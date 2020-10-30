Güne Başlarken | 30 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

Dünyada yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 milyonu geçti.

Almanya’da Bremen Eyalet Mahkemesi, ameliyat sırasında yanlışlıkla dalağı yerine böbreği alınan Türk hastaya 90 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.

Tüm Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Saatler 19:23'ü gösterdiğinde ise tek bir ağızdan İstiklal marşı okundu.

İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde 30 Ekim Cuma günü kuvvetli yağış bekleniyor.

Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. Merakla beklenen 29 Ekim Süper Lotoçekilişi canlı yayınla gerçekleştirildi. Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 14-33-40-48-49-60 oldu.

Güne Dair Notlar

30 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 8,32 euro ise 9,72 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 18°C Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 18°C, 22°C Yağışların doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 9°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 18°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 11°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak

Günün kitabı

Zülfü Livaneli /Serenad

Her şey, 2001 yılının Şubat ayında soğuk bir gün, İstanbul Üniversitesi'nde halkla ilişkiler görevini yürüten Maya Duran'ın (36) ABD'den gelen Alman asıllı Profesör Maximilian Wagner'i (87) karşılamasıyla başlar. 1930'lu yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yapmış olan profesörün isteği üzerine, Maya bir gün onu Şile'ye götürür. Böylece, katları yavaş yavaş açılan dokunaklı bir aşk hikâyesine karışmakla kalmaz, dünya tarihine ve kendi ailesine ilişkin birtakım sırları da öğrenir. Serenad, 60 yıldır süren bir aşkı ele alırken, ister herkesin bildiği Yahudi Soykırımı olsun isterse çok az kimsenin bildiği Mavi Alay, bütün siyasi sorunlarda asıl harcananın, gürültüye gidenin hep insan olduğu gerçeğini de göz önüne seriyor.

Okurunu sımsıkı kavrayan Serenad'da Zülfü Livaneli'nin romancılığının en temel niteliklerinden biri yine başrolde: İç içe geçmiş, kaynaşmış kişisel ve toplumsal tarihlerin kusursuz Dengesi.

Günün köşe yazısı

Osmanlı’nın çöküşüne çare arayan aydınların 200 yıldır bir türlü anlaşamadıkları konu, bu memleketin nasıl yönetileceği konusu. “İki çizgi” veya “iki yol” diye adlandırılabilecek bir çekişme bu: Birinci çizgi: Fransız İhtilali’nden esinlenen, Jakobenizm de denilen, Sovyet Devrimi’nden de güç alan “modernist” çizgi. Bu çizgiyi kısaca özetlersek, “ilerleme amacıyla, toplumu bir öncü güçle (yukarıdan aşağıya) yönetmek” şeklinde bir tanım yapabiliriz. - Oral Çalışlar'ın yazısı...

30 Ekim günlük burç yorumları