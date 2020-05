Güne Başlarken | 30 Mayıs 2020

Sen uyurken neler oldu?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Güne Dair Notlar

29 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,56 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 21°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 23°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 7°C, 21°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 20°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 10°C, 28°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Kilo almamak için ne yapsak?

Uzmanlar beslenme alışkanlıklarının değiştirilmemesi konusunda uyardı: Gün içinde daha çok yemek yer olduk metabolizmamız iyice şaşırdı. Beslenme düzeninde kişiye göre günlük 5 yada 6 öğün yeterli olacaktır. Ana öğünlerde özellikle yağlı gıdalardan mümkün olduğunca uzak duralım. Yağsız et, tavuk, balık, sebze ve kuru baklagillerden oluşan bir beslenme planı hazırlayalım.

Akşam yemeklerini, kahvaltı ve öğlen yemeğinden daha hafif tutalım. Kahvaltıda poğaça, börek, kızartma simit gibi besinler yerine bizi hem tok tutacak hemde besleyici olan yumurta, peynir, tam buğday ekmeği gibi sağlıklı besinlerden yana kullanalım.

Akşam evde n'apsak?

Televizyonda ne var?: Sinema: Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (KANAL D), Sinema: Bas Gaza (STAR), Kuzey Yıldızı İlk Aşk (SHOW)

Dizi önerisi: When They See Us (2019(

Film önerisi: Geçmişin Gölgesinde / American History X (1998)

Kitap önerisi: Siyah Antilopun Şarkısı - Götz R. Richter

Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2020)

KOÇ: Yaşam savaşı verilen her bir sürecin sonunda kilitlenebildiğimiz tek bir yer var; sağlığımız. Koşulların sürekli değiştiği, günlük hayatın stresini atabilmek için sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.

Yaşam savaşı verilen her bir sürecin sonunda kilitlenebildiğimiz tek bir yer var; sağlığımız. Koşulların sürekli değiştiği, günlük hayatın stresini atabilmek için sohbet ortamları sizi mutlu ediyor. BOĞA : Zamanla edindiğiniz deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanıp yükseliyorsunuz. Bu nedenle nerede gerekli bağlantıları kuracağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğini biliyorsunuz.

: Zamanla edindiğiniz deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanıp yükseliyorsunuz. Bu nedenle nerede gerekli bağlantıları kuracağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğini biliyorsunuz. İKİZLER: Kısa bir zamana bazı işleri sığdırırken, stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük bir kısmını ayırmanız gereken önemli işleri göz ardı ediyorsunuz. Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür faaliyetlere dikkat edin.

Kısa bir zamana bazı işleri sığdırırken, stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük bir kısmını ayırmanız gereken önemli işleri göz ardı ediyorsunuz. Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür faaliyetlere dikkat edin. YENGEÇ: Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyifle dinleniyorsunuz. Ama konusu edilen bazı sorunlar sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda fikir yürütmek için kendinizi zorlamayı bırakın.

Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyifle dinleniyorsunuz. Ama konusu edilen bazı sorunlar sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda fikir yürütmek için kendinizi zorlamayı bırakın. ASLAN: Çalışma hayatınızla neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz objektif olmaya çalışmanız gerekiyor. Bu nedenle ipler elinizde olmasa da ılımlı bir tavır sergilemeli, kalp kırmaktan uzak durmalısınız.

Çalışma hayatınızla neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz objektif olmaya çalışmanız gerekiyor. Bu nedenle ipler elinizde olmasa da ılımlı bir tavır sergilemeli, kalp kırmaktan uzak durmalısınız. BAŞAK: Sevdiğiniz kişi ile ilgili konularda mantığın yerini iyi ayarlamalısınız. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki karşınızdaki donup kalıyor. Yaşamda kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.

Sevdiğiniz kişi ile ilgili konularda mantığın yerini iyi ayarlamalısınız. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki karşınızdaki donup kalıyor. Yaşamda kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek. TERAZİ: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde kullanmayı biliyorsunuz. İşinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede sakin kalmalısınız. Çevreyle ilişkilerinizde güven önemli.

Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde kullanmayı biliyorsunuz. İşinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede sakin kalmalısınız. Çevreyle ilişkilerinizde güven önemli. AKREP : Maddi konularda günlük akışın getirdiği çıkmazlarda durum ne gerektiriyorsa onu yapıyorsunuz. Mütevazı şekilde hareket ettiğiniz zaman hiç arzu etmediğiniz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Dikkatli olun.

: Maddi konularda günlük akışın getirdiği çıkmazlarda durum ne gerektiriyorsa onu yapıyorsunuz. Mütevazı şekilde hareket ettiğiniz zaman hiç arzu etmediğiniz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Dikkatli olun. YAY: Maddi konulardaki değerlendirmeniz son derece göreceli. Bir an değerli olan, başka bir zaman gözünüzde değerini yitiriyor. Direkt olarak sizin performansınızı yansıtacak konu ile ilgili gerekli ihtimamı göstermediniz.

Maddi konulardaki değerlendirmeniz son derece göreceli. Bir an değerli olan, başka bir zaman gözünüzde değerini yitiriyor. Direkt olarak sizin performansınızı yansıtacak konu ile ilgili gerekli ihtimamı göstermediniz. OĞLAK: Duygusal yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel birine özlem duyuyorsunuz. Gerekli esnekliği gösterip eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, istediğiniz olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz.

Duygusal yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel birine özlem duyuyorsunuz. Gerekli esnekliği gösterip eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, istediğiniz olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz. KOVA: Hislerinizi büyük kitlelerle paylaşmak yerine daha güvendiğiniz kişilerle paylaşmayı denemelisiniz. Bu şekilde davranırsanız mutlu olduğunuz anların sayısı daha da artacak, hayal kırıklıklarınız azalacak.

Hislerinizi büyük kitlelerle paylaşmak yerine daha güvendiğiniz kişilerle paylaşmayı denemelisiniz. Bu şekilde davranırsanız mutlu olduğunuz anların sayısı daha da artacak, hayal kırıklıklarınız azalacak. BALIK: Asıl zor olanın iki kişinin bir araya gelebilmesini sağlayacak koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle aşırı tavizkarsınız. Bu da duygusal dengenizi altüst ediyor. Biraz kararlı olun.

30 Mayıs gününe damga vuran olaylar