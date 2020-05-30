Güne Başlarken | 30 Mayıs 2020
Güne başlarken bilmen gerekenler, gün içerisinde işine yarayacak bilgiler ve öneriler Güne Başlarken'de. Film, dizi, kitap, yemek ve testlerimiz de seni bekliyor!
30 Mayıs 2020, Cumartesi 07:14 Son Güncelleme:
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Sen uyurken neler oldu?
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.
- İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
- 29 Mayıs günü saat 7.17'de dolar 6,81 TL, euro ise 7,56 TL.
Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 21°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 23°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 7°C, 21°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 14°C, 20°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 10°C, 28°C
Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji
Kilo almamak için ne yapsak?
Uzmanlar beslenme alışkanlıklarının değiştirilmemesi konusunda uyardı: Gün içinde daha çok yemek yer olduk metabolizmamız iyice şaşırdı. Beslenme düzeninde kişiye göre günlük 5 yada 6 öğün yeterli olacaktır. Ana öğünlerde özellikle yağlı gıdalardan mümkün olduğunca uzak duralım. Yağsız et, tavuk, balık, sebze ve kuru baklagillerden oluşan bir beslenme planı hazırlayalım.
Akşam yemeklerini, kahvaltı ve öğlen yemeğinden daha hafif tutalım. Kahvaltıda poğaça, börek, kızartma simit gibi besinler yerine bizi hem tok tutacak hemde besleyici olan yumurta, peynir, tam buğday ekmeği gibi sağlıklı besinlerden yana kullanalım.
Akşam evde n'apsak?
Televizyonda ne var?: Sinema: Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (KANAL D), Sinema: Bas Gaza (STAR), Kuzey Yıldızı İlk Aşk (SHOW)
Dizi önerisi: When They See Us (2019(
Film önerisi: Geçmişin Gölgesinde / American History X (1998)
Kitap önerisi: Siyah Antilopun Şarkısı - Götz R. Richter
Günlük burç yorumları (30 Mayıs 2020)
- KOÇ: Yaşam savaşı verilen her bir sürecin sonunda kilitlenebildiğimiz tek bir yer var; sağlığımız. Koşulların sürekli değiştiği, günlük hayatın stresini atabilmek için sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.
- BOĞA: Zamanla edindiğiniz deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanıp yükseliyorsunuz. Bu nedenle nerede gerekli bağlantıları kuracağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğini biliyorsunuz.
- İKİZLER: Kısa bir zamana bazı işleri sığdırırken, stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük bir kısmını ayırmanız gereken önemli işleri göz ardı ediyorsunuz. Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür faaliyetlere dikkat edin.
- YENGEÇ: Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyifle dinleniyorsunuz. Ama konusu edilen bazı sorunlar sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda fikir yürütmek için kendinizi zorlamayı bırakın.
- ASLAN: Çalışma hayatınızla neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz objektif olmaya çalışmanız gerekiyor. Bu nedenle ipler elinizde olmasa da ılımlı bir tavır sergilemeli, kalp kırmaktan uzak durmalısınız.
- BAŞAK: Sevdiğiniz kişi ile ilgili konularda mantığın yerini iyi ayarlamalısınız. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki karşınızdaki donup kalıyor. Yaşamda kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.
- TERAZİ: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde kullanmayı biliyorsunuz. İşinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede sakin kalmalısınız. Çevreyle ilişkilerinizde güven önemli.
- AKREP: Maddi konularda günlük akışın getirdiği çıkmazlarda durum ne gerektiriyorsa onu yapıyorsunuz. Mütevazı şekilde hareket ettiğiniz zaman hiç arzu etmediğiniz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Dikkatli olun.
- YAY: Maddi konulardaki değerlendirmeniz son derece göreceli. Bir an değerli olan, başka bir zaman gözünüzde değerini yitiriyor. Direkt olarak sizin performansınızı yansıtacak konu ile ilgili gerekli ihtimamı göstermediniz.
- OĞLAK: Duygusal yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel birine özlem duyuyorsunuz. Gerekli esnekliği gösterip eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, istediğiniz olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz.
- KOVA: Hislerinizi büyük kitlelerle paylaşmak yerine daha güvendiğiniz kişilerle paylaşmayı denemelisiniz. Bu şekilde davranırsanız mutlu olduğunuz anların sayısı daha da artacak, hayal kırıklıklarınız azalacak.
- BALIK: Asıl zor olanın iki kişinin bir araya gelebilmesini sağlayacak koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle aşırı tavizkarsınız. Bu da duygusal dengenizi altüst ediyor. Biraz kararlı olun.
30 Mayıs gününe damga vuran olaylar
- Fatih Sultan Mehmed Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı. O günden bu yana 475'i Osmanlı ve 30'u Cumhuriyet döneminde olmak üzere 505 belediye başkanı görev yaptı. 1453
- ABD Başkanı Andrew Jackson Charles Dickinson adlı avukatla girdiği düelloyu kazandı. 1806
- Belucistan'da meydana gelen depremde 20 bin kişi öldü. 1935
- Sovyetler Birliği hükümeti Türkiye'ye bir nota verdi. Türkiye'den toprak talebi olmadığını, dostluk ilişkisi kurmak istediklerini bildirdi. 1953
- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği film yarışmasında birinciliğe değer film bulunamadı. En iyi erkek oyuncu ödülünü Sadri Alışık, en iyi kadın oyuncu ödülünü Nurhan Nur, en iyi yönetmen ödülünü Atıf Yılmaz aldı. 1959
- 27 Mayıs askeri müdahalesinden sonra sivil yönetime geçildiğinde İsmet İnönü'nün başkanlığında kurulan ilk koalisyon hükümeti olan Cumhuriyet Halk Partisi- Adalet Partisi ortaklığı Başbakan İsmet İnönü'nün istifasıyla sona erdi. 1962
- Biafra Cumhuriyeti ilan edildi. Nijerya askeri diktatörlüğüne karşı yıllar süren mücadeleden sonra Biafra bağımsızlığını kazandı. 1967
- Fransa Devlet Başkanı de Gaulle Meclisi feshederek normal süresinde seçimlere gidileceğini açıkladı. Hükümeti destekleyen on binlerce kişi gerekirse ayaklanmaya karşı güç kullanılacağını ilan ederek sokaklara döküldü. 1968
- Askeri Personel Kanunu tasarısını protesto eden astsubay eşleri yürüdü. Astsubay eşlerine polis müdahale etti. 1970
- İnsansız ABD uzay aracı Mariner 9 Mars'tan bilimsel amaçlarla bilgi toplamak üzere uzaya fırlatıldı. 1971
- Bakanlar kurulunda cumartesi günlerinin tam gün tatil olması kararı alındı. 1974
- Mehmet Ali Aybar adını sonradan Sosyalist Devrim Partisi olarak değiştirecek olan Sosyalist Parti'yi kurdu. Aynı gün Danıştay, İsmail Cem'in TRT genel müdürlüğünden alınma ve yerine Nevzat Yalçıntaş'ın atanma kararını durdurdu. 1975
- Fransa, İngiltere'den sığır ve sığır eti ithalini deli dana hastalığı nedeniyle yasakladı. 1990
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Sırbistan'a Bosna'daki saldırıları durdurması amacıyla ambargo koydu. 1992
- Balgat Katliamı davasında ölüm cezasına çarptırılan, firari İsa Armağan Almanya tarafından Türkiye'ye iade edildi. 1995
- Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul'da açılan dava, 30 Mayıs 1996'da güvenlik gerekçesiyle duruşma yapılmadan Aydın'a alındı. 1996
- Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı, Habitat II Kent Zirvesi İstanbul'da başladı. 1996