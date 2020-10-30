Güne Başlarken | 30 Ekim 2020
Günaydın! Sabahı neşelendirmek için biz yine buradayız. Mottomuz belli: Gün başlarken herkes için 24 saattir!
30 Ekim 2020, Cuma 07:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sen uyurken neler oldu?
Dünyada yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 milyonu geçti.
Almanya’da Bremen Eyalet Mahkemesi, ameliyat sırasında yanlışlıkla dalağı yerine böbreği alınan Türk hastaya 90 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.
Tüm Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Saatler 19:23'ü gösterdiğinde ise tek bir ağızdan İstiklal marşı okundu.
İstanbul, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde 30 Ekim Cuma günü kuvvetli yağış bekleniyor.
Süper Loto kazandırmaya devam ediyor. Merakla beklenen 29 Ekim Süper Lotoçekilişi canlı yayınla gerçekleştirildi. Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 14-33-40-48-49-60 oldu.
Güne Dair Notlar
- 30 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 8,32 euro ise 9,72 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, 14°C, 18°C Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor Antalya, 18°C, 22°C Yağışların doğu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor Ankara, 9°C, 19°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon, 18°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu Diyarbakır, 11°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji
Güne farklı bir açıdan bak
Günün kitabı
Zülfü Livaneli /Serenad
Her şey, 2001 yılının Şubat ayında soğuk bir gün, İstanbul Üniversitesi'nde halkla ilişkiler görevini yürüten Maya Duran'ın (36) ABD'den gelen Alman asıllı Profesör Maximilian Wagner'i (87) karşılamasıyla başlar. 1930'lu yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde hocalık yapmış olan profesörün isteği üzerine, Maya bir gün onu Şile'ye götürür. Böylece, katları yavaş yavaş açılan dokunaklı bir aşk hikâyesine karışmakla kalmaz, dünya tarihine ve kendi ailesine ilişkin birtakım sırları da öğrenir. Serenad, 60 yıldır süren bir aşkı ele alırken, ister herkesin bildiği Yahudi Soykırımı olsun isterse çok az kimsenin bildiği Mavi Alay, bütün siyasi sorunlarda asıl harcananın, gürültüye gidenin hep insan olduğu gerçeğini de göz önüne seriyor.
Okurunu sımsıkı kavrayan Serenad'da Zülfü Livaneli'nin romancılığının en temel niteliklerinden biri yine başrolde: İç içe geçmiş, kaynaşmış kişisel ve toplumsal tarihlerin kusursuz Dengesi.
Günün köşe yazısı
Osmanlı’nın çöküşüne çare arayan aydınların 200 yıldır bir türlü anlaşamadıkları konu, bu memleketin nasıl yönetileceği konusu. “İki çizgi” veya “iki yol” diye adlandırılabilecek bir çekişme bu: Birinci çizgi: Fransız İhtilali’nden esinlenen, Jakobenizm de denilen, Sovyet Devrimi’nden de güç alan “modernist” çizgi. Bu çizgiyi kısaca özetlersek, “ilerleme amacıyla, toplumu bir öncü güçle (yukarıdan aşağıya) yönetmek” şeklinde bir tanım yapabiliriz. - Oral Çalışlar'ın yazısı...
30 Ekim günlük burç yorumları
- KOÇ: İletişim gezegeni Merkür, karşıt burcunuzda geri gitmeye başladı. Çevrenin beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgileriniz güçlü ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olabilirsiniz.
- BOĞA: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz. Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.
- İKİZLER: Dostluğun temelinde geleneksel kurallar çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi iyi hissediyorsunuz, onlarla daha sık görüşmek istiyorsunuz. Bugün istediğiniz performansı yakalayacaksınız.
- YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin üzerindeki ilginç fikirleriniz herkesin dikkatini çekecek. Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ipuçları bulacak, çok eğleneceksiniz. Sizin için imkansızlık saçma bir şey.
- ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve zevkleriniz için para harcayacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Bazı ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız fatura takibi yapın.
- BAŞAK: İletişim gezegeni Merkür para evinizde sizi zorluyor. Aşkta çekimser davranmakla partnerinizin farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle yaşananlar sosyal hayatınıza olumlu yansıyacak.
- TERAZİ: İletişim gezegeni Merkür burcunuzda geri gidiyor. Duygusal sorunları yok saymanız her şeyin büyümesine neden olabilir. Yeteneklerinize ihtiyaç duyanlar, işle ilgili sizden yardım bekleyenler var, onlarla ilgilenin.
- AKREP: Sakin görünen gizli bir inatçılığınız var. Duygusal konularda isteklerinizi karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız. Güçlü sezgileriniz sayesinde yaşamın gizemini araştırmak istiyorsunuz.
- YAY: Ay’dan aldığınız etki sizi bağımlı olduğunuz konularda yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini takip ediyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız. Yalnız olmak isteyebilirsiniz.
- OĞLAK: Ay’ın bulunduğu konum evinizle ilgili bazı olayların gündeme geleceğini gösteriyor. Ortamınızı yenilemek isterken duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor, sizi önemli hale getiriyor.
- KOVA: Olaylara mantıklı bir yorum getirerek çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmıyorsunuz.
- BALIK: Bugün odaklanmanız gerekiyor. Bağlantıda olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. İç güdülerinizi doğru kullanıyorsunuz.