Güne Başlarken | 30 Temmuz 2020

Sen uyurken neler oldu?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 yenerek, kupayı kazandı.

Çin’in Wuhan kentinde çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsle mücadele kapsamında Türkiye’de alınan tedbirler doğrultusunda Mart ayında kapanan halı sahaların, 4 Ağustos tarihinde tekrar hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Süper Lig ve 1’inci Lig, 2’nci Lig ve 3’üncü Lig’de 2019-2020 sezonu için küme düşme kaldırılırken Süper Lig’deki yeni yabancı kuralı gelecek sezon uygulanmayacak. Buna göre MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor’un da yer alacağı Süper Lig’in 2020-21 sezonunda 21 takım mücadele edecek. 2021-22 sezonundan itibaren ise Süper Lig 20 takım ile yoluna devam edecek.

Güne Dair Notlar

29 Temmuz günü saat 7.17'de dolar 6,947 TL, euro ise 8,21 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Az bulutlu ve açık. 22°C, 32°C Antalya, Az bulutlu ve açık. 27°C, 33°C Ankara, Az bulutlu ve açık. 18°C, 33°C Trabzon, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23°C, 28°C Diyarbakır, Az bulutlu ve açık. 23°C, 40°C

Detaylı hava durumu için seni şöyle alalım: Meteoroloji

Ustasından yemek bir başka ama evde de künefe yapılır!

Künefe sevenler buraya! Pandemi sürecinde birçok şeyi evimizde yapar olduk. Ekmekle çıktığımız mutfak yolculuğunda künefe ile devam edelim. Evde künefe yapımı sandığınız kadar zor değil. Bir iki püf noktasıyla sevdiğiniz lezzette bir künefe siz de yapabilirsiniz.Peki künefe nasıl yapılır?

Künefe yapımında kullanılacak malzemeler:

200 gr tel kadayıf

100 gr tereyağ

200 gr dil peyniri

Şerbeti için:

1,5 su bardağı şeker,

1,5 su bardağı su,

3-4 damla limon suyu

Üzeri için kaymak

Künefe nasıl yapılır?

Şekerle suyu tencereye alın kaynayınca limonu sıkın ve ılımaya alın. Kadayıfları, oda sıcaklığındaki tereyağı ile iyice yoğurun. Diğer taraftan krep tavasını tereyağı ile yağlayın. Kadayıfları tavaya boşluk kalmayacak şekilde 1 cm kadar yayın, üzerine ağırlık koyarak iyice bastırın, Peynirleri kesip eşit şekilde dağıtın. Üzerini tekrar kadayıf ile kaplayıp yine baskı uygulayın, kadayıfların iç içe geçip birbirine yapıştığından emin olun. Kısık ateşte her iki tarafı da kızarana kadar pişirin. Künefe sıcak, şerbeti ılıkken üzerine dökün, bir iki dakika şerbette bekledikten sonra süsleyip servis edin.

Künefe yapmanın püf noktaları:

Peyniri ne kadar fazlaysa o kadar güzel oluyor, bütçenize göre arttırabilirsiniz.

Kızardığını kenarlardan anlayabilirsiniz.

Şerbet ılık, künefe sıcak olmalıdır, şerbet sıcakken dökerseniz künefeniz hamur olacaktır.

Televizyonda ne var?:

Çatı Katı Aşk (KANAL D), Güldüy Güldüy Show Çocuk (STAR), Sinema: Hızlı ve Öfkeli (atv), Güldür Güldür Show (SHOW), Yarışma: Yaparsın Aşkım (FOX)

Günlük burç yorumları (30 Temmuz 2020)

KOÇ: Kendi doğrularına inandığınızda iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze edeceksiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.

Kendi doğrularına inandığınızda iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze edeceksiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. BOĞA : Arkadaşlarınızla ortak planların içinde olmak, yeni bir aktivitenin içinde bulunmak sizi olumlu etkileyecek. Yaşamın her köşesinde sizi bekleyen sürprizlere hazır olun. Bazı konularda takıntılı hareket ediyorsunuz.

: Arkadaşlarınızla ortak planların içinde olmak, yeni bir aktivitenin içinde bulunmak sizi olumlu etkileyecek. Yaşamın her köşesinde sizi bekleyen sürprizlere hazır olun. Bazı konularda takıntılı hareket ediyorsunuz. İKİZLER: Maddi konularda sezgilerinize güvenin. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Gizli inatçılığınız sayesinde isteklerinizde artış gözlenecek.

Maddi konularda sezgilerinize güvenin. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. Gizli inatçılığınız sayesinde isteklerinizde artış gözlenecek. YENGEÇ: Kendinizi odaklanmaya yönlendirin. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. İç güdülerinizi doğru kullanabileceksiniz.

Kendinizi odaklanmaya yönlendirin. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda birçok şey yapabilirsiniz. İç güdülerinizi doğru kullanabileceksiniz. ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve zevkleriniz için para harcayacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Ödemeleriniz için fatura takiplerinizi sıkı yapmalısınız.

Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve zevkleriniz için para harcayacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün. Ödemeleriniz için fatura takiplerinizi sıkı yapmalısınız. BAŞAK : Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artış, sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde çevreniz tarafından destek var.

: Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artış, sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde çevreniz tarafından destek var. TERAZİ: İş birliğini seviyor olmanız çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel odaklanıyor, başarıya kolay şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde.

İş birliğini seviyor olmanız çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel odaklanıyor, başarıya kolay şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde. AKREP: Endişeli bir ruh hali içindesiniz. Olayları fazla derin algıladığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek. Yaşam heyecanlarınız artıyor.

Endişeli bir ruh hali içindesiniz. Olayları fazla derin algıladığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek. Yaşam heyecanlarınız artıyor. YAY: Çevrenizle iş birliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi şaşırtan durumlar söz konusu olacak.

Çevrenizle iş birliği içinde çalışmak istemenize rağmen arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi şaşırtan durumlar söz konusu olacak. OĞLAK: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz. Onların her sorununu yüklenmenize karşın bazen karşılığını alamıyorsunuz. Büyük işler peşinde koşmak istiyorsunuz. Hayallerinizin sizi yönlendirmesine izin verin.

Ailenize karşı derin duygular içindesiniz. Onların her sorununu yüklenmenize karşın bazen karşılığını alamıyorsunuz. Büyük işler peşinde koşmak istiyorsunuz. Hayallerinizin sizi yönlendirmesine izin verin. KOVA: Arkadaşlarınızı arama ihtiyacındasınız. Gücü seviyor ve özel dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz. Onlarla ortak çalışmalar için bazı planlarınız var ve çevrenizle uyuma dikkat etmelisiniz.

Arkadaşlarınızı arama ihtiyacındasınız. Gücü seviyor ve özel dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz. Onlarla ortak çalışmalar için bazı planlarınız var ve çevrenizle uyuma dikkat etmelisiniz. BALIK: Yoğun çalışma temponuz sayesinde birçok başarı size gelecek. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi doğru yönlendirin. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın olmalısınız.

30 Temmuz gününe damga vuran olaylar

İstanbul Cibali Tütün Fabrikası işçileri greve çıktı. 1908

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Kadriye Hanım ve arkadaşları beraat ettiler. 1929

Trakya'da Almanlar adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan 15 kişi ölüm cezasına mahkum edildi. 1945

Kazım Orbay genelkurmay başkanlığından istifa etti, yerine Salih Omurtak atandı. 1946

Demiryolları devlet işletmesi haline getirildi. 1953

Amerika Birleşik Devletleri uçakları Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi bombaladı. Aynı gün İngiltere Almanya'yı 4-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu. 1966

Üniversiteye giriş sınavı sorular satıldığı için iptal edildi. 1973

Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hissesini denetleme yetkisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduğu karara bağlandı. 1975

Türkiye Basketbol Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu. 1977

Fethiye ve Gökova körfezleriyle Dalyan kıyıları özel çevre ve koruma bölgesi ilan edildi. Bölgedeki inşaatlar durduruldu. 1988

Barcelona'da düzenlenen 25. Olimpiyat Oyunları'nda 62 kiloda güreşçi Akif Pirim altın madalya kazandı. 1992

Üniversite sınavlarının tek basamaklı olması Yüksek Öğretim Kurulu, YÖK Genel Kurulu'nda onaylandı. 1998

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