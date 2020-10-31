Güne Başlarken | 31 Ekim 2020

Sen uyurken neler oldu?

İzmir dün Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yıkıma ve tsunamiye neden olan deprem nedeniyle 24 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Enkaz altındakileri kurtarmak için çalışmalar gece boyunca devam etti. Çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de yer aldı. Enkaz altındakileri kurtarmak için ekipler, zamana karşı mücadele verdi. Tüm Türkiye, nefesini tutup İzmir’den gelecek güzel haberleri bekledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle Aydın’da 54 kişinin yaralandığını açıkladı.

Depremde sembol isim olan Buse Hasyılmaz, 9,5 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Yaralı olarak kurtarılan Buse, Galen Hastanesi’ne kaldırıldı.

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişiler hakkında işlem yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremine ilişkin, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza bunun için gereken kaynak hemen aktarılmıştır. Hedefimiz yaraları bir an önce sarmaktır" dedi





Güne Dair Notlar

31 Ekim günü saat 7.40'ta dolar 8,34 euro ise 9,67 TL.

Hava durumu ise şöyle: İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 11°C, 17°C Antalya, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 17°C, 26°C Ankara, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile Cumartesi sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı. 9°C, 14°C Trabzon, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. 17°C, 21°C Diyarbakır, Parçalı ve az bulutlu. 12°C, 25°C

Detaylı hava durumu için şöyle alalım: Meteoroloji

Güne farklı bir açıdan bak





Günün kitabı

Bir Kadın Plan Yaparsa - Maye Musk





“Dikkatlice, tehlikeli yaşa. Beklenen için plan yap ve beklenmedik için hazır ol.”

Hayatta tüm olan biteni kontrol edemezsiniz, ama hayalini kurduğunuz yaşama her yaşta sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, iyi bir plan... Maye Musk çarpıcı ve sıkı örülmüş bir aile ve arkadaş çevresine sahip, şık, büyüleyici, uluslararası bir süper model... Ve 71 yaşında. Ama hayat onun için her zaman kolay ve ışıltılı değildi. 31 yaşındaki bekâr anne, üç çocuğunu yoksulluk içinde geçindirmeye çalışırken, büyük beden mankeni olarak kilo sorunlarıyla başa çıktı, modellik endüstrisindeki yaş ayrımcılığının üstesinden geldi ve yaşamı boyunca saygın bir diyetisyenlik kariyeri sürdürdü. Bütün zorlukları boyun eğmez ruhuyla ve “Her şey mümkün!” tutumuyla aşarak küresel bir başarı öyküsü yarattı.

Günün köşe yazısı

Ağırlıklı olarak evden çalıştığımız ve uzaktan eğitimin alındığı pandemide fiyatlar sadece 3 ayda bilgisayarda yüzde 30, tablette yüzde 20, telefonda ise yüzde 15 arttı. Bunda en büyük neden üretimde yaşanan aksaklıklar, ticaret savaşları nedeniyle parça fiyatlarındaki artışlar ve yükselen döviz kuru. Fiyat artışı sorunu tüm dünyada paralellik gösteriyor. Bu durum Türkiye’de de milyonlarca vatandaşı kara kara düşündürüyor. Çünkü neredeyse her evde bilgisayarla işi olan en az 1 kişi var. Murat Gülderen'in yazısı...

31 Ekim günlük burç yorumları