...

3 Kasım günlük burç yorumları