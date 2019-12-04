Güne Başlarken | 4 Aralık 2019

Bankalararası piyasada 4 Aralık günü saat 07.54’de dolar 5,75 TL’den işlem görürken, euro ise 6,36 TL civarında seyrediyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 1°C, 3°C

İstanbul: Çok bulutlu, yağmurlu 8°C, 10°C

İzmir: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 9°C, 12°C

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 6°C, 18°C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 10°C, 18°C

Samsun: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 6°C, 9°C

Trabzon: Çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren yağmurlu geçeği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor. 9°C, 11°C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -8°C, 1°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 0°C, 11°C

4 Aralık 2019 günlük burç yorumları ise şu şekilde:

KOÇ: Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Ama olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Güneş Yay’da ilerlerken olabilecek sorunları ve her şeyi ince ayrıntısına kadar düşünmelisiniz.

BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermiyorsunuz. Bu durum bazen iyi olmuyor. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı, doğru yolu bulmalısınız.

İKİZLER: İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Ama onların sizi etkilemeleri epey güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız fikirlerini önemseyin. Özgür davranmak isteyebilirsiniz. Bağımsızlığınız kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. Yaşantınıza renk katacak işler geliyor.

ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alışverişi içinde olmanıza rağmen en son sözü siz söylemek istiyor, kendinizi yoruyorsunuz.

BAŞAK: Köklü düşüncelerin sizi yönlendireceği konularda çalışmak istiyorsunuz. Ama günlük hayatta fazla yük taşıyor ve zaman zaman fazla zorlanıyorsunuz. Bu durum gerçeklerden kaçmanıza neden oluyor. Yetenekleriniz ortada.

TERAZİ: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Ayrıca kalabalık ortamlarda bile çevrenizden kopabilir, birçok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Çok çekicisiniz.

AKREP: Maddi konularda yaşadığınız sıkıntının bir müddet devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorluyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

YAY: Elinizdekiyle yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.

OĞLAK: Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek. Sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir.

KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde bazı meseleleri çözebilirsiniz. Harcamalarda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Özel bazı fedakarlıklar yapmanız sizi rahatlatacak.

BALIK: Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesini yapın. Taviz konusunda temkinli davranıyorsunuz.

Bugün:

Mekteb-i Mülkiye kuruldu. 04/12/1859

Osmanlı devleti ile Yunanistan arasında barış anlaşması imzalandı. 04/12/1897

Ankara'da maaşlarını alamayan öğretmenler ilk kez grev yaptı. 04/12/1920

Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı. 04/12/1927

Türkiye'de ilk elektrikli tren, İstanbul'da Sirkeci-Halkalı arasında çalışmaya başladı. 04/12/1955

İngiltere'de doğum kontrol hapları serbestçe satışa çıkarıldı. 04/12/1961

Rock grubu Led Zeppelin dağıldıklarını açıkladı. 04/12/1980

BM Güvenlik Konseyi Irak'ın "gıda karşılığı petrol" programını altı ay uzatma kararı aldı. 04/12/2002

Ne yapsak?

Hocapaşa Mevlevileri-Sema Ayini Hodjapasha Gösteri ve Etk. Merkezi

Kadınlar Matinesi Qubbe Bomonti

Bulmaca Kulesi TİM Sinemaları